Inflation in Frankreich: 3,4 % bei rückläufigem BIP

Die Inflation in Frankreich wird im Oktober auf 3,4% gegenüber dem Vorjahr geschätzt, während das BIP im dritten Quartal um 0,1% fiel. Energie treibt die Preise in die Höhe, aber der Haushaltsverbrauch steigt immer noch. Investitionen und Exporte beeinflussen die Aktivität. Diese Indikatoren decken unterschiedliche Zeiträume ab und reichen nicht aus, um eine technische Rezession herbeizuführen. Der Anstieg des Gas-Benchmark-Preises im November betrifft bestimmte Verträge, ohne dass dies automatisch für feste Angebote gilt.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Inflation in Frankreich beschleunigt sich, da die Aktivität leicht zurückgeht. Die ersten am 30. Oktober veröffentlichten Schätzungen legen den Preisanstieg auf 3,4% über ein Jahr im Oktober. Das Bruttoinlandsprodukt ging im dritten Quartal um 0,1 Prozent zurück. Dieses doppelte Signal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Parlament den Haushalt 2027 prüft.

Beide Indikatoren messen nicht den gleichen Zeitraum oder das gleiche Phänomen. Die Inflation vergleicht die Preise im Oktober mit denen des Vorjahres. Das BIP misst hier die Entwicklung der Aktivität zwischen zwei Quartalen nach Volumen. Ihre Annäherung beschreibt jedoch eine konkrete Schwierigkeit: Die Zunahme der täglichen Ausgaben geht nicht mit einer Gesamtsteigerung der Produktion einher.

Inflation in Frankreich: Energie zieht an

Die jährlichen Preiserhöhungen stiegen von 3,1 Prozent im September auf 3,4 Prozent im Oktober. Die Energie stieg um 24,1% im Vergleich zu 21,3% im Monat zuvor. Die Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,7%. Andererseits verlangsamte sich die Stromversorgung nach 1,4% leicht auf 1,2%.

Dieser diätetische Durchschnitt maskiert signifikante Unterschiede. Frische Produkte bleiben 8% teurer als vor einem Jahr. Andere Lebensmittelprodukte steigen um 0,3%. Hergestellte Waren weisen immer noch einen leichten jährlichen Rückgang von 0,2% auf.

Indikator Letzte Schätzung Vergleichszeitraum Verbraucherpreise +3,4 % Oktober 2026 über ein Jahr Energie +24,1% Oktober 2026 über ein Jahr BIP-Volumen 0,1 % Drittes Quartal gegenüber dem vorherigen

Diese Daten bedeuten nicht, dass jeder Haushalt einen identischen Anstieg erfährt. Das Gewicht von Heizung, Bewegung und Fütterung variiert zwischen den Haushalten. Sie zeigen vor allem den Platz der Energie in der neuen Preisbeschleunigung.

Der Rückgang der Aktivität kommt nicht aus allen Sektoren

Das BIP stagnierte im zweiten Quartal. Der leichte Rückgang auf den dritten Platz entspricht daher nicht zwei aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen. Die neuesten Daten reichen nicht aus, um dieses übliche Kriterium der technischen Rezession beizubehalten.

Der Haushaltsverbrauch stieg um 0,4 Prozent, nach 0,2 Prozent. Auf der anderen Seite fielen die Investitionen um 0,6%, nach einem Rückgang von 0,5%. Der Außenhandel bestraft auch die Aktivität: Die Exporte sinken um 1,7%, während die Importe um 0,1% steigen.

Aktienveränderungen tragen mit 0,4 Prozentpunkten positiv zum Wachstum bei. Der Außenhandel ist mit 0,6 Punkten negativ. Der Gesamteinbruch darf daher nicht mit einem einheitlichen Zusammenbruch der Binnennachfrage gleichgesetzt werden.

Betroffenere Haushalte, geteilte Unternehmen

Die am 27. Oktober veröffentlichte Umfrage beleuchtet die Gefühle der Franzosen. Der Haushaltsvertrauensindikator verliert fünf Punkte und fällt auf 80. Es hat seinen niedrigsten Stand seit Juni 2013 erreicht. Sein langfristiger Durchschnitt war 100.

Dieser Indikator spiegelt die Antworten auf eine Umfrage wider, nicht eine direkte Messung der Ausgaben. Seine Verschlechterung könnte daher mit dem im Vorquartal noch steigenden Verbrauch koexistieren. Die beobachteten Perioden unterscheiden sich auch: Die Moral im Oktober kommt nach Einkäufen von Juli bis September.

Auf der Geschäftsseite zeigt die Umfrage vom 22. Oktober eine kontrastreichere Situation. Das Geschäftsklima gewinnt um einen Punkt, bleibt aber unter dem langfristigen Durchschnitt. Verbesserungen wirken sich auf die Industrie und, noch geringfügiger, auf die Dienstleistungen aus. Einzelhandel und Bauwesen verschlechtern sich. Das Beschäftigungsklima verliert drei Punkte.

Gas steigt am Eingang im November

Der Gas-Benchmarkpreis stieg am 1. November um 6,6% TTC. Er erreicht 194,90 Euro pro Megawattstunde. Dieser Referenzwert gilt insbesondere für indexierte Angebote; Anbieter sind nicht verpflichtet, ihn auf alle ihre Verträge anzuwenden. Daher unterliegt ein Festpreisangebot nicht automatisch dieser Änderung.

Dieser Anstieg erfolgte nach dem Monat, der von der Inflationsschätzung im Oktober abgedeckt wurde. Sie sollte nicht rückwirkend einbezogen werden. Die endgültigen Ergebnisse der Oktoberpreise werden am 13. November erwartet. Sie können die erste Schätzung bestätigen oder überarbeiten.

Quellen

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews