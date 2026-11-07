Gaza: Tote erreichen 74.640

Das Gesundheitsministerium in Gaza verzeichnete am 7. November 2026 insgesamt 74.640 Tote und 175.947 Verletzte. Krankenhäuser erhielten zehn Leichen in 48 Stunden, darunter zwei Überreste gefunden, und aufgezeichnet 22 verwundet. Zwölf Todesfälle wurden nach der Dateivalidierung hinzugefügt. Somit entspricht die Entwicklung des Ganzen nicht allein den Ergebnissen neuer Angriffe. Es bleibt zu verhindern, dass einige Opfer unter den Trümmern und auf den Straßen erreicht werden.

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Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza gab es seit dem 7. Oktober 2023 74.640 Tote und 175.947 Verletzte. Sein Bulletin vom Samstag, den 7. November 2026 listet zehn Leichen auf, die in 48 Stunden in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Er berichtet auch von 22 Verletzten. Es unterscheidet zwischen neuen Toten, toten Personen von ihren Verletzungen und gefundenen Überresten. Insgesamt 12 zusätzliche Todesfälle wurden auch nach Dateivalidierung enthalten.

Die Zählung umfasst sechs neue Todesfälle und zwei Menschen, die an ihren Verletzungen starben. Zwei Überreste wurden gefunden. Diese Kategorien beschreiben unterschiedliche Situationen. Die zehn registrierten Körper entsprechen daher nicht zehn Menschen, die allein in diesem Zeitraum bei neuen Angriffen getötet wurden.

Gaza Human Review: 12 Dateien hinzugefügt

Das Ministerium gibt an, dass es zwölf Todesfälle in die kumulative Bilanz aufgenommen hat, nachdem es ihre Informationen ausgefüllt und ihre Validierung erhalten hatte. Diese Regularisierung erfolgte seit der vorherigen administrativen Aktualisierung vom 31. Oktober. Er betrifft die Registrierung von Opfern und sieht den Zeitpunkt ihres Todes am 7. November nicht vor.

Diese Klarstellung erklärt einen Teil der Entwicklung der Gesamtsumme. Das Bulletin vom 5. November verzeichnete 74.618 Todesfälle, verglichen mit 74.640 im Bulletin vom 7. November. Der Unterschied von 22 umfasst die zehn Leichen, die Krankenhäuser erhalten haben, und die zwölf validierten Dateien. Die Darstellung dieses Anstiegs als Aufzeichnung neuer Streiks in den letzten zwei Tagen würde die jüngsten Todesfälle, Überreste und Ergänzungen des Registers verwirren.

Die kumulative Anzahl der Verletzungen stieg von 175.925 auf 175.947 auf den gleichen Bulletins. Dieser Anstieg entspricht 22 Verletzten, die für die 48 Stunden des letzten Kommuniqués gemeldet wurden. Die Gesundheitsbehörden geben in dieser Veröffentlichung keine Aufschlüsselung nach Ort, Alter oder Schwere der Verletzungen an.

Eine separate Zählung seit dem Waffenstillstand

Das Ministerium veröffentlicht auch eine Reihe über den Zeitraum, der durch den Waffenstillstand vom 11. Oktober 2025 eröffnet wurde. Es waren 1.610 Tote und 5.819 Verwundete am 7. November 2026. Die Anzahl der in diesem Zeitraum gefundenen Überreste beträgt 849 separat.

Das Bulletin vom 5. November zeigte 1.602 Todesfälle und 847 Überreste. Die sechs neuen Todesfälle und die zwei Todesfälle durch ihre Verletzungen machen diesen achtfachen Anstieg aus. Die beiden gefundenen Leichen tragen die Anzahl der gefundenen Überreste auf 849.

Diese Serien decken einen Teil des im Oktober 2023 eröffneten Zeitraums ab. Sie tragen daher nicht zur Gesamtbilanz bei. Sie spiegeln den anhaltenden Verlust von Menschenleben und die Suche nach Leichen nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wider. Die Pressemitteilung beschreibt nicht die individuellen Umstände jedes Todes.

Opfer bleiben außer Reichweite

Medizinische informationen, die am samstag ausgestrahlt wurden, zeigen, dass die opfer immer noch unter den ruinen und auf unzugänglichen straßen sind. Die Rettungs- und Rettungsteams können sie nicht alle erreichen. Die veröffentlichte Gesamtmenge hängt von den geborgenen Körpern, den aufgezeichneten Todesfällen und den von den Gesundheitsbehörden validierten Aufzeichnungen ab.

Die Entdeckung eines Überrestes kann lange nach dem Tod der Person erfolgen. Seine Registrierung in einem täglichen Bulletin erzählt dann über den Zeitpunkt seiner Wiederherstellung oder Registrierung. Es reicht nicht aus, das Datum des Angriffs festzulegen, der den Tod verursacht hat.

Die vorgelegten Zahlen sind die der Gesundheitsbehörden in Gaza. Ihr letzter Newsletter enthält weder eine Liste der zehn Personen, die in Krankenhäusern aufgenommen wurden, noch Details der zwölf hinzugefügten Dateien. Die Forschung hängt weiterhin vom Zugang zu Trümmern und der Fähigkeit der Hilfskräfte ab, Orte zu erreichen, an denen noch Opfer gemeldet werden.

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