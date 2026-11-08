Béchara Rai fordert dauerhaften Frieden und eine einzige nationale Sicherheitsbehörde. In seiner Predigt vom 8. November in Bkerké kündigt der Patriarch auch die Prüfung der zehn Anträge von fünf südlichen Grenzdörfern während der jährlichen Sitzung der katholischen Patriarchen und Bischöfe an, die am Montag beginnt. Sie befasst sich mit Stromausfällen, Abfall, Ernährungssicherheit und der Gerichtsbilanz von Dahr al-Baydar. Die konkreten Antworten auf die Forderungen der Bewohner bleiben abzuwarten.

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Der maronitische Patriarch Béchara Rai forderte am Sonntag, den 8. November, einen dauerhaften Frieden für den Libanon und nicht eine permanente Erwartung des nächsten regionalen Krieges. In seiner Predigt in Bkerké verknüpfte er diese Forderung mit einer einzigen nationalen Behörde für Sicherheit und Frieden. Er kündigte auch an, dass Anträge von fünf christlichen Dörfern, die an den Süden grenzen, bei der nächsten Sitzung der katholischen Patriarchen und Bischöfe berücksichtigt würden.

Ein dauerhafter Frieden auf der Grundlage der Entscheidung des Staates

Der Kardinal leitete die Sonntagsmesse in der Kirche Unserer Lieben Frau auf dem Patriarchalsitz. Seine Intervention verankert den Schutz des Landes in einer institutionellen Entscheidung: einem Staat, der seine Entscheidungen kontrolliert und Institutionen, die in der Lage sind, Stabilität zu bewahren.

Rai verteidigte Neutralität als ein Mittel, den Libanon von Konflikten zwischen regionalen Achsen fernzuhalten. Ihm zufolge bedeutet diese Orientierung nicht, gerechte Ursachen aufzugeben oder mit der arabischen Umwelt des Landes zu brechen. Sie muss verhindern, dass libanesisches Territorium zu einem ständigen Ort der Konfrontation zwischen externen Mächten wird.

Der Patriarch präsentierte keine neue Verhandlung oder Vereinbarung. Sie formuliert eine politische und pastorale Position zu den Sicherheitsbedingungen im Libanon. Es verbindet Frieden mit der Existenz eines gemeinsamen nationalen Bezugs und nicht nur mit vorläufigen Gleichgewichten zwischen regionalen Akteuren.

Die Anträge von fünf Dörfern vor den Bischöfen

Rai kündigte an, dass der Rat der Patriarchen und katholischen Bischöfe des Libanon am Montag, den 9. November, seine jährliche einwöchige Sitzung eröffnen würde. Er berichtete, einen Brief aus den Dörfern Rumaysh, Debel, Ain Ebel, Alma al-Sha`b und Qauzah erhalten zu haben.

Das Dokument enthält zehn Forderungen, die der Patriarch als hurgent und legitim beschrieben hat. Er versicherte den Bewohnern, dass sie einen wichtigen Platz in den Beratungen einnehmen würden. Diese zehn Punkte werden jedoch im Parlament nicht wiedergegeben. Daher ist es nicht möglich, eine finanzielle Maßnahme, eine Schutzmaßnahme oder ein bereits verabschiedetes Wiederaufbauprogramm anzukündigen.

Diese Ankündigung gibt einen klaren nächsten Schritt zum Aufruf der Grenzlokalitäten: ihre kollektive Prüfung durch katholische Führer. Es unterscheidet auch den Empfang einer Anfrage von der Antwort, die bereitgestellt werden kann. Mögliche Entscheidungen werden am Ende der Arbeit erwartet.

Strom-, Abfall- und Ernährungssicherheit

Der Patriarch diskutierte dann die Funktionsweise der öffentlichen Dienste. Er verwies auf Stromausfälle, die Verwaltungen, Einrichtungen und Kommunikationsdienste aufgrund von unbezahlten Zahlungen betrafen. Seiner Ansicht nach veranschaulichen diese Situationen die Folgen von Verwaltungsstörungen für die Bürger.

Diese Passage kommt nach dem Start, am 2. November, der libanesischen Stromgewinnungskampagne mit öffentlichen Stellen. EDL gab am 5. November den Erhalt von 28 Millionen Dollar bekannt. Das Parlament muss jetzt eine zusätzliche Mittelausstattung in Betracht ziehen, um einen Teil der Rückstände zu begleichen. Die Rede des Patriarchen konzentriert sich auf die Kontinuität der Dienste, ohne eine neue Finanzbilanz vorzulegen.

Rai kritisierte auch die Abfallwirtschaft, die auf ihre Bewegung zwischen Deponien und Regionen beschränkt war. Er plädierte für Sortierung, Behandlung und Recycling und erinnerte an die Verbindung zwischen Umweltschutz und Gesundheit. Er erwähnte keine neue öffentliche Beschaffung oder einen bestimmten Standort in dieser Passage.

In Bezug auf Ernährungssicherheit betonte er Kontrolle und Verantwortung, wenn die Gesundheit der Bewohner Fahrlässigkeit oder Betrug ausgesetzt war. Diese Worte erweitern seinen Aufruf zur Reform, um das tägliche Handeln der Verwaltung zu umfassen, über die politischen Institutionen hinaus.

Dahr al-Baidars Ermittlungen müssen fortgesetzt werden

Der Patriarch erwähnte den Fall von Dahr al-Baydar, was darauf hinweist, dass er in eine neue gerichtliche Phase eintritt. Er forderte, dass die Untersuchung vollständig stattfinden sollte, in einem Abstand von den erwarteten Positionen und der politischen Ausbeutung.

Er gab keine ergebnisse der anweisung bekannt oder begründete individuelle verantwortung. Seine Intervention forderte die Achtung der Justizarbeit. Es löst nicht die Anklagen oder Kontroversen, die den Fall umgeben.

Die Predigt wurde am Sonntag die Erneuerung der Kirche ausgesprochen. Rai hat dieses religiöse Thema mit der Wiederherstellung des Vertrauens in Institutionen, Recht und öffentlichen Dienst verbunden.

Sie begrüßte auch die Cross Road Association, die 1995 gegründet wurde und sich mit verletzten oder behinderten Veteranen aus verschiedenen politischen Hintergründen beschäftigte. Er erwähnte seine medizinische Hilfe, die Bereitstellung von Medikamenten und die Begleitung von Begleitpersonen. Ab Montag muss der Rat der Patriarchen und Bischöfe den Appell der fünf Grenzdörfer berücksichtigen, deren detaillierte Anfragen und konkrete Folgemaßnahmen noch nicht geklärt sind.

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