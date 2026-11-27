Al-Akhbar bezieht sich auf eine monatliche Quote für den Kauf von Dollar durch die Bank des Libanon von Banken. Dieser Betrag wird nicht bestätigt und entspricht nicht den an Einleger gezahlten Beträgen.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Al-Akhbar berichtet in seiner Ausgabe vom 27. November, dass die Bank of Lebanon (BDL) eine monatliche Quote von 100 Millionen Dollar für den Kauf von 15.000 Dollar von Banken festgelegt hätte. Keine von Libnanews eingesehenen öffentlichen BDL-Dokumente bestätigen diesen Betrag. Die Zahl bezieht sich laut Tageszeitung auf eine Obergrenze für Transaktionen zwischen der Zentralbank und den Banken, nicht auf Rückzahlungen an Einleger.

Eine in der Presse angekündigte Obergrenze, kein ausgeführter Betrag

Laut Al-Akhbar reduzieren Banken einige ihrer Dollar-Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden, wenn sie eine Abrechnung in Büchern zu einem Zinssatz von 15.000 akzeptieren. Die Tageszeitung beschreibt parallel einen Mechanismus, mit dem die BDL die entsprechenden Beträge von den Banken kaufen würde. Sie veröffentlicht weder eine Entscheidung über die Festlegung der Quote noch eine Erklärung darüber, wie viele Dollar tatsächlich gekauft wurden, an welchen Tagen und von welchen Banken.

Einhundert Millionen Dollar pro Monat wären 1,2 Milliarden Dollar über 12 Monate, wenn die Obergrenze bestätigt, beibehalten und vollständig genutzt würde. Dieser Anstieg misst nicht die Menge der bereits durchgeführten Transaktionen oder das Geld, das die privaten Haushalte erhalten.

Was eine 15.000 Pfund Konvertierung bedeutet

In einem rein arithmetischen Beispiel ergibt die Abbuchung von 1.000 Dollar von einem alten Konto mit einer Rate von 15.000 15 Millionen Pfund. Umgerechnet zum Referenzzinssatz von 89.500 £ pro Dollar entspricht dieser Betrag ungefähr 168 $, ohne Kosten. Die Differenz beträgt rund 83% vom abgebuchten Nominalbetrag. Dieser Vergleich misst die Auswirkungen der beiden Sätze auf die gleiche Summe, nicht einen geprüften Buchungsverlust auf einem echten Konto oder einen Abschlag für alle Einlagen.

Rundschreiben 158 und 166 fallen unter eine andere Regelung

In den Rundschreiben 158 und 166 werden Fremdwährungsabhebungen für berechtigte Antragsteller festgelegt. Die von BDL am 3. November herausgegebenen Änderungen bringen die monatlichen Obergrenzen mit Wirkung zum 1. Dezember auf 1.200 USD bzw. 600 USD. Ein Teil der Zahlung erfolgt per Karte: Die Decken entsprechen nicht so vielen Tickets, die am Schalter abgehoben werden können.

In einer Pressemitteilung vom 11. Mai bewertete BDL die Zahlungen vom März 2026 für beide Rundschreiben mit 240,4 Millionen US-Dollar. Es hat 28,36 Millionen Dollar an Geschäftsbanken und den Rest an die Zentralbank vergeben. Diese Zahlen beziehen sich auf Zahlungen, die für einen bestimmten Monat gemeldet wurden. Sie bestätigen nicht die im November gemeldete Rückkaufquote und können nicht addiert werden.

Um den Umfang der von Al-Akhbar beschriebenen Transaktion zu ermitteln, fehlt die Entscheidung zur Festlegung der Obergrenze, der monatlich tatsächlich verarbeiteten Beträge und der Aufschlüsselung nach Rückkäufen an Banken und an Kunden gutgeschriebenen Beträgen. Keines dieser Elemente wurde in den am 27. November eingesehenen öffentlichen Dokumenten bestätigt.

Archivfoto: Karan Jain /Wikimedia Commons, Zuschneiden und Zurichten Libnanews,CC BY-SA 2.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews