Zehn Jahre nach dem Tod von 71 Menschen beim Absturz des Fluges LaMia 2933 weiht die Chapecoense ein Denkmal ein und veröffentlicht Familienerinnerungen.

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Die Chapeloense soll am Sonntag, den 29. November, ein Denkmal in der Nähe des nördlichen Eingangs zur Arena Condá in Chapecó im Süden Brasiliens eröffnen. Der Club hat bereits am Freitag eine Online-Gedenkstätte eröffnet, in der die Angehörigen der Opfer Fotos und Erinnerungen gesammelt haben. Vor zehn Jahren stürzte das Flugzeug, das das Team zum Copa Sudamericana-Finale nach Medellín brachte, in Kolumbien ab: 71 der 77 Menschen an Bord starben.

Von Familien anvertraute Fotografien

Die Website, getauftPra Sempre Lembrados(« Für immer in unseren Erinnerungen »), sammelt Bilder und Zeugnisse von Familien. Der Club präsentierte auch eine Fotoausstellung in der Arena Condá, die bis Sonntag, den 29. November, im Atrium Davi Barella Dávi geöffnet ist.

Am Samstagabend war eine Mahnwache im Stadion geplant. Am Sonntag muss die ökumenische Zeremonie um 17.00 Uhr, Zeit Chapecó, beginnen, bevor die Gedenkstätte um 18.30 Uhr eröffnet wird. Familienmitglieder, Überlebende und religiöse Vertreter werden laut dem Programm des Clubs erwartet.

Was die kolumbianische Umfrage ergab

Avro RJ85 der bolivianischen Firma LaMia war von Santa Cruz zum Flughafen Medellín gestartet. Sie stürzte am 28. November 2016 um etwa 21:58 Uhr kolumbianischer Zeit in La Unión im Departement Antioquia ab. In Brasilien fand der Ehrenkalender am 29. November statt: Es war 0:58 in Chapecó zur Sommerzeit.

Kolumbianische Ermittler fanden heraus, dass das Flugzeug Kraftstoff ausgefallen war, bevor es landen konnte. Ihr Bericht stellte auch die Vorbereitung des Fluges in Frage, der nicht die notwendigen Reserven vorsah, sowie Fehler in der Kontrolle des Betreibers. Spieler, Vorgesetzte, Journalisten und Besatzungsmitglieder waren an Bord.

Die Verbindung zwischen Chapecó und Medellín

Das Finale 2016 wurde nicht bestritten. Auf Wunsch seines kolumbianischen Gegners Atlético Nacional verlieh der Südamerikanische Fußballverband den Titel dem Chapecoense. Die beiden Clubs organisierten einen neuen Tribut in Medellín im September 2026, als sich der zehnte Jahrestag näherte. In Chapecó, in der Nähe des Stadions, in dem die Mannschaft zu Hause spielt, plant der Verein nun, einen dauerhaften Ort der Erinnerung zu eröffnen.

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