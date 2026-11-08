Hits in der Nähe von Sanaa: 33 Tote nach Angaben der Houthis

Die von den Huthis kontrollierten Gesundheitsbehörden bringen zu 33 Toten und 39 Verletzten die Ergebnisse der Streiks vom 7. November in Al-Shariyah bei Sana’a. Ihre Zählung umfasst 13 Kinder unter den Toten. Es ersetzt die Aufzeichnung von 22 Todesfällen und 30 Verletzungen, die zuvor gemeldet wurden. Die Houthis werfen Saudi-Arabien vor, dessen internationales Kommunikationszentrum behauptet, die Informationen zu überprüfen. Bilanz und Allokation bleiben ohne unabhängige Bestätigung. Es ist das gleiche Ereignis, anders als der Angriff auf den Taez-Markt.

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Die Ergebnisse der Streiks in der Nähe von Sanaa sind nun 33 Tote und 39 Verletzte, so das von den Huthis kontrollierte Gesundheitsministerium. Diese Zählung bezieht sich auf die Anschläge vom Samstag, den 7. November 2026 in Al-Shariyah, Bezirk Bani Hushaish. Die Huthi-Behörden werfen Saudi-Arabien vor. Weder die Zahlen noch die Zuordnung der Streiks werden unabhängig bestätigt.

Die Ergebnisse der Streiks in der Nähe von Sanaa stiegen

In einer Erklärung, die am Sonntag, dem 8. November, veröffentlicht wurde, beschreibt der Gesundheitssprecher Anees al-Asbahi die Verteilung der Opfer. Er verkündet den Tod von 13 Kindern, acht Frauen und zwölf Männern. Unter den Verwundeten sind 13 Kinder, 10 Frauen und 16 Männer.

Diese Zahlen ersetzen den Rekord von 22 Toten und 30 Verletzten, der am Samstag gemeldet und zuvor von Libnanews gemeldet wurde. Sie stellen elf Todesfälle und neun zusätzliche Verletzungen in der Zählung des gleichen Ereignisses dar, nicht einen weiteren Angriff.

Der Sprecher bezeichnete die Bilanz als fast endgültig. Diese Formulierung bleibt die gleiche wie die der Sanaa-Behörden: sie gilt nicht für die externe Überprüfung der Zahl der Opfer.

Riad sagt, die Informationen zu untersuchen

Die Huthi-Behörden behaupten, dass die Streiks Häuser in Al-Shariyah, östlich der Hauptstadt, getroffen haben. Das Saudi International Communications Centre teilte einer Nachrichtenagentur mit, dass sie diese Informationen überprüft. Diese Antwort bestätigt nicht die Umstände der Bombardierung oder die von den Huthis vorgebrachte Verantwortung.

Am Samstag beschrieb der Direktor des Sehatuna-Krankenhauses in Sanaa, Abdul-Aziz al-Dailami, mehrere Verwundete in einem sehr ernsten Zustand. Er erwähnte Verletzungen an Kopf, Brust und Beinen sowie Frakturen.

Die überarbeitete Bewertung betrifft nur Al-Shariyah. Sie umfasst nicht die Opfer des Al-Hadara-Marktes in der Provinz Taez, die am Tag zuvor geschlagen wurden. Die Umstände dieser beiden Ereignisse bleiben unterschiedlich. In Al-Shariyah wird immer noch eine unabhängige Überprüfung des menschlichen Gleichgewichts und der Abfolge der Streiks erwartet.

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