Jumblatt unterstützt Aoun und Salam beim Waffenmonopol

Walid Jumblatt bekräftigt seine Unterstützung für Joseph Aoun und Nawaf Salam, Waffen für den Staat zu reservieren. In einer am 8. November 2026 veröffentlichten Botschaft sagte er, dass die amerikanischen Wahlen diese libanesische Priorität nicht geändert hätten. Eine Position, die ihre Forderungen nach Dialog und dem Präzedenzfall für die Entwaffnung der PSP ausweitet.

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Walid Jumblatt bekräftigt seine Unterstützung für Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam bei der Umsetzung des staatlichen Waffenmonopols. In einer am Sonntag, den 8. November 2026, veröffentlichten Botschaft glaubt der ehemalige Präsident der Progressiven Sozialistischen Partei (PSP), dass die Ergebnisse der amerikanischen Wahlen die libanesische Priorität nicht ändern: Waffen an den Staat zu reservieren.

Seine Bemerkungen warenberichtete am selben Abend von Al-Anbaa, der Zeitung PSP« Was bei den amerikanischen Wahlen passiert ist, betrifft uns nicht direkt », schreibt er nach einer Übersetzung seiner Botschaft ins Arabische. Er erinnerte daran, dass er wiederholt die Exklusivität von Waffen für den Staat gefordert und die Politik des Präsidenten und der Regierung in diesem Punkt unterstützt habe.

Die Erklärung steht daher vor ihrer Wiederaufnahme durch mehrere Medien am Montag, den 9. November. Es enthält keinen Zeitplan für die Abrüstung oder die Ankündigung eines Abkommens mit der Hisbollah. Es drückt politische Unterstützung für das Ziel aus, das von den beiden Leitern der Exekutive verteidigt wird.

Unterstützung des Prinzips in der Kontinuität seiner Aufrufe zum Dialog

Diese Position kommt nach mehreren Wochen, in denen Jumblatt den internen Dialog verteidigte und bestimmte diplomatische Entscheidungen kritisierte. In ainterview mit L’Orient-Le Jour am 27. OktoberEr hatte die der Hisbollah zugeschriebenen Drohungen einer internen Konfrontation zurückgewiesen und zur Beruhigung der Spannungen aufgerufen.

Er stellte auch die Idee in Frage, dass ein Führungswechsel in Israel ausreichen würde, um die Situation im Libanon zu verändern. Seine Erklärung vom 8. November lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die internen Verantwortlichkeiten: Die zu verfolgende Linie bei Waffen sollte nicht vom Ausgang einer ausländischen Wahl abhängen.

Diese Unterstützung führt jedoch nicht zu dem Schluss, dass ihre Vorbehalte gegenüber den Bestimmungen der Verordnung verschwunden sind. Am 23. September in einemweiteres Interview im Orient-Le JourJumblatt glaubte, dass die Zerstörung im Südlibanon die Hisbollah veranlassen sollte, ihr Arsenal mit den Behörden zu diskutieren. Gleichzeitig verteidigte er die fortgesetzten Bemühungen, den israelischen Rückzug zu sichern.

Präzedenzfall für die Lieferung von PSP-Waffen

Der Drusenführer kann sich auch auf eine im eigenen Lager getroffene Entscheidung berufen. Auf einer Pressekonferenz am 26. Juni 2025 gab er bekannt, dass die Waffen der PSP etwa drei Wochen zuvor an die Armee übergeben worden seien. Er erklärte, er habe Joseph Aoun über ihre Anwesenheit in Mukhtara informiert und die zuständigen Dienste um Intervention gebeten.

Gemäßzu diesem zeitpunkt veröffentlichter berichtDiese Waffe wurde nach den Zusammenstößen im Mai 2008 geschickt. Dieser Präzedenzfall beleuchtet sein Beharren auf einem alten Anspruch, ohne die Bedingungen und den Umfang der Abrüstung anderer Formationen vorwegzunehmen.

Libanesische Priorität angesichts externer Unsicherheiten

In seinerstellungnahme vom 9. novemberAl-Anbaa stellt diese Erklärung in Einklang mit der PSP: Waffen und die Entscheidung über Krieg und Frieden unter die Autorität der Institutionen zu stellen. Die Parteizeitung verbindet diese Richtung mit dem Schutz des Libanon und der Leugnung weiterer Verluste im Süden.

Der Beitrag von Jumblatts Botschaft ist daher auf die Klarheit seiner Unterstützung der Exekutive in dieser Frage zurückzuführen. Er bekräftigt das Ziel des Waffenmonopols, ohne ein neues Verfahren zu seiner Erreichung anzukündigen. Die Debatte über die MethodeLibnanews hatte bereits in den Beziehungen zwischen Jumblatt und Aoun analysiertbleibt von dieser vereinbarung grundsätzlich getrennt.

Foto der Illustration: Walid Jumblatt bei diplomatischen Treffen in Clemenceau, Foto ausgestrahlt am 5. November 2026. Kredit:Nationale Informationsagentur (NNA).

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