Diaspora: Salam Lügen Investitionen und Reformen

Das Treffen zwischen Nawaf Salam und der Libanesischen Weltkulturunion am 6. November konzentrierte sich auf die Bedingungen für das wirtschaftliche Engagement von Expatriates. Ibrahim Constantin forderte Reformen, eine unabhängige Justiz und den Schutz von Einlegern und Investoren. Die Delegation verwies auch auf die Sicherheit des Südens und die Rückkehr der Bewohner. Die Regierung will Know-how und internationale Beziehungen mobilisieren, aber kein Betrag, unterzeichnetes Projekt oder Finanzierungsplan wurde bei dieser Anhörung im Grand Sérail angekündigt.

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Die libanesische Diaspora fordert Garantien, bevor sie ihr Engagement für das Land in Investitionen umwandelt. Am 6. November in der Grand Sérail von Nawaf Salam empfangen, stellte Ibrahim Constantin die unabhängige Justiz, den Kampf gegen Korruption und den Schutz der Rechte in den Mittelpunkt seiner Forderungen. Der Präsident der Libanesischen Weltkulturunion leitete eine Delegation in Anwesenheit von Abbas Fawaz, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Der Premierminister verteidigte eine aktivere Beteiligung von Expatriates an der Erholung. Sie hat dieses Ziel mit der Stärkung der Sicherheit und der Fortsetzung der Reformen verknüpft. Das Treffen wurde jedoch nicht von angekündigten Investitionen, einer Liste von Projekten oder einem Auszahlungsplan begleitet.

Libanesische Diaspora: Vertrauen braucht Rechte

Ibrahim Constantin präsentierte die Erwartungen der Libanesen, die im Ausland leben. Laut seinem Interviewbericht erfordert die Rückkehr des Vertrauens ernsthafte Reformen und einen wirksamen Schutz sowohl der Einleger als auch der Anleger. Er betonte auch die Unabhängigkeit der Justiz.

Diese Anträge betreffen die Bedingungen, unter denen eine wirtschaftliche Verpflichtung Gestalt annehmen könnte. Sie betreffen den Schutz des Kapitals, die Möglichkeit der Verteidigung seiner Rechte und die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen. Bei der Ankündigung wurde kein neuer Rechtsmechanismus vorgestellt.

Salam seinerseits erinnerte an den Beitrag von Expatriates zum wirtschaftlichen und sozialen Widerstand des Landes. Er erwähnte die Unterstützung ihrer Lieben, ihrer Fähigkeiten und ihrer internationalen Beziehungen. Er wollte diese Ressourcen in Partnerschaften mit dem Libanon mobilisieren.

Der Süden gehört zu den Bedingungen für eine Erholung

Die Delegation ging auch auf die Lage im Süden ein. Konstantin forderte Sicherheitsbedingungen, die es den Bewohnern ermöglichen, mit Würde in ihr Land und ihre Häuser zurückzukehren. Die Diskussion über Investitionen schließt sich somit der Diskussion über territoriale Stabilität an.

Konstantin klärte auch den Platz seiner Organisation: den Staat und seine Institutionen zu unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Diese Position überlässt den Behörden die Verantwortung für die erwarteten Reformen und den Rechtsschutz. Die Mobilisierung von Expatriates ersetzt diese Entscheidungen nicht.

Fähigkeiten jenseits des Kapitals

Der Wunsch nach Partnerschaft geht über finanzielle Transfers hinaus. Die Gesprächspartner zitierten die Kompetenz und die internationalen Beziehungen der Libanesen im Ausland. Ihre Netzwerke können dazu beitragen, Unternehmen, Fachleute und Märkte näher zusammenzubringen. Am Ende dieser Anhörung wurde jedoch keine operative Vereinbarung veröffentlicht.

Constantine berichtete von optimistischen Bemerkungen des Premierministers zur Vorbereitung dieser Teilnahme. Er deutete auch an, dass seine Realisierung Zeit brauchen würde. Keine Folgetermine oder Investitionspläne begleiten derzeit diese Perspektive.

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