Georgina Rizk wurde Miss Universe am 24. Juli 1971 in Miami Beach. Der Film des Wettbewerbs zeigt die Verleihung der Krone durch Marisol Malaret. Im Libanon berichten Fotografen über seine Rückkehr und offizielle Treffen folgen. 1974 gaben vier Briefmarken diesem Sieg ein weiteres Sendemedium. Ihre Muster sind kein Cover der in Florida gefilmten Krönung. Sie zeigen, wie das Bild des Beyruthin-Dummy einen Platz in der libanesischen Post-Ikonographie einnahm.

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Am 24. Juli 1971 gewann Georgina Rizk den Miss Universe Wettbewerb in Miami Beach. Mit 18 Jahren wurde das Beyrouthin-Modell die erste libanesische Schaufensterpuppe, die den Titel gewann. Der Sieg steht vor amerikanischen Kameras. Sein Empfang im Libanon hinterlässt weitere Spuren: eine Rückkehr von Fotografen, offizielle Termine und 1974 eine Reihe von Briefmarken.

Georgina Rizk, von Beirut bis Miss Universe

Der Wettbewerb findet im Miami Beach Auditorium statt, einem Ort, an dem große Fernsehshows stattfinden. Im gefilmten Archiv der Wahl überreicht Marisol Malaret aus Puerto Rico, Gewinnerin 1970, Georgina Rizk seine Krone. Das Datum des 24. Juli ist das Datum, das der Organisator für die Zeremonie in Florida angegeben hat. Es macht es möglich, den Moment des Baches von dem Moment zu unterscheiden, wenn die Nachrichten in libanesischen Leitartikeln ankommen.

Der Sieg ist nicht darauf beschränkt, vor der Jury zu gehen. Vier Tage nach dem Wettbewerb fand ein Fernseharchiv bereits Georgina Rizk in New York, wo sie Fragen als Miss Universe beantwortete. In miami beach zeigen kameras eine kandidatin, wenn sie gewinnt. In New York folgen sie einer Gewinnerin, die auch gebeten wird, über das Land zu sprechen, das sie gerade vertreten hat.

In Beirut eine Rückkehr, gefolgt von Fotografen

Der Fotograf Harry Koundakjian erzählt in einer 2004 veröffentlichten Zeugenaussage, dass er im Libanon über die Rückkehr von Georgina Rizk nach dem Wettbewerb berichtet hat. Sein Bericht, der mehr als dreißig Jahre nach den Fakten geschrieben wurde, legt nicht den genauen Tag der Ankunft oder die Größe der Menge fest. Er bestätigt jedoch, dass die Rückkehr Gegenstand einer Bestellung für Fotos war, unabhängig von den Bildern des Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten.

Ein im Frühjahr 1972 veröffentlichter Bericht beschrieb dann Prozessionen, Treffen mit der Presse, Feuerwerk und offizielle Treffen, einschließlich einer Präsidentenanhörung. Diese Spuren beleuchten zwei Formen der Rezeption: sichtbare Demonstrationen, die um seine Rückkehr herum organisiert wurden, und die Aufmerksamkeit der libanesischen Institutionen. Sie sagen nicht, was das ganze Land über den Sieg dachte.

Briefmarken stammen nicht aus dem Wettbewerb

1974 widmete der Libanon Georgina Rizk eine Reihe von vier Briefmarken. Die erhaltenen Kopien zeigen Werte von 5, 20, 25 und 50 Piastern. Zwei Motive zeigen es in libanesischer Kleidung, die anderen beiden basieren auf einem anderen Porträt. Die Serie fängt daher nicht einfach das Bild der Krönung aus Miami Beach ein.

Der Jahrgang von 1971, der mit der Serie verbunden ist, bezieht sich auf den gewonnenen Titel, nicht auf das Ausgabejahr. Zwischen dem Film des Wettbewerbs und diesen vier Stempeln verändert das Porträt von Georgina Rizk auch die Medien: Es geht nicht mehr darum, die Sekunden des Heiligen zu zeigen, sondern ein ausgewähltes Bild im Libanon zu verbreiten.

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