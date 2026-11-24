Bevor Sie ein Kind in einer privaten Kindertagesstätte im Libanon anmelden, beantragen Sie eine Lizenz, um ein vom Gesundheitsministerium unterzeichnetes Kind zu öffnen und zu betreiben. Hier ist, wie man die Genehmigung von einer vorläufigen Vereinbarung unterscheidet, Adresse und Empfangskapazität überprüft und dann nützliche und konkrete Fragen zu Überwachung, Sicherheit und Warnungen stellt. Das Parlament prüft noch einen Vorschlag zur Organisation von Kinderkrippen. Der Leitfaden erinnert daran, was das aktuelle Dekret vorsieht, an wen man sich wenden kann, um ein Dokument zu überprüfen und wie man das Management vor der Registrierung interviewt.

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Eine Kinderkrippe hat möglicherweise eine vorläufige Zustimmung des Gesundheitsministeriums erhalten, ohne weiterhin Kinder aufnehmen zu dürfen. Im Libanon ist der Vorregistrierungsantrag die Lizenz des Ministeriums zur Eröffnung und zum Betrieb. Sie befreit nicht vom Besuch der Räumlichkeiten. Aber es macht es möglich, eine erste konkrete Frage zu stellen: Bezieht sich die Genehmigung auf den Kindergarten, die Adresse und die Aufnahmekapazität, die Sie erhalten?

Zertifizierte Krisen im Libanon: Welches Dokument sollte ich anfordern?

Das Gesundheitsministerium vertraut die Genehmigungen für private Kindergärten seiner Gesundheitsabteilung für Mutter, Kind und Schule an. Das Verfahren, das es veröffentlicht, unterscheidet drei Phasen. Der Betreiber muss zuerst die Anforderungen lesen und dann ein Dossier für eine grundsätzliche Vereinbarung einreichen. In diesem Stadium überprüft der Service den Unterkunftsplan, die Managementqualifikationen und die vorgeschlagene Gastfreundschaftspräsentation. Diese erste Vereinbarung bereitet die Räumlichkeiten vor. Sie erlaubt ihre Ausbeutung nicht.

Dann kommt die endgültige Datei und eine Inspektion vor Ort. Die Abteilung gibt an, dass sie die vorgeschlagene Lizenz nach der Kontrolle der Räumlichkeiten und Dokumente vorbereitet, bevor sie sie zur Unterschrift des Ministers einreicht. Eine Quittung, die die Hinterlegung der Akte bescheinigt, ermöglicht es dem Unternehmer, seinen Antrag zu verfolgen. Sie ersetzt nicht die endgültige Entscheidung.

Bitten Sie während eines Besuchs, diese Entscheidung zu sehen. Überprüfen Sie die Struktur und Adresse der Einrichtung, in der Ihr Kind begrüßt wird. Fragen Sie auch, wie viele Kinder der Kindergarten erhalten darf. Die Abteilung wird eine Änderung beantragen, wenn sich die Kapazität oder das Management ändert. Sie sieht auch ein Erneuerungsverfahren vor. Wenn das Team eine alte Autorisierung oder Entscheidung für einen anderen Raum vorlegt, fragen Sie nach dem Dokument, das der aktuellen Situation entspricht.

Das Ministerium bietet ein Verzeichnis im Bereich « Krippen » seiner Website an. Der Link mit dem Titel « Geografische Verteilung von Kinderkrippen » öffnet seinen Standort von Einrichtungen, die bereits in dieser Kategorie angesiedelt sind. Suche nach Bezirk oder Name. Das Verzeichnis hilft, eine Struktur zu finden, aber das Blatt zeigt nicht an, dass die eingereichte Lizenz auf dem neuesten Stand ist. Wenn es eine Diskrepanz zwischen dem Formular und dem Dokument gibt, fragen Sie die zuständige Abteilung um Bestätigung.

Vier Fragen zum Besuch

Wer betreut Kinder täglich?

Die Vorschriften betreffen sowohl die Räumlichkeiten als auch die Qualifikation des Personals. Fragen sie, wer die kinderkrippe leitet, wer die gruppe ihres kindes beaufsichtigt und wie die einrichtung ersatz zur verfügung stellt. Das Ministerium umfasst Erste-Hilfe-Training für Säuglinge und Kleinkinder als obligatorische Trainingsfächer. Sie können fragen, wann das Team gebildet wurde, ohne die persönlichen Dateien der Mitarbeiter zu konsultieren.

Wie reagiert der Kindergarten auf Notfälle?

Eine Versicherungspolice und ein Evakuierungsplan sind Teil der vom Betreiber angeforderten Dokumente. Fragen Sie das Team, wie sie Eltern warnt, wenn ein Kind verletzt ist oder wenn die Räumlichkeiten evakuiert werden müssen. Wenn der Transport Teil des Dienstes ist, fragen Sie, ob er Teil des Kindergartens ist und welche Versicherungen abgedeckt sind. Das Ministerium fordert den Betreiber auf, die Sicherheit von Kindern auch in seinen eigenen Fahrzeugen zu gewährleisten.

Welche Informationen hält sie über Ihr Kind?

Das Ministerium sieht eine Registrierungsakte, eine von den Eltern unterzeichnete Satzung und eine separate Gesundheitsakte vor. Fordern Sie vor der Unterzeichnung eine Kopie der Vorschriften an. Es wird verwendet, um die Zeitpläne und Regeln der Einrichtung zu klären. Überprüfen Sie, wer Ihr Kind abholen kann, wer auf seine Datei zugreifen kann und wie das Team die Anweisungen berücksichtigt, die Sie ihm senden. Dies sind Probleme, die vor dem ersten Tag gelöst werden müssen, nicht zum Zeitpunkt eines Vorfalls.

Wen sollte ich kontaktieren, wenn ein Problem auftritt?

Insbesondere bat das Ministerium die Kinderkrippe, eine Kinderschutzpolitik in die Dokumente der Lizenzdatei aufzunehmen. Fragen Sie, wer Berichte innerhalb der Institution erhält und wie die Vertraulichkeit geschützt ist. Wenn Sie einen Führerschein überprüfen lassen möchten oder den entsprechenden Meldekanal kennen möchten, gibt das Ministerium die Kontaktdaten der Gesundheitsabteilung der Mutter, des Kindes und der Schulen in seinem Abschnitt Kinderkrippen an, insbesondere 01 830 300, Stellen 441, 442 oder 445. Es schlägt auch einen offiziellen Abschnitt für Beschwerden vor. Veröffentlichen Sie nicht den Namen oder die Gesundheitsakte eines Kindes, um auf ein Problem aufmerksam zu machen.

Was das Parlament prüft, was bereits gilt

Dekret Nr. 4876 vom 23. August 2010 bleibt die vom Ministerium für private Kindertagesstätten vorgelegte Rechtsgrundlage. Sie legt insbesondere Anforderungen an Auslegung, Sicherheit, Hygiene und Überwachung fest. Das Ministerium unterscheidet diese Mindestbedingungen von seinen Qualitätsstandards, die auch Aktivitäten des Erwachens und der elterlichen Teilhabe umfassen. Eine Lizenz ist daher weder ein Qualitätszeichen noch ein Grund, nicht zu besuchen.

Das Parlament arbeitet parallel zu einem Vorschlag für ein Gesetz über die Organisation von Kinderkrippen. Nach der Annahme des Textes durch den Gesundheitsausschuss im Januar setzte der Ausschuss für Frauen und Kinder seine Arbeit am 26. Oktober und 9. November fort. Es prüfte auch separat einen Vorschlag zur Änderung von Artikel 554 des Strafgesetzbuches. Diese Sitzungen sind keine Abstimmung im Plenum. Für die heutige Registrierung bleibt das zu überprüfende Dokument die vom Ministerium für die betreffende Institution ausgestellte Lizenz.

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