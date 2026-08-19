Abwasser: Geschichte eines unvollendeten libanesischen Systems

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Von den rund 100 im Libanon identifizierten Kläranlagen sind nur 35 in Betrieb, einige teilweise. Dies bedeutet nicht einfach, dass Dutzende von Fabriken geschlossen würden. Es zeigt die Mängel eines Systems, das seit den 1990er Jahren in oft schlecht koordinierten Etappen gebaut wurde: Stationen ohne vollständige Netze, Vorbehandlung ohne biologische Reinigung, private Geräte mit stabiler Stromversorgung und Anlagen, deren Finanzierung nicht der des Baus folgte. Das Ergebnis ist flussabwärts: Ein Teil des Abwassers gelangt noch ohne ausreichende Behandlung in Flüsse, Grundwasserleiter oder das Mittelmeer.

Um zu verstehen, was die Anzahl von 35 Stationen in Betrieb von hundert bedeutet, muss man sich zuerst ansehen, was in einer Kläranlage passiert. Nicht alle leisten den gleichen Service, und « in Betrieb » bedeutet nicht unbedingt, dass ein Abwasser vollständig aufbereitet wird.

Eine Station kann einfach den größten festen Abfall vor der Entladung entfernen. Eine andere kann eine primäre Absetzung bereitstellen. Eine vollständigere Anlage verwendet biologische Prozesse, um die organische Belastung im Abwasser zu reduzieren. Einige können Desinfektion oder Behandlungen für die Wiederverwendung von Wasser hinzufügen.

Zwischen einer Leitung, die direkt Kanalisationen auf See ausführt, und einer Station, die aufbereitetes Wasser produziert, das die Ableitungsnormen erfüllt, gibt es daher mehrere Leistungsstufen.

Es ist genau dieser Unterschied, der die libanesische Situation besorgniserregender macht, als die einzige Anzahl von Stationen, die gestoppt wurden:eine technisch aktive anlage darf selbst nur einen teil der geplanten abwasserbehandlungskette bereitstellen.

Kanalisationen nach dem Krieg wieder aufgebaut, aber ohne integriertes System

Ein Großteil des gegenwärtigen Systems hat seinen Ursprung in dem Wiederaufbau, der nach dem Ende des Bürgerkriegs 1990 eingeleitet wurde.

Der Libanon ist aus 15 Jahren Konflikt mit degradierter Infrastruktur, rascher Urbanisierung und unzureichender Sanitärversorgung hervorgegangen. In vielen Gegenden leiten Abwasserkanäle Abwasser direkt in Bäche, Täler oder das Meer ab.

Der Wiederaufbau der 90er Jahre muss daher gleichzeitig auf mehrere Bedürfnisse eingehen: die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung, die Entwicklung von Abwassersystemen und den Bau von Kläranlagen.

Das Problem ist groß, vor allem an der Küste.

Die urbane Expansion um Beirut, Metn, Kesrouan, Tripolis, Saida und Reifen erhöht das Abwasservolumen rapide. Gebäude und Nachbarschaften entwickeln sich schneller als öffentliche Netzwerke. Sepsis, lokale Pipelines und direkte Einleitungen koexistieren weiterhin mit der neuen Infrastruktur.

Der Staat führt schrittweise Bauprogramme mit dem Rat für Entwicklung und Wiederaufbau, Wasserbetrieben und mehreren internationalen Gebern durch. Weltbank, Europäische Investitionsbank, Europäische Union und arabische Fonds beteiligen sich je nach Projekt und Zeitraum an der Finanzierung des Sektors.

Stationen erscheinen im ganzen Land. Aber das Modell hat eine Schwäche, die strukturell werden wird:bau einer station, aufbau des netzwerks zur versorgung und finanzierung seines betriebs fallen nicht immer unter das gleiche projekt, zeitplan oder institution.

Drei Jahrzehnte später bleibt diese Fragmentierung sichtbar.

Ghadir und Dora: das alte Modell der Küstenvorbehandlung

Der Fall von Greater Beirut macht es möglich, den technischen Ursprung eines Teils des Problems zu verstehen.

An der Küste basieren Einrichtungen wie Ghadir südlich von Beirut oder Dora im Norden seit langem hauptsächlich auf einem Vorbehandlungssystem, das mit Meeresemissären in Verbindung gebracht wird.

Das Prinzip ist relativ einfach. Abwasser wird gesammelt und der grobste feste Abfall entfernt. Sie können verschiedenen physischen Operationen unterzogen werden, bevor sie durch Unterwasserfahrten abgesendet werden.

Dies reduziert einige unmittelbare Auswirkungen auf die Küste. Insbesondere entfernt es den Punkt der Ablehnung.

Aberentfernung von abwasser, das nicht der reinigung entspricht.

Eine vollständige Behandlung muss die Schadstoffbelastung beeinflussen.

Binnengewässer enthalten organische Stoffe, Schwebstoffe, Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor, Mikroorganismen und verschiedene Verunreinigungen aus Haushalts-, Handels- oder Industrietätigkeiten, die an das Netz angeschlossen sind.

Ein Marine-Emissär verwendet hauptsächlich Verdünnung und Dispersion. Es entfernt nicht den größten Teil dieser Verschmutzung.

Diese Unterscheidung erklärt, warum die Modernisierung der Küstenanlagen seit langem ein wichtiges Thema in der libanesischen Sanitärversorgung ist.

Was eine Station wirklich aus dem Wasser entfernen muss

Die Behandlung beginnt normalerweise mit einer Phase vonvorbehandlung.

Gitter behalten Gegenstände und feste Abfälle: Kunststoffe, Stoffe, Tücher und andere Materialien, die die Pumpen beschädigen könnten. Eine Deaktivierung entfernt dann schwere Mineralpartikel. Entfetten trennt einige der Öle und Fette.

Dann kommt dieprimärbehandlung.

Wasser bleibt in Becken, in denen ein Teil der Schwebstoffe durch Schwerkraft abgelagert wird. Diese Dekantation reduziert die Menge an Feststoffen, lässt aber immer noch eine signifikante Verschmutzung aufgelöst.

Sekundärbehandlung Veränderungen in der Natur. Es wird hauptsächlich biologisch.

Mikroorganismen verbrauchen einen Teil der organischen Substanz im Wasser. Bei Belebtschlammprozessen wird das Abwasser beispielsweise in allgemein belüfteten Becken mit Biomasse in Kontakt gebracht. Dieser Schritt erfordert Gebläse, Pumpen, Verkehrssysteme und eine relativ konstante Steuerung.

Zwei Indikatoren messen die Effektivität des Prozesses:biochemischer sauerstoffbedarfoder DBO und diechemischer sauerstoffbedarfoder DCO.

Je mehr biologisch abbaubare organische Substanz ein Wasser enthält, desto mehr Sauerstoff verbrauchen Mikroorganismen, um es abzubauen. Ein hoher BSB weist somit auf eine hohe organische Belastung hin. Die Einleitung solchen Wassers in einen Wasserlauf kann die Umwelt mit Sauerstoff entleeren und aquatische Ökosysteme stark stören.

Die modernsten Stationen können auch Stickstoff und Phosphor reduzieren und eine Desinfektion ermöglichen, um die mikrobiologische Belastung zu reduzieren.

Erst nach diesen Schritten können wir von einer viel vollständigeren Reinigung sprechen.

Warum eine Station « teilweise » arbeiten kann

Diese Zeichenfolge ermöglicht es Ihnen, die am 19. August veröffentlichte Figur zu verstehen.

Eine Station kann ihre Pumpen in Betrieb haben, während sie nicht alle erforderlichen Schritte ausführt. Es kann eine Vorbehandlung, aber keine biologische Behandlung bieten. Es kann auch viel weniger Wasser als seine nominale Kapazität erhalten, da das Sammelnetz unvollständig bleibt.

Umgekehrt kann es eine höhere Belastung erhalten als die, für die es konzipiert wurde.

Eine für eine bestimmte Bevölkerung bemessene Station kann einige Jahre später angesichts einer viel größeren Urbanisierung gefunden werden. Der Durchfluss nimmt zu und die Abwasserkonzentration kann sich ändern. Wenn die Infrastruktur nicht angepasst wird, sinkt die Leistung.

Die Qualität der Verbindung ist daher ebenso wichtig wie die theoretische Kapazität der Installation.

Der Libanon hat mehrere Situationen erlebt, in denen Stationen vor einigen Sammlern fertiggestellt wurden. Die Hauptstruktur existiert dann physisch, aber das Abwasser aus den Nachbarschaften, in denen es dienen sollte, nutzt weiterhin die alten Kreisläufe.

Das Ergebnis ist paradox:eine teure station kann zu wenig genutzt werden, während die kanalisation einige kilometer weiter in die umwelt fließt.

Tripolis zeigt, was Infrastruktur mit hoher Kapazität bedeutet

Der nördliche Teil des Landes zeigt eine weitere Generation von Geräten.

Die Kläranlage von Tripolis, die im Rahmen der großen Sanitärprogramme gebaut wurde, wurde für die Aufnahme von Abwasser aus einer großen Stadtbevölkerung konzipiert.

Diese Art der Installation stellt einen technischen Sprung von der einfachen Küstenentladung dar. Es erfordert große Sammler, Pumpstationen, permanenten elektromechanischen Betrieb und die Behandlung von Klärschlamm.

Aber seine nominale Kapazität reicht nicht aus, um seine Wirksamkeit zu messen.

Es ist notwendig, die tatsächliche Durchflussrate, den Anteil der angeschlossenen Bevölkerung, die Verfügbarkeit von Geräten, die Energiekontinuität und die Wasserqualität am Auslass zu kennen.

Dies ist eine Regel für alle großen libanesischen Stationen:die kapazität in kubikmetern pro tag ist nur ein potenzialDie tatsächliche Leistung hängt vom Gesamtsystem ab.

Zahlé und die Bekaa stellen ein weiteres Problem dar: Schutz der Binnengewässer

Die Sanitärversorgung ist nicht nur ein Küstenproblem.

In Bekaa betreffen Einleitungen das Litani-Becken und die Binnenwasserressourcen. Urbanisierung, Landwirtschaft und Industrie üben einen besonderen Druck aus.

Stationen wie Zahlé wurden entwickelt, um die Verschmutzung durch Agglomerationen zu reduzieren. Andere Programme zielten auf das Litani-Becken ab.

Die Frage ist eine andere als die von Beirut.

An der Küste ist die sichtbarste Konsequenz die Ablehnung im Mittelmeer. In der Bekaa kann eine unzureichende Sammlung oder Behandlung dazu beitragen, die nachgelagerten Ströme zu degradieren, Wasserressourcen zuzuweisen und die landwirtschaftliche Nutzung zu erschweren.

Der Litani ist zum spektakulärsten Beispiel dieser Akkumulation geworden.

Hausabwasser erklärt seine Verschmutzung nicht allein. Industrielle Freisetzungen, landwirtschaftliche Aktivitäten und feste Abfälle spielen ebenfalls eine Rolle. Aber der Mangel an kommunalen Sanitäreinrichtungen trägt zu der Last bei, die den Fluss und weiter flussabwärts den See von Qaraoun erreicht.

Der Bau von Stationen im Becken kann daher nur funktionieren, wenn die Orte angebunden sind und auch industrielle Ableitungen kontrolliert werden.

Das vergessene Problem der Industrieabwässer

Stadtstationen sind in der Regel in erster Linie für die Behandlung von häuslichem Abwasser konzipiert.

Das Netzwerk kann auch Freigaben von Werkstätten, Fabriken, Garagen, Krankenhäusern, Restaurants oder anderen wirtschaftlichen Aktivitäten erhalten.

Diese Abwässer haben nicht immer die gleichen Eigenschaften.

Hohe Konzentrationen von Ölen, Lösungsmitteln, Metallen, Chemikalien oder anderen Substanzen können die biologische Verarbeitung stören. Die Mikroorganismen, die reinigen, sind empfindlich auf bestimmte toxische Substanzen.

Die Kontrolle vorgelagerter industrieller Freisetzungen ist daher unerlässlich.

Eine moderne Station kann den Mangel an Kontrolle darüber, was in das Netzwerk gelangt, nicht auf unbestimmte Zeit kompensieren.

Dieses Problem bezieht sich erneut auf die Governance: Die Abwasserbehandlung hängt vom Betrieb der Anlage ab, aber auch von der Fähigkeit des Staates und der Gemeinden, Standards durchzusetzen, noch bevor die Abwässer eintreffen.

Elektrizität kann biologische Behandlung stoppen

Die libanesische Energiekrise traf das System dann am verwundbarsten Punkt.

Eine moderne Kläranlage ist eine Industrieanlage. Es funktioniert nicht einfach durch Schwerkraft.

Wasser muss gepumpt werden, wenn es nicht auf natürliche Weise zirkulieren kann. Die Netze und Geräte müssen aktiviert werden. Vor allem muss den biologischen Becken Luft zugeführt werden, wenn der gewählte Prozess die Belüftung ist.

Die für diesen Betrieb verwendeten Gebläse können einen großen Teil des Energieverbrauchs einer Station ausmachen.

Eine längere elektrische Abschaltung schaltet daher nicht nur einige wenige Maschinen ab. Es kann den biologischen Prozess selbst stören.

Nach dem finanziellen Zusammenbruch von 2019 hat die Kombination der Stromausfälle im Libanon und der steigenden Kraftstoffkosten den Betrieb erheblich erschwert. Die Verwendung von Generatoren für lange Zeiträume verwandelt das Energiebudget schnell.

Managing-Agenturen haben sich mit Dollar-Ausgaben konfrontiert oder an Importpreise indexiert, da ihre Einnahmen mit dem libanesischen Pfund fielen.

Internationale Geber und Organisationen mussten eingreifen, um bestimmte wichtige Dienste aufrechtzuerhalten.

Diese Sequenz zeigt eine grundlegende Fragilität:eine station ohne nachhaltige energielösung bleibt abhängig von der krise des elektrizitätssektors.

Nach Wasser bleibt der Schlamm

Ein anderes Problem ist viel weniger sichtbar: Die Behandlung entfernt die Verschmutzung nicht. Er verwandelt einen Teil davon.

Wenn Feststoffe aus Wasser getrennt werden und sich die Biomasse der biologischen Behandlung entwickelt, produziert die Pflanzeklärschlamm.

Diese Schlämme müssen ihrerseits eingedickt, stabilisiert, entwässert und dann entsprechend ihrer Zusammensetzung und geltenden Normen entsorgt oder zurückgewonnen werden.

Eine Station, die Wasser richtig behandelt, aber kein zuverlässiges System für ihren Schlamm hat, löst daher nur einen Teil des Problems.

Das Problem wird besonders wichtig, wenn Abwässer industrielle Verunreinigungen enthalten. Schlämme, die bestimmte Metalle oder unerwünschte Stoffe enthalten können, können nicht ohne Kontrolle verwendet werden.

Sie müssen transportiert werden und angepasste Standorte oder Routen müssen verfügbar sein.

Die Kosten für diesen Schritt müssen integriert werden, sobald die Station entworfen ist. Andernfalls wird ein flüssiges Problem einfach zu einem festen Problem.

2019 zeigte eine schwäche, die bereits existierte

Die Finanzkrise hat nicht alle Mängel der libanesischen sanitären Einrichtungen geschaffen.

Sie verstärkte sie.

Vor 2019 gab es bereits Probleme der Verbindung, der institutionellen Fragmentierung und der operativen Finanzierung. Der monetäre Zusammenbruch entfernte dann einige der noch verfügbaren Mittel aus dem System, um sie zu kompensieren.

Die Löhne haben viel von ihrem wirklichen Wert verloren. Importierte Teile sind viel teurer geworden. Kraftstoff musste zu marktgerechteren Preisen bezahlt werden. Wartungsverträge wurden unterbrochen.

Die öffentlichen Wasserbetriebe selbst sind mit einer Einkommenskrise konfrontiert.

Dieser Zeitraum hat gezeigt, dass eine Infrastruktur, die von einem externen Vermieter finanziert wird, mit zum Zeitpunkt des Baus verfügbarem Kapital gebaut werden kann, dass aber kein Vermieter die tägliche Finanzierung einer öffentlichen Dienstleistung für immer ersetzen kann.

Das ist der Unterschied zwischenCAPEXdie für den bau erforderlichen investitionsausgaben undOPEX, die wiederkehrenden betriebskosten.

Libanon hat es oft geschafft, die erste zu mobilisieren. Der zweite wurde seine Achillesferse.

Warum die Küstenkonzentration alles verschlechtert

Schließlich hat das Problem eine außergewöhnliche geografische Dimension.

Die libanesische Bevölkerung ist stark auf den Küstenstreifen konzentriert. Der Großraum Beirut ist der wichtigste Stadtkomplex des Landes, während Tripolis, Jounieh, Saida und Reifen mehrere dicht besiedelte Pole entlang des Mittelmeers hinzufügen.

Netzwerke erhalten daher große Volumina auf kleinem Raum.

Wenn das System schlecht funktioniert, ist der Weg zum Meer kurz.

Stark urbanisierte Flüsse können selbst zu Verschmutzungsvektoren an der Küste werden. Direkte oder unzureichend behandelte Einleitungen erreichen auch das Mittelmeer.

Diese Situation betrifft die Umwelt, aber auch einen wesentlichen Teil der städtischen Wirtschaft.

Strände, Strandclubs, Restaurants, Fischerei, Freizeithäfen und Tourismus nutzen alle das gleiche Küstengebiet, das einen Teil der Rückwürfe erhält.

Die Kosten für ausfallende Sanitäreinrichtungen gehen daher weit über das Wasserbudget hinaus.

Neue Projekte müssen anders bewertet werden

Für die kommenden Jahre werden mehrere Rehabilitations-, Erweiterungs- oder Fertigstellungsprojekte angekündigt. Einige zielen auf bestehende Stationen ab. Andere betreffen Sammler oder verbesserte Behandlung.

Sie können die verfügbare Kapazität erheblich erhöhen.

Aber die Geschichte der letzten dreißig Jahre erfordert jetzt eine Veränderung in der Art und Weise, wie ihr Erfolg gemessen wird.

Die Anzahl der gebauten Stationen reicht nicht mehr aus.

Wir müssen dieeffektive anschlussratebevölkerung. Die tatsächlich verarbeitete Durchflussmenge muss gegen die Nennkapazität gemessen werden. Zu- und Abflusswasserqualität, einschließlich suspendiertes Material, BSB und CSB, müssen veröffentlicht werden. Es ist notwendig zu wissen, wie viele Tage im Jahr die Installation normal funktioniert.

Schlammbehandlung und Energiekosten müssen ebenfalls integriert werden.

Schließlich sollte jedes Projekt über eine glaubwürdige Finanzierung für den Betrieb und die Wartung während seiner gesamten Laufzeit verfügen, sobald es gestartet wird.

Es ist diese letzte Frage, die dreißig Jahre libanesischer Sanitärversorgung am besten zusammenfasst.

Eine Station kann Dutzende von Millionen Dollar kosten und technisch gut gestaltet sein. Wenn der Sammler es nicht erreicht, wenn die Pumpen keinen Strom haben, wenn ein Teil nicht ersetzt werden kann oder wenn niemand das Budget für die Aufbereitung des Schlamms hat, besteht die Investition, aber der öffentliche Dienst verschwindet.