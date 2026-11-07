Electricité du Liban gibt bekannt, dass sie am 6. November 2026 einen 20-MVA-Reservetransformator von Joub Jannine übertragen hat. Das Flugzeug muss defekte Ausrüstung an der Paul-Arcache-Station ersetzen, die Jezzine, Iqlim el-Kharroub und Umgebung bedient. Die Operation mobilisierte die Armee nach einer lokalen Opposition, die von der EDL berichtet wurde. Die Einrichtung stellt sicher, dass der westliche Bekaa-Dienst nicht beeinträchtigt wird. Die Installation muss in den nächsten Tagen durchgeführt werden, bevor die angekündigte Wiederherstellung der üblichen Fütterung erfolgt.

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Der Transfer des EDL-Transformators für Jezzin und Iqlim al-Kharroub wurde am Freitag, den 6. November 2026 mit Unterstützung der libanesischen Armee durchgeführt. Strom aus dem Libanon gab am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt. Das Reserveflugzeug mit einer Leistung von 20 Megavoltampères (MVA) stammt von der Station Joub Jannine in Westbekaa. Seine Installation an der Paul Arcache Station, unter dem National Litani Office, bleibt in den kommenden Tagen geplant.

Der Betrieb soll einen Transformator ersetzen, der am 29. September ausgefallen ist. Laut EDL reduzierte dieser Fehler die Stromversorgung in großen Gebieten von Jezzin, Iqlim al-Kharroub und Umgebung erheblich. Die Einrichtung kündigt noch nicht die effektive Wiederherstellung des Dienstes an.

Übertragung des entsperrten EDL-Transformators

Das börsennotierte Unternehmen erklärte, es habe zunächst versucht, ein gleichwertiges Reserveflugzeug in Joub Jannine zu mobilisieren. Es wurde gesagt, dass seine Teams auf Widerstand von einigen Anwohnern und Beamten gestoßen sind. EDL behauptet, sie hätten sie gewaltsam daran gehindert, die Übertragung abzuschließen.

In der Pressemitteilung werden die betroffenen Personen nicht genannt. Es gibt nicht das Datum dieses ersten Versuchs oder die detaillierten Umstände der Opposition an. Der Bericht über diese Episode basiert auf den Aussagen der öffentlichen Institution.

Die EDL erklärt, dass sie sich dann an die Sicherheitskräfte, die Armee und die betroffenen politischen Führer gewandt habe. Diese Koordination ermöglichte es dem Flugzeug, sich am 6. November zu bewegen. Das Militär habe die technischen Teams während der Operation begleitet und geschützt, so das Establishment.

A 20 MVA Ersatzteil

EDL stellt sicher, dass der Abgang des Transformators die Speisung von Joub Jannine oder von benachbarten Orten nicht reduziert. Das übertragene Flugzeug war mehrere Jahre im Dienst, bevor es durch 40 MVA-Geräte ersetzt wurde.

Dieser Ersatz sollte auf den Anstieg der Gebühren in der Station und in Westbekaa reagieren. Der ehemalige 20-MVA-Transformator wurde dann eingelagert. Es könnte bei Bedarf an anderer Stelle im libanesischen Netzwerk verwendet werden, erklärt EDL.

Die Einrichtung stellt daher den Vorgang als die Mobilisierung der verfügbaren Ausrüstung dar, nicht als die Entfernung des Verarbeiters, der derzeit für die Lieferung von Joub Jannine bestimmt ist.

Re-Service wird noch erwartet

In seiner Erklärung dankte die EDL dem Präsidenten der Republik für sein Follow-up. Es weist ihm einen Beitrag zur Beseitigung von Hindernissen für den Transfer zu. Sie dankte auch den Sicherheitskräften, insbesondere der Armee, für ihre Unterstützung der Teams.

Der nächste Schritt ist die Installation des Flugzeugs an der Paul-Arcache-Station. EDL bietet weder einen bestimmten Tag für diese Intervention noch einen Zeitplan für die Wiedereinführung. Sie gibt auch nicht die Anzahl der beteiligten Abonnenten oder die erwarteten zusätzlichen laufenden Stunden an. Das erklärte Ziel bleibt die normale Rückkehr an die Macht in den Sektoren, die vom Zusammenbruch am 29. September betroffen sind.

Abbildung: Libanesische Elektrizitätszentrale in Beirut, fotografiert am 17. August 2008. Foto Philippe48, CC BY-SA 3.0. Redaktionelle Kleidung Libnanews. Dieses Archivfoto zeigt den Transfer nicht.

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