Bilal Abdallah schlägt vor, die Geburtsdaten in libanesischen Pässen zu vervollständigen, ohne den Personenstand zu ändern. Es gelten keine neuen Regeln.

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Am Dienstag, den 24. November, legte der Abgeordnete Bilal Abdallah einen Gesetzentwurf zur Ergänzung unvollständiger Geburtsdaten in libanesischen Pässen vor. Der Text würde die wichtigen Aufzeichnungen oder die daraus gezogenen Dokumente nicht ändern. Es ändert derzeit keinen Ansatz.

Eine Regel für drei Fälle vorgeschlagen

Der Vorschlag, der an den Präsidenten der Kammer, Nabih Berry, gerichtet ist, fordert die allgemeine Sicherheit auf, das genaue Datum zu bestimmen, an dem er auf dem Personalausweis oder dem individuellen Auszug des Personenstands erscheint. Wird in diese Belege nur ein Teil des Datums eingetragen, so werden im Text drei Regeln festgelegt:

Wenn der Monat und das Jahr bekannt sind, aber nicht der Tag, würde der Pass den 15. dieses Monats anzeigen.

Wenn Tag und Jahr bekannt sind, aber nicht der Monat, schlägt der Text vor, den Tag zu halten und den Juli anzugeben.

Wenn nur ein Jahr angegeben ist, würde der Pass den 1. Juli dieses Jahres erwähnen.

Der Text schlägt auch vor, diese Bestimmungen auf Antrag ihrer Inhaber auf noch gültige Pässe anzuwenden. Dies würde keine Berichtigung des Personenstands darstellen. Die zuständigen Behörden würden ihre Befugnisse über die Register und die daraus resultierenden Handlungen beibehalten.

Was sich für die Nutzer nicht ändert

In der Begründung erklärt Abdallah, dass das Fehlen eines vollständigen Datums, insbesondere für einige ältere Nutzer, die Visaverfahren erschweren könnte. Er präsentierte seinen Vorschlag als Mittel zur Erleichterung des Erwerbs eines Passes mit einem vollständigen Datum. Es garantiert nicht die Erteilung eines Visums.

Die Einzahlung ist keine Abstimmung. Der Text sieht vor, dass seine Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt, wenn er angenommen wird. Die General Security hat keine Änderungen ihrer Formalitäten nach dieser Einzahlung angekündigt.

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