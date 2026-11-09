IA: Was der Antalya-Pakt vorschlägt

Auf der COP31 schlägt Antalyas Pakt freiwillige Verpflichtungen vor, um den Fußabdruck der künstlichen Intelligenz zu reduzieren. Es geht um Strom, Wasser, Ausrüstung und Transparenz. Der Start ist für den 16. November geplant. Die Teilnehmer werden ihre Ziele und Fristen in einem Rahmen wählen, der bereits für die Schwäche seiner Garantien kritisiert wurde.

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COP31 beginnt am 9. November in Antalya mit einem Vorschlag für den ökologischen Fußabdruck der KI. Die türkische Präsidentschaft will die digitalen Ambitionen den Zwängen von Strom und Wasser näher bringen. Antalyas Verpflichtung wurde bereits veröffentlicht und wird am 16. November veröffentlicht. Sie basiert auf freiwilligen Beiträgen von Staaten und Organisationen. Sein Anwendungsbereich wird von den gewählten Zielen und den Daten zur Überwachung seiner Umsetzung abhängen.

Das Problem ist eine praktische Schwierigkeit: Entwicklung von Rechenkapazitäten bei gleichzeitiger Kontrolle ihres Drucks auf Ressourcen. Rechenzentren nutzen Strom nicht nur für Server, sondern auch für Geräte, mit denen sie funktionieren können. Ihre Kühlung kann Wasser vor Ort mobilisieren. Die Stromerzeugung und die Herstellung von Ausrüstungen fügen zusätzliche Bedürfnisse hinzu, manchmal weg von dem betreffenden Gebäude.

Die mit der International Telecommunication Union vorbereitete Initiative will diese Effekte messbar machen. Sie betrifft die Gestaltung, den Kauf, die Fütterung und die Nutzung von Systemen. Bei dem Treffen am 16. November werden Klima-, Energie- und Digitalführer zu dieser Umsetzung zusammenkommen.

Der ökologische Fußabdruck von KI ist in den Verpflichtungen enthalten

Der Antalya-Text vereint vier Bereiche: Infrastruktur, lebenslanges Materialmanagement, Umweltmessung und Unterstützung für Klimaanwendungen. Es fördert eine emissionsarme oder emissionsfreie Stromversorgung, eine effizientere Kühlung und eine bessere Integration in Stromnetze. Es befasst sich auch mit der Zuweisung von Infrastrukturkosten für Rechenzentren.

In den Anhängen ist der freiwillige Betrieb des Geräts festgelegt. Für nichtstaatliche Akteure ermöglichen mehrere Kästchen die Auswahl zusätzlicher Verpflichtungen. Durch die Wahl der entsprechenden Verpflichtung geben die Teilnehmer einen Anteil an emissionsarmer Energie und eine Frist an. Andere Verpflichtungen betreffen die Veröffentlichung von Umweltverträglichkeitsprüfungen oder die Kriterien für den Kauf von Ausrüstungen. Prozentsätze und Daten sollten angegeben werden: Es handelt sich nicht um bereits festgelegte globale Schwellenwerte.

Die Veröffentlichung von Verpflichtungen erfolgt jedoch nicht automatisch. Das ITU-Formular fragt die Teilnehmer, ob sie ihre öffentliche Kommunikation zulassen, mit einer « Ja » oder « Nein » -Wahl. Diese Option unterscheidet die Aufzeichnung von einem Beitrag zur öffentlichen Sichtbarkeit.

Diese Architektur ermöglicht sehr unterschiedlichen Akteuren die Teilnahme. Es lässt auch eine wesentliche Frage offen: Welche Verpflichtungen werden alle wirklich wählen? Zwei Unternehmen können dieselbe Initiative mit unterschiedlichen Zielen unterstützen. Die Unterschrift wird also nicht ausreichen, um sie zu vergleichen. Die abgedeckten Fazilitäten, die ausgewählten Indikatoren und der angekündigte Zeitplan bestimmen den Umfang jedes Beitrags.

485 terawattstunden für rechenzentren

Die am 16. April 2026 veröffentlichte Schätzung der Internationalen Energieagentur beziffert den weltweiten Verbrauch von Rechenzentren auf 485 Terawattstunden im Jahr 2025. Die zentrale Projektion erreichte 2030 etwa 950 Terawattstunden oder fast 3% des weltweiten Strombedarfs.

Diese Zahlen decken alle Rechenzentren mit ihrer IT-Ausrüstung und ihren Hilfsbedürfnissen ab. Sie messen nicht die einzige künstliche Intelligenz. Die Einrichtungen hosten auch Speicher, Geschäftsanwendungen und viele digitale Dienste.

Diese Projektion hängt von der installierten Ausrüstung, ihrer Nutzung und der Effizienz der Infrastruktur ab. Die Verfügbarkeit von Strom, Komponenten und Finanzierung kann die Flugbahn verändern. Der 2030-Horizont deutet auf eine Notwendigkeit hin, einen bereits erworbenen Verbrauch zu antizipieren, nicht.

Dekarbonatischer Strom muss den realen Bedarf decken

Eine Verpflichtung zum erneuerbaren Einkauf im Laufe des Jahres kann eine saubere Produktion unterstützen. Diese jährliche Äquivalenz zeigt jedoch nicht, dass die Anlage diesen Strom zu jeder Betriebsstunde hat. Produktionszeiten, Standort und Netzwerkmöglichkeiten müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Diese Themen stehen genau auf der Tagesordnung eines Treffens, das am 16. November in Antalya von der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien organisiert wurde. Die Diskussionen sollten sich auf die zeitliche und geografische Übereinstimmung des Angebots, seine Rückverfolgbarkeit und die neuen Kapazitäten konzentrieren, die es zu finanzieren erlaubt. Dazu gehört auch die Verhinderung der Doppelzählung der geltend gemachten Leistungen.

Die Speicherung, die Bewegung bestimmter Aufgaben und die Wahl der Standorte können zu dieser Anpassung beitragen. Ihre Relevanz hängt von der erbrachten Dienstleistung und dem betreffenden elektrischen System ab. Eine glaubwürdige Verpflichtung muss daher erklären, wie sie das Netzwerk begleitet, über einen Prozentsatz hinaus. Die Herausforderung besteht darin, den Anstieg der Berechnung der wirklich verfügbaren und überprüfbaren Produktion in Einklang zu bringen.

Organisationen fordern stärkere Schutzmaßnahmen

Die Ankündigung hat bereits öffentliche Reserven erhöht. Das World Resources Institute begrüßte das Prinzip der Zusammenarbeit und kritisierte die Unzulänglichkeit der Rechenschaftsmechanismen. In ihrer Reaktion vom 27. Oktober forderte die Organisation mehr Transparenz in Bezug auf Energie, Wasser und Auswirkungen auf Netze. Sie besteht auch auf der Beteiligung von Gemeinschaften an Siedlungsentscheidungen.

Der Natural Resources Defense Council äußerte am selben Tag eine enge Position. Sie ist der Ansicht, dass der Text den Unternehmen einen wichtigen Spielraum bei der Festlegung ihrer Verpflichtungen lässt. Er fordert eine Durchsetzung und einen besseren Schutz der Wasserressourcen, der Luftqualität und der betroffenen Bevölkerung.

Die Debatte stellt somit unterschiedliche Aktionsebenen gegenüber. Eine freiwillige internationale Initiative kann Methoden zusammenführen und Beiträge fördern. Landnutzungsgenehmigungen, Wasserzugangsregeln und Anschlussbedingungen sind Gegenstand konkreter öffentlicher Entscheidungen. Die Teilnahme an einer Klimainitiative ersetzt weder diese Entscheidungen noch die lokalen Auswirkungen eines Projekts.

Europa hat bereits einen Berichtsrahmen

Die Unterscheidung mit einer gesetzlichen Verpflichtung besteht in der Europäischen Union bereits. Eine im Jahr 2024 verabschiedete Verordnung organisierte die Übermittlung von Informationen über die betreffenden Rechenzentren an eine europäische Datenbank. Indikatoren sind Energie, Wasserverbrauch, erneuerbare Energien und Wärmerückgewinnung. Das Gerät liefert separate Daten für Anlagen an verschiedenen Standorten.

Diese Meldepflicht bedeutet nicht, dass einzelne Informationen ohne Einschränkung veröffentlicht werden. Die Verordnung regelt auch die Verbreitung aggregierter Daten und den Schutz vertraulicher Informationen. Transparenz hängt daher vom tatsächlich zugänglichen Detail sowie vom Vorhandensein einer Verwaltungserklärung ab.

Die Kommission bereitet auch Vorschläge zur Mindestleistung von Rechenzentren vor. Die im September eröffnete Konsultation soll bis zum 14. Dezember 2026 fortgesetzt werden. Diese Phase bleibt eine legislative Vorbereitung. Sie erlaubt es nicht, die noch vorgesehenen Schwellenwerte als bereits unionsweit geltende Verpflichtungen darzustellen.

Nächstes Treffen konzentriert sich auf konkrete Verpflichtungen

Schließlich erfordert der Klimaaspekt der KI die Messung der versprochenen Vorteile mit der gleichen Präzision wie die Kosten. Die Verbesserung der Vorhersage oder Optimierung von Geräten kann den Verbrauch vermeiden. Das Ergebnis sollte jedoch mit einer relevanten Baseline verglichen und die notwendigen Ressourcen in den digitalen Dienst aufgenommen werden. Die Nützlichkeit einer Anwendung allein liefert nicht ihre Nettobilanz.

Auf dieser Ebene müssen die angekündigten Verpflichtungen überprüfbar werden: abgedeckter Umfang, quantifiziertes Ziel, Frist und Messmethode. Regierungen, Unternehmen und andere Teilnehmer sind eingeladen, ihre Beiträge am Runden Tisch am 16. November vorzustellen. Die Konferenz muss dann diejenigen identifizieren, die sich engagieren, die Ergebnisse, die sie anstreben und die Informationen, die sie zur Verfügung stellen wollen.

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