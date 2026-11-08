Die libanesische Armee kündigt 28 Festnahmen in Bekaa, Nord- und Libanon an. In seiner Erklärung vom 8. November wurde zwischen Interventionen nach bewaffneten Zwischenfällen, der Festnahme eines Mannes, der wegen der früheren Fallenstellung eines Autos in Ain al-Héloué gesucht wurde, und Aufenthaltskontrollen unterschieden. Waffen, Munition und Haschisch wurden beschlagnahmt. Das Organ gibt weder das Datum der einzelnen Operationen noch die beschlagnahmten Mengen an. Eine Untersuchung wird unter gerichtlicher Aufsicht fortgesetzt, ohne dass zu diesem Zeitpunkt eine Verurteilung angekündigt wurde.

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In einer Erklärung vom Sonntag, dem 8. November 2026, kündigte die libanesische Armee die Festnahme von 28 Personen an. Diese Operationen fanden in Bekaa, im Norden und auf dem Libanon statt. Unter den Verhafteten befindet sich ein Mann, der wegen der vorherigen Fallenstellung eines Autos in Ain al-Héloué gesucht wurde.

Die Bilanz umfasst drei Libanesen und 25 Syrer. Es besteht aus getrennten Verfahren: bewaffnete Vorfälle, Suche nach einem Verdächtigen und Kontrolle der Aufenthaltsdokumente. In der Veröffentlichung werden nicht die Daten jeder Transaktion angegeben. Es erlaubt daher nicht, alle am 8. November anzusiedeln.

Libanesische Armee verhaftet in Bekaa

Am al-Mahatta-Damm in Ras Baalbek verhaftete das Militär einen Syrer, der als gesucht identifiziert wurde, weil er ein Auto im Lager Ain al-Helouah aufgestellt hatte. Die Armee stellt die Fakten zu einem früheren Zeitpunkt, ohne weitere Klärung. Es erwähnt keine Explosion des Fahrzeugs, Opfer oder Zugehörigkeit des Verdächtigen.

Am selben Damm führte eine weitere Intervention zur Festnahme von achtzehn Syrern und den Libanesen, die sie trugen. Die Armee berichtete, dass diese Passagiere im Libanon ohne juristische Dokumente reisten. Sie lädt sie nicht mit der Autobombe auf.

In Safri, im Gebiet von Baalbek, wurde laut Pressemitteilung auch ein Libanese wegen Schusses verhaftet. Das Militär behauptet, Haschisch in seinem Besitz gefunden zu haben. Es wird keine Menge angegeben.

Suche nach bewaffneten Zwischenfällen

Die Armee kündigt auch Durchsuchungen in Laylaki, Baabda, Fnaydik und Akkar al-Atika an. Diese Interventionen folgen bewaffneten Zwischenfällen in diesen Gebieten. Ein libanesischer Mann, der des Schießens verdächtigt wurde, wurde verhaftet. Waffen und Munition wurden beschlagnahmt, ohne eine Aufzählung im Text.

Die Suche findet weiterhin andere Personen, die an diesen Vorfällen beteiligt sind, sagt die militärische Institution. Es beschreibt nicht die Umstände jeder Konfrontation oder ihre möglichen menschlichen Auswirkungen.

Schließlich wurden am Deir-Ammar-Damm im Bezirk Minieh-Denniyeh sechs Syrer festgenommen. Die Armee beschuldigt sie der irregulären Einreise in den Libanon und der Bewegung ohne legale Dokumente.

Die Anklagen gegen die verschiedenen Verhafteten bleiben Anklagen der Armee. Das Kommuniqué kündigt die Einleitung von Untersuchungen unter Aufsicht der zuständigen Justiz und die Lieferung von beschlagnahmten Gegenständen an. Er meldet keine Verurteilungen.

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