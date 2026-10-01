Israel behauptet, 370 Ziele im Libanon getroffen

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Die israelische Armee behauptet, im vergangenen Monat mehr als 370 Ziele der Hisbollah im Südlibanon getroffen zu haben. Diese Überprüfung, die am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, veröffentlicht wurde, betrifft Operationen der israelischen Luftwaffe unter der Leitung der verschiedenen Kommandos und des militärischen Geheimdienstes. Es wurde nicht unabhängig überprüft und bedeutet nicht notwendigerweise, dass 370 separate Streiks durchgeführt wurden, wobei ein einziger Flugbetrieb mehrere Ziele beinhaltete.

Laut dem israelischen Kommuniqué sind diese Operationen im Libanon Teil einer Aufzeichnung von über 500 Zielen, die im vergangenen Monat von israelischen Flugzeugen im Libanon und im Gazastreifen getroffen wurden. Es wurde berichtet, dass mehr als 140 Ziele in Gaza festgelegt wurden, während die große Mehrheit der angekündigten Bilanz daher die libanesische Front betrifft.

Die Veröffentlichung dieser Zahlen gibt Aufschluss über die Intensität des Flugbetriebs im Libanon in den letzten Wochen. Sie interveniert, während die israelische Armee auch Bodenoperationen im Süden fortsetzt und militärischen Druck auf die Infrastruktur aufrechterhält, die sie der Hisbollah zuschreibt.

Mehr als 370 Hisbollah-Ziele nach Israel

In ihrer Erklärung vom 1. Oktober erklärt die israelische Armee, dass ihre Flugzeuge weiterhin an mehreren Fronten operieren, um das, was sie als Bedrohung darstellt, zu beseitigen und Kräfte zu unterstützen, die an offensiven und defensiven Operationen beteiligt sind.

Im Libanon wurden Berichten zufolge im vergangenen Monat mehr als 370 Hisbollah-Ziele getroffen. Die israelische Armee gibt an, dass diese Operationen im Süden des Landes durchgeführt wurden und sich auf Informationen unter anderem der Militärkommandos und des Nachrichtendienstes stützen.

Das Kommuniqué enthält jedoch keine detaillierte Liste der 370 genannten Ziele. Es erlaubt daher nicht die genaue Bestimmung der Anzahl der Gebäude, Positionen, Waffenlager, unterirdische Infrastruktur, Trägerraketen oder Personen, die direkt angegriffen werden.

Die Anzahl der « Ziele » sollte auch von der Anzahl der Angriffe unterschieden werden. Ein Luftangriff kann mehrere Ziele anvisieren und mehrere Munition kann gegen ein einzelnes Ziel eingesetzt werden. Die von der israelischen Armee angegebene Zahl ist daher in erster Linie ihre eigene operative Aussage.

Mehr als 500 Ziele zwischen Libanon und Gaza

Die angekündigte Bilanz umfasst zwei Fronten. Israel behauptet, dass seine Luftfahrt im vergangenen Monat mehr als 500 Ziele im Libanon und im Gazastreifen getroffen hat.

Mehr als 370 sollen sich im Südlibanon und mehr als 140 im Gazastreifen befinden. Die angekündigten Zahlen übersteigen damit insgesamt leicht 510 Ziele.

Für Gaza liefert die israelische Armee mehr Details über die Art bestimmter Ziele. Sie behauptet insbesondere, drei Kommandeure der Hamas-Brigade sowie Kämpfer getötet zu haben, denen sie vorwirft, Anschläge vorbereitet zu haben oder an den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 teilgenommen zu haben. Israel berichtete auch, dass es auf Personen abzielte, die angeblich Geiseln, Waffenlager und andere Infrastruktur der Hamas inhaftiert hatten.

Für den Libanon ist das Kommuniqué viel weniger detailliert. Die meisten Informationen stammen aus dem Volumen behauptet: mehr als 370 Hisbollah-Ziele im Süden in einem Monat getroffen.

Hohe Operationsrate im Südlibanon

Diese Zahlen entsprechen einer Periode, in der Israel seine Luft- und Landoperationen in mehreren südlichen Regionen fortsetzte. Insbesondere begleiteten die Streiks die Bewegungen der Landstreitkräfte und die Infrastrukturzerstörungsoperationen, die der Hisbollah von der israelischen Armee zugeschrieben wurden.

Zum Beispiel gab die israelische Armee am 15. September bekannt, dass sie 32 Raketenwerfer entdeckt und zerstört habe, die sie als einsatzbereit gegen Israel präsentierte. Diese Ausrüstung wurde Berichten zufolge während der Operationen der 55. Brigade im Südlibanon entdeckt.

Nach der israelischen Version waren die Raketen zurückgelassen worden, bevor das Waffenstillstandsabkommen in Kraft trat. Die Armee hatte auch die Zerstörung einer Position und eines unterirdischen Brunnens in der gleichen Gegend angekündigt.

Einige Tage zuvor hatte Israel den Abschluss einer großen Operation im Gebiet von Ali al-Taher Ridge angekündigt. Die israelische Armee behauptete, mehr als zwei Kilometer unterirdische Infrastruktur, die der Hisbollah zugewiesen wurde, abgebaut zu haben.

Sie behauptete, Dutzende von iranischen Raketen, Raketen, Drohnen, Maschinengewehren, Dutzende von Panzerabwehrraketen und Hunderte von Minen und Sprengkörpern entdeckt zu haben.

Diese Behauptungen stammen von der israelischen Armee und ihr vollständiges Inventar wurde nicht unabhängig verifiziert.

Israelische Operationen überholen Litani

Militärische Aktivitäten sind seit mehreren Monaten nicht auf Gebiete beschränkt, die unmittelbar an der Grenze liegen. Ende Mai gab die israelische Armee bekannt, dass sie die operative Kontrolle über den Beaufort Ridge übernommen und Kräfte im Wadi Saluki-Gebiet eingesetzt habe.

Israel berichtete, dass seine Truppen den Fluss Litani überquert und ihre Operationen gegen die Hisbollah nördlich des Flusses ausgeweitet hätten. Die Armee sagte auch, dass sie in der Nähe von Nabatiyah operierte und bereit war, ihre Offensive auszuweiten.

Vor dem Einmarsch der Landstreitkräfte in diese Gebiete hatte die israelische Luftfahrt vorbereitende Angriffe mit Artillerie und Panzern durchgeführt. Der Einsatz der Luftfahrt ist daher Teil einer Strategie, die Bombardierung, Geheimdienste und Bodenoperationen kombiniert.

Die am Donnerstag angekündigte Bilanz von mehr als 370 Zielen muss in dieser Konfiguration platziert werden. Luftangriffe sind nur ein Teil der israelischen Operationen im Libanon, aber sie können Positionen angreifen, bevor Bodeneinheiten vorrücken oder in Ziele eingreifen, die durch Geheimdienste identifiziert wurden.

Israel forderte 3.500 Ziele im April

Die am 1. Oktober veröffentlichte Zahl kann auch mit den von Israel in früheren Phasen des Konflikts gemeldeten Daten verglichen werden. Am 3. April behauptete die israelische Armee, seit Beginn ihrer groß angelegten Operationen mehr als 3.500 Ziele im Libanon getroffen zu haben.

Sie berichtete, dass sich ihre Angriffe auf militärische Infrastruktur, Waffendepots, Startpositionen und Kommando- und Kontrollzentren konzentrierten, die der Hisbollah zugeschrieben wurden.

Israel behauptete auch, die Finanzinfrastruktur in Verbindung mit Al-Qard al-Hassan und fünf Brücken getroffen zu haben, die es beschuldigte, für den Transfer von Waffen und Kämpfern vom Nord- in den Südlibanon verwendet zu werden.

Zu dieser Zeit forderte die israelische Armee auch den Tod von etwa 1.000 Hisbollah-Mitgliedern, darunter Kommandeure und mehrere hundert Mitglieder der Radwan-Kraft. Diese Zahlen stammen aus den israelischen Militärakten und wurden nicht unabhängig bestätigt.

Die neue Überprüfung im September deckt einen viel kürzeren Zeitraum ab: nur einen Monat und nur Operationen der Luftwaffe. Es zeigt jedoch, dass die israelische Luftfahrt ein stetiges Tempo der Angriffe im Südlibanon beibehält.

Eine militärische Aufzeichnung ohne entsprechende menschliche Aufzeichnung

Das Kommuniqué vom 1. Oktober liefert keine allgemeine menschliche Bewertung für die mehr als 370 im Libanon behaupteten Ziele. Es wird nicht angegeben, wie viele Hisbollah-Mitglieder während dieser Operationen getötet wurden oder wie viele Zivilisten angeblich betroffen waren.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Anzahl der von einer Armee angekündigten militärischen Ziele bestimmt nicht die Anzahl der Opfer oder das Ausmaß der zivilen Zerstörung. Es zeigt auch nicht den Anteil der tatsächlich zerstörten Ziele.

Die Zahl von 370 zeigt daher vor allem Israels Darstellung seiner operativen Tätigkeit im vergangenen Monat. Eine umfassende Bewertung würde einen Vergleich dieser Bewertung mit den libanesischen Streikdaten, den identifizierten Opfern und den in den betroffenen Orten gefundenen Zerstörungen erfordern.

Die Ankündigung erfolgte auch nach einem israelischen Angriff auf ein Fahrzeug der libanesischen Armee in Nabatiyah al-Fawqa. Das libanesische Armeekommando berichtete, dass eines seiner Militärs schwer verletzt und drei Zivilisten ebenfalls betroffen waren.

Dieser Vorfall veranschaulicht die direkten Folgen der Fortsetzung der israelischen Operationen in Gebieten, in denen die libanesische Armee selbst stationiert ist.

Militärischer Druck im Libanon geht weiter

Die Veröffentlichung dieser Überprüfung erfolgt zu einer Zeit, in der militärische und politische Fragen weiterhin eng miteinander verbunden sind. Israel fordert weiterhin den Abbau der Fähigkeiten der Hisbollah und bekräftigt, dass seine Operationen darauf abzielen, die Bewegung am Wiederaufbau ihrer Infrastruktur zu hindern.

Auf libanesischer Seite werfen die israelischen Operationen und ihre territoriale Ausdehnung unmittelbar die Frage nach der Souveränität des Landes und der Fähigkeit der libanesischen Armee zur Durchführung ihrer Missionen in den betroffenen Gebieten auf. Die Streiks betreffen Gebiete, in denen libanesisches Militärpersonal, Einwohner und zivile Infrastruktur weiterhin präsent sind.

Der am Donnerstag veröffentlichte israelische Bericht misst nicht allein die menschlichen und materiellen Folgen des vergangenen Monats. Es liefert jedoch eine Zahl zur behaupteten Intensität der Luftkampagne: Mehr als 370 Ziele, die der Hisbollah zugeschrieben werden, wurden Berichten zufolge innerhalb eines Monats im Südlibanon angegriffen, von über 500 Zielen, die von der israelischen Luftfahrt durch die Addition der libanesischen und der Gazaoui-Front ins Visier genommen wurden.

Die Fortsetzung der Boden- und Luftoperationen lässt nun die Frage offen, mit welchem Tempo diese Angriffe im Oktober fortgesetzt werden und welche Gebiete von der möglichen Ausweitung der israelischen Operationen betroffen sein werden.

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