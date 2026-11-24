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Dienstag, 24. November 2026, 18 Uhr in Beirut.Der libanesische Ministerrat wird auf den 1. Dezember verschoben. Das Finanzministerium kündigt Änderungen bei vier Grundbuchdiensten an. Im Parlament vereinbaren die libanesischen und französischen Europaabgeordneten, ihren Austausch fortzusetzen. In Gaza kündigten die lokalen Behörden den Tod ihres Direktors für innere Sicherheit an, der dann von Israel bestätigt wurde. In der Ukraine meldete die letzte offizielle Überprüfung des Nachtangriffs in Zaporijjia zwei Tote und 48 Verletzte.

Libanon: Ministerrat auf 1. Dezember verschoben

Die Pressestelle von Premierminister Nawaf Salam gab bekannt, dass der für Donnerstag, den 26. November, geplante Ministerrat am Dienstag, den 1. Dezember, zusammenkommen wird. Mehrere Minister hatten um eine Verschiebung gebeten, damit sie an der für Donnerstagnachmittag geplanten Beerdigung von Bischof Georges Khodr teilnehmen konnten. Die Tagesordnung wird später mitgeteilt.

Der Minister für Verwaltungsentwicklung, Fadi Makki, hatte angekündigt, am Donnerstag den Staatsmasterplan 2030 zur Diskussion zu stellen. Bezogen auf Joseph Aoun enthält der Plan 37 Reformvorschläge, einschließlich der Funktionsweise von Ministerien und öffentlichen Diensten. Es gibt noch keine Beweise dafür, dass die Regierung diese Vorschläge in der verschobenen Sitzung berücksichtigen wird.

Grundbuch: vier relevante Dienste

Finanzminister Yassine Jaber kündigte Änderungen bei den Grundbuchdiensten in Aley, Jezzine, Marjayoun und Tyre an. Er behauptet, mehrere Fälle vor die Staatsanwaltschaft beim Kassationsgericht und der Zentralinspektion gebracht zu haben. Die Pressemitteilung gibt nicht die Anzahl der betroffenen Personen, die Weiterverfolgung solcher Übertragungen oder neue Stunden an den Schaltern an.

Benutzer, die auf eine Blockade stoßen oder die aufgefordert werden, außerhalb der offiziellen Rechte zu zahlen, können nach Angaben des Ministers die Angelegenheit an sein Sekretariat verweisen oder den Abschnitt « Beschwerden » der Landesabteilung nutzen. Es wurde keine Reaktionszeit angekündigt.

Libanesische und französische Abgeordnete planen weitere Besuche

Am Dienstag empfing der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des libanesischen Parlaments eine Delegation der französischen Nationalversammlung. Am Ende des Treffens kündigte der Abgeordnete Fadi Allamé an, dass die beiden Parteien ihre Zusammenarbeit verstärken und neue Besuche ohne Zeitplan austauschen möchten. Zu den Gesprächen gehörten Gespräche über den Südlibanon und die Zeit nach dem Ende des UNIFIL-Mandats. Sie haben das Mandat der UN-Truppe nicht geändert.

In Debel, die Übertragung der umstrittenen Bilder

Avichay Adraee, ein ehemaliger Sprecher der israelischen Armee, sagte am Dienstag, dass die Veröffentlichung der in einer Schule in Debel aufgenommenen Bilder ein Fehler gewesen sei. Seine Erklärung kritisiert die Sendung vom 22. November, ohne die Dreharbeiten selbst zu kommentieren. Nawaf Salam hatte den Eintritt in die Schule und den Einsatz von Schülern in der militärischen Kommunikation verurteilt. Das libanesische Bildungsministerium sagte, es sei nicht informiert worden; die Gemeinde gab an, dass die Schießerei nicht mit der Verwaltung der Einrichtung koordiniert worden sei.

Gaza: Direktor für innere Sicherheit stirbt

Das Innenministerium von Gaza gab den Tod von Naïm Mohammed Abu Nahl, Generaldirektor für innere Sicherheit, bekannt, den er einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt zuschrieb. Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz bestätigten dann, dass die israelische Armee ihn getötet hatte. Diese Ankündigung ist nicht Teil der früheren Erklärung, die von der palästinensischen Agentur WAFA zu anderen Episoden veröffentlicht wurde.

Zaporijjia: zwei Tote und 48 Verletzte

Die Regionalverwaltung gab am Dienstag um 14 Uhr Ortszeit bekannt, dass beim nächtlichen russischen Angriff in Zaporijjia zwei Menschen getötet und 48 weitere verletzt wurden, darunter vier Kinder. Es sind fünf Häuser und 18 Häuser beschädigt. Dies ist ein separater Angriff von dem, der am Montag gegen ein Gebäude gemeldet wurde, in dem ein Krankenhaus an einem Halt untergebracht war.

CAN 2025: Senegal gewinnt seinen Titel zurück

Das Schiedsgericht für Sport entschied zu Gunsten des senegalesischen Fußballverbandes, so sein Generalsekretär Matthieu Reeb. Senegal hatte das Finale 1-0 nach einer Verlängerung am 18. Januar in Rabat gewonnen. Die Berufungsjury des Afrikanischen Fußballverbandes verbuchte dann ein 3:0 zugunsten Marokkos, nachdem sie Senegal zu einem Paket erklärt hatte. Das senegalesische Team begrüßte das Urteil am Dienstag. Die vollständigen Gründe für die Vergabe konnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingesehen werden.

Spanien: Regierung genehmigt längeren Geburtenurlaub

Die spanische Regierung hat eine Änderung von 19 auf 20 Wochen Geburts- und Pflegeurlaub für jeden Elternteil und von 32 auf 34 Wochen für Alleinerziehende genehmigt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens und die Art der Anwendung müssen im offiziellen Text bestätigt werden.

Coverage: The Grand Serail in Beirut, 12. August 2017. Fotografisches Archiv, Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

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