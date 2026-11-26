Die 10Xict Lounge findet vom 26. bis 28. November von 16 bis 22 Uhr in der Beirut Hall im Horsh Tabet statt. Zeitpläne, Programm und Registrierung.

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Die 10Xict Lounge eröffnet am Donnerstag, den 26. November in der Beirut Hall in Horsh Tabet, Sin el-Fil. Ausstellungen und Konferenzen dauern bis Samstag, den 28. November, jeden Tag von 16 bis 22 Uhr. Das Programm umfasst künstliche Intelligenz in öffentlichen Diensten, Telekommunikation und digitalen Zahlungen.

Drei Termine zu finden

Donnerstag, 26. November um 19 Uhr: eine Podiumsdiskussion über die Nutzung von KI durch den öffentlichen Sektor. Um 20 Uhr stand die digitale Transformation im Libanon im Fokus der Diskussion.

eine Podiumsdiskussion über die Nutzung von KI durch den öffentlichen Sektor. Um 20 Uhr stand die digitale Transformation im Libanon im Fokus der Diskussion. Freitag, 27. November um 17.00 Uhr: angekündigte Präsentation des elektronischen Inspektionsprojekts des Arbeitsministeriums. Der runde Telekommunikationstisch beginnt um 17:45 Uhr.

angekündigte Präsentation des elektronischen Inspektionsprojekts des Arbeitsministeriums. Der runde Telekommunikationstisch beginnt um 17:45 Uhr. Samstag, 28. November um 17 Uhr:diskussion über Portfolios und digitale Zahlungen. Um 19 Uhr fand ein Runder Tisch über KI in der libanesischen Wirtschaft statt.

Praktische Informationen

Wann:26-28 November 2026, von 16.00 bis 22.00 Uhr, Libanonzeit.

Wobei:Beirut Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, im Großraum Beirut.

Zugang: registrierung der besucher.Vollständiges Programm des Veranstalters (PDF).

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