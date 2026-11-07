Libanon-Kuwait: Aoun investiert in Investitionen

Joseph Aoun empfing am 6. November in Baabda Georges Fayyad und die kuwaitischen Partner von Uniterminals. Die Gruppe präsentierte ihre Öl- und Lageraktivitäten und Entwicklungsprojekte im Libanon. Der Präsident möchte die gemeinsamen Investitionen und das Vertrauen stärken. Es wurde kein Betrag, keine genaue Konstruktion oder kein Zeitplan veröffentlicht. Die genannten zusätzlichen Arbeitsplätze bleiben ein Ziel, während die von Aoun genannten Garantien keine angekündigte finanzielle Verpflichtung des Staates gegenüber dem Unternehmen darstellen.

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Joseph Aoun will die libanesisch-kuwaitischen Investitionen über die bestehenden Handelsbeziehungen hinaus ausbauen. Der Präsident empfing am 6. November in Baabda Georges Fayyad, Vorsitzender des Board of Directors von Uniterminals, sowie Direktoren, die die kuwaitischen Partner des Unternehmens vertreten. Die Delegation stellte ihre Öl- und Lageraktivitäten sowie ihre Entwicklungsprojekte im Libanon vor.

Libanesisch-kuwaitische Investitionen im Herzen des Handels

Aoun hob die menschlichen Fähigkeiten und die geografische Lage des Landes hervor. Er hoffte, dass libanesische und kuwaitische Unternehmen gemeinsame Projekte entwickeln würden, die auf dem Austausch von Fähigkeiten und Ressourcen basieren. Er erinnerte auch an die historische Unterstützung Kuwaits für den Libanon.

Georges Fayyad und Mitglieder der Delegation präsentierten die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze als Ziel ihrer Entwicklung. Die Präsidentschaft erwähnt ihre Bereitschaft, ihre Investitionen zu erhöhen, ohne ein bestimmtes Projekt zu beschreiben.

Vertrauen als Bedingung für Projekte

Der Präsident betonte die Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds und die Garantien, die Investoren ermutigen könnten. In dieser Rede wird keine Treasury-Garantie für Uniterminals angekündigt. Der Bericht erwähnt keinen unterzeichneten Vertrag, die Höhe, den Zeitplan oder die Anzahl der Stellen.

Das Treffen eröffnet somit eine Diskussion mit identifizierten Partnern, die bereits im Unternehmen tätig sind. Die nächsten erwarteten Elemente sind die Art der ausgewählten Investitionen, ihre Finanzierung und die Phasen ihrer Umsetzung.

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