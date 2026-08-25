L’ Strom aus dem Libanon vom Ölschock getroffen

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Ein paar Monate haben ausgereicht, um eine der Hauptannahmen des libanesischen Stromhaushalts obsolet zu machen. Elektrizität aus dem Libanon (EDL) baute sein Budget für 2026 auf einem Dieselöl um 680 US-Dollar pro Tonne auf. Der internationale Preis näherte sich $ 1.500 im Kontext des regionalen Krieges. Infolgedessen kostet Kraftstoff mehr als doppelt so viel wie das Niveau in den Berechnungen der öffentlichen Einrichtung. Dieser Schock kommt, wenn die öffentliche Produktion bereits stark zurückgegangen ist und einige Gebiete, darunter Tripolis, nur etwa zwei Stunden Strom pro Tag erhalten. Es schwächt auch die Politik des Energieministers Joe Saddi, der im Februar vor dem Krieg sieben bis neun Stunden täglich Strom bezogen hatte und der Ölschub diese Verbesserung rückgängig machte.

Das Problem geht jetzt über das Management von EDL allein hinaus. Die Einrichtung muss einen viel teureren Kraftstoff kaufen, dessen Einnahmen bereits durch öffentliche unbezahlte Zahlungen, nichttechnische Verluste, illegale Verbindungen und unzureichende Sammlung in mehreren Regionen geschwächt sind. Die Regierung lehnt derzeit eine Zollerhöhung wegen der sozialen Situation ab. Das Ergebnis ist eine schwierige Gleichung: Ohne zusätzliches Geld muss EDL weniger Kraftstoff kaufen, andere Ausgaben reduzieren oder neue Ressourcen finden. In allen drei Fällen hängt das Risiko weiterer Kürzungen direkt mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Instituts zusammen.

Von 680 auf fast 1.500 $: Gleichung von EDL explodiert

Daten, die von der arabischen Presse am 25. August veröffentlicht wurden, werden verwendet, um das Ausmaß des Schocks zu messen. EDL hatte rund 680 US-Dollar pro Tonne Dieselkraftstoff für sein Budget für 2026 zurückgehalten. Der Markt näherte sich dann 1.500 $. Die absolute Differenz erreicht somit etwa 820 US-Dollar pro Tonne.

Auf den ersten Blick deutet die Berechnung auf einen Anstieg von 120,6% zwischen der Budgetannahme von 680 $ und einem Preis von 1.500 $ hin. EDL verwies auf einen globalen Anstieg zwischen 88 % und 91 %, der der Entwicklung der Marktreferenzen des Instituts im Bezugszeitraum entsprach. Die beiden Zahlen beschreiben daher nicht genau den gleichen Vergleich. Für die EDL-Finanzen bleibt die wesentliche Tatsache jedoch die gleiche: Der Preis, zu dem die Institution ihre Energie erhalten muss, hat viel mehr mit dem Preis zu tun, der für die Aufstellung ihres Haushalts verwendet wird.

Technisch gesehen ist die Konsequenz unmittelbar. Mit einem konstanten Finanzrahmen mobilisiert eine Tonne gekaufte 1.500 $ 2,21 Mal den Betrag, der für eine Tonne bei 680 $ budgetiert wurde. Bei 68 Millionen Dollar zum Beispiel würde eine theoretische Annahme von 680 Dollar 100.000 Tonnen kaufen. Bei 1.500 US-Dollar würde der gleiche Betrag nur etwa 45.300 abdecken. Diese illustrative Berechnung ist keine Prognose der tatsächlichen Käufe von EDL, sondern zeigt, warum der Kraftstoffpreis direkt die Anzahl der Stunden bestimmt, die die Anlage produzieren kann.

Joe Saddi hatte bereits am 23. Juli öffentlich zusammengefasst: Wenn der Preis für doppeltes Heizöl, EDL kann nur kaufen, mit konstanten Ressourcen, etwa die Hälfte der vorherigen Menge. Der Minister erklärte, dass es dem Establishment gelungen sei, seine Produktion dank seiner Verfügbarkeit vorübergehend aufrechtzuerhalten, bevor das Fortbestehen des Krieges diese Strategie schwierig machte.

Sieben bis neun Stunden im Februar, dann die Rückkehr der Kürzungen

Die Gewalt der Umkehrung zeigt sich, wenn die aktuelle Situation zu Beginn des Jahres verglichen wird. Laut Joe Saddi hatte EDL Ende Februar 2026 zwischen sieben und neun Stunden Strom pro Tag im Durchschnitt zur Verfügung gestellt, ohne zusätzliche Übertragung vom Finanzministerium, um diese Stromversorgung zu finanzieren.

Diese Verbesserung hat dem regionalen Energieschock nicht standgehalten. Der Krieg im März verursachte einen Anstieg der Kosten für Ölprodukte. Die Einrichtung fuhr für zwei oder drei Monate fort, um ihr Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung auf einen entspannenden Kurs. Als diese Entspannung nicht nachhaltig wurde, verwandelte sich der finanzielle Zwang in physischen Stress: Weniger verfügbarer Kraftstoff bedeutet weniger Kilowattstunden produziert.

Besonders sichtbar ist der Kontrast in Tripolis. Am 14. August verurteilte der Abgeordnete Ashraf Rifi eine Diät von etwa zwei Stunden täglich in der Stadt und beschuldigte implizit das Verteilungssystem, den Norden zu benachteiligen. Das Energieministerium hat jede geografische Diskriminierung angefochten. Er bestätigte jedoch, dass die Stromsituation im gesamten Libanon « sehr schwierig » geworden sei.

Die Abteilung erklärte auch, dass die Verteilung vom Produktionsniveau abhing und dass Stromflüge und -ausfälle die Kapazität von LEDL zur Stromversorgung des Netzes belasteten. Mit anderen Worten, der Rückgang des Angebots ist nicht mehr nur eine Wahrnehmung der Nutzer. Die Abteilung selbst erkennt an, dass die im Februar beobachtete Verbesserung unterbrochen wurde.

Verluste und unbezahlte Zahlungen verschärfen den Ölschock

Der Kraftstoffpreis wäre für EDL weniger gefährlich, wenn das Establishment ein solides Finanzsystem hätte. Das ist nicht der Fall. Der Ölschock überholt mehrere alte Schwächen, die der Krieg verschärft hat.

EDL nennt insbesondere nichttechnische Verluste. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Strom, der in das Netz eingespeist wird, aber nicht in Rechnung gestellt oder nicht bezahlt wird, weil illegale Verbindungen, Zählermanipulation oder andere Formen von Betrug vorliegen. Für einen Erzeuger, der bereits unter einem Kraftstoffmangel leidet, verschlechtert jede Kilowattstunde, die ohne Einnahmen verbraucht wird, die finanzielle Balance weiter.

Die Sammlung ist ein zweites Problem. In mehreren vom Krieg betroffenen Gebieten hat sich die Rechnungssammlung verschlechtert. Ausnahmen wurden auch für bestimmte Gebiete gewährt, insbesondere im Süden. Joe Saddi bestreitet das Prinzip dieser Zerstörungs- und Vertreibungsmaßnahmen nicht. Das Panel stellt jedoch fest, dass ihre Kosten durch den Consolidated Revenue Fund ausgeglichen und nicht von EDL getragen werden sollten.

Hinzu kommen die Schulden von Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen, Wasserbehörden und Gemeinden. Im Juli schätzte der Minister die angehäuften Schulden bis Ende Dezember 2025 auf etwa 250 Millionen Dollar. Nach seinen Zahlen stiegen diese Beträge weiterhin um etwa 12 Millionen US-Dollar pro Monat, was die derzeitige Gesamtsumme von 330 auf 340 Millionen US-Dollar brachte.

Diese Masse ist von neuer Bedeutung, wenn der Kraftstoff außergewöhnliche Werte erreicht. Rechnungen, die früher als Cashflow-Problem angesehen werden konnten, werden nun zu einer unverzichtbaren Finanzreserve für die Instandhaltung der Anlagen.

EDL beginnt, schlechte öffentliche Zahler abzuschneiden

Die Institution entschied sich daher, auf die Sammlung zu reagieren. Nach einem Ultimatum von fünf Arbeitstagen begann die EDL am 24. August, den Strom an Regierungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden zu schneiden, die ihre Rechnungen nicht reguliert hatten. Öffentliche Krankenhäuser wurden von dieser Maßnahme ausgenommen.

Diese Entscheidung zeigt, dass die Krise in eine schwierigere Phase eingetreten ist. EDL fordert nicht mehr nur die Zahlung von Rückständen. Sie nutzt die Unterbrechung der Versorgung als Sammelinstrument, auch für öffentliche Stellen.

Die Institution rechtfertigt diese Politik mit einer Situation, die sie als höhere Gewalt bezeichnet. Gleichzeitig beruft sie sich auf die Zunahme der Ölprodukte, die Folgen des Krieges, nichttechnische Verluste, schwache Erholung und Anhäufung von Staatsschulden. Der angezeigte Einsatz ist die Kontinuität des Dienstes selbst.

In Gebieten, in denen die Verluste besonders hoch sind, kann eine Reduzierung der Nahrungsmittelversorgung auch dazu genutzt werden, die Energieversorgung ohne finanziellen Ausgleich zu begrenzen. Diese Logik ist jedoch sozial heikel: Eine Kürzung eines Netzwerks mit viel Betrug betrifft auch Abonnenten, die normalerweise ihre Rechnungen bezahlen.

Tarif, wirtschaftliche Lösung, aber soziales Problem

Angesichts eines viel teureren Brennstoffs besteht eine der theoretischen Antworten darin, den Strompreis zu erhöhen. Joe Saddi wies darauf hin, dass er dem Ministerrat einen mobilen Zollmechanismus in Verbindung mit den internationalen Ölpreisen vorgeschlagen habe.

Wirtschaftlich ist das Prinzip einfach. Wenn die variablen Produktionskosten steigen, ändert sich der vom Benutzer gezahlte Tarif in die gleiche Richtung. Ein anschließender Rückgang des Öls könnte die entgegengesetzte Bewegung erzeugen. Diese Art von Mechanismus verringert das Risiko, dass eine dauerhafte Lücke zwischen Kosten und Einnahmen den Cashflow des Herstellers löscht.

Die Regierung wählte diese Option zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht aus. Sie vertrat die Auffassung, dass eine Erhöhung der Zölle in der gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Lage schwer zu ertragen sei. Die Wahl schützt vorübergehend EDL-Abonnenten, beseitigt jedoch nicht die Ölkosten. Es verschiebt einfach die Frage nach seiner Finanzierung.

Der Minister schlug dann eine zweite Lösung vor: dass der Staat EDL $ 50 Millionen pro Monat für vier oder fünf Monate für seine eigenen Schulden und die seiner Institutionen erstattet. Diese Summe würde daher nach ihrer Darstellung keine neue Subvention darstellen, die mit den alten massiven Transfers in den Stromsektor vergleichbar wäre, sondern die Zahlung von bereits fälligen Rechnungen und Ausgleichszahlungen.

Das Problem ist, dass Joe Saddi am 23. Juli erklärte, dass dieser Vorschlag, der etwa einen Monat zuvor formuliert worden war, immer noch nicht umgesetzt wurde. Er bat sie dann, die nächste Woche zu beginnen. Die aktuelle Krise zeigt, wie sehr diese Verzögerung heikel geworden ist.

Joe Saddis Versprechen stellen sich der Realität des Netzwerks

Die derzeitige Situation erfordert auch eine Unterscheidung zwischen den von Joe Saddi durchgeführten Strukturreformen und ihrer Umsetzung in Haushaltssteckdosen. Seit seinem Eintritt in das Ministerium im Jahr 2025 hat er die institutionelle Reorganisation des Sektors, den Kampf gegen Diebstahl, die Reform der Regierungsführung und das Ende der Übergangslösungen betont.

Ein wichtiger Schritt ist in der Tat mit der Ernennung der Regulierungsbehörde für Elektrizität getan worden, die seit mehr als 20 Jahren erwartet wird. Am 23. Juli 2026 billigte der Ministerrat außerdem eine neue sektorale Politik, die eine Übergangszeit und ein längerfristiges Modell festlegt. Das Ministerium arbeitet parallel im Verwaltungsrat von EDL, der Produktion, der Gasinfrastruktur und der Öffnung des Sektors nach dem Gesetz.

Diese institutionellen Fortschritte haben jedoch noch nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der von der Bevölkerung erwarteten Ernährung geführt. Die Verschiebung von sieben auf neun Stunden im Februar hin zu einer Situation, in der einige Gebiete nur etwa zwei Stunden erhalten, verdeutlicht diesen Unterschied zwischen der Reform des Rahmens und der tatsächlichen Verfügbarkeit von Energie.

Wir müssen auch über politische « Versprechen » konkret sein. Das hochkarätige Versprechen von 24-Stunden-Strom nach einem Jahr der Leitung des Ministeriums durch die libanesischen Streitkräfte wurde im Januar 2025 von Charles Jabbour, der damals für die Parteikommunikation verantwortlich war, vor der Ernennung von Joe Saddi gemacht. Es wäre daher falsch, es persönlich dem Minister zuzuschreiben. Seine politischen Gegner sind jedoch heute gegen ihn, weil er von den libanesischen Streitkräften ausgewählt wurde, um das Ministerium zu führen.

Joe Saddi versprach, den Sektor wieder auf einen gangbaren Weg zu bringen, die Regulierungsbehörde zu bilden, illegale Verbindungen zu bekämpfen und die Logik der « Refistolage-Lösungen » zu brechen. Ein institutioneller Teil dieses Programms ist vorangekommen. Andererseits bleibt das Versprechen einer greifbaren und nachhaltigen Verbesserung der Versorgung angesichts der Kraftstoffknappheit und der Finanzierung von EDL bestehen.

Vier Optionen, keine ohne Kosten

Kurzfristig sind Entscheidungen relativ leicht zu identifizieren, aber keine ist schmerzlos. EDL kann einen Teil der zusätzlichen Kosten übernehmen, indem es seinen Cashflow nutzt und seine Sicherheitsmarge reduziert. Es kann seine Käufe oder bestimmte Ausgaben reduzieren, mit einem direkten Risiko für die Produktion. Der Staat kann zusätzliche Mittel bereitstellen oder seine Schulden begleichen. Schließlich kann ein Teil des Schocks durch Zölle an die Verbraucher weitergegeben werden.

Es gibt heute keine dokumentierte Entscheidung zu sagen, dass nur eine dieser Lösungen umgesetzt wird. Die Regierung hat die sofortige Zollerhöhung bisher ausgeschlossen. EDL beschleunigt Inkasso und Abschreibungen gegen Schuldner. Gleichzeitig fordert das Ministerium die Rückzahlung der öffentlichen Schulden.

Für Haushalte ist die Frage nicht auf den Betrag der EDL-Rechnung beschränkt. Wenn der öffentliche Strom abnimmt, verschwindet der Verbrauch nicht. Es bewegt sich zu privaten Generatoren, Batterien, Solaranlagen oder anderen Verstärkersystemen. Die Verbraucher können daher einen unveränderten öffentlichen Tarif zahlen, während ihre Gesamtenergieausgaben steigen.

Unternehmen unterliegen dem gleichen Mechanismus. Eine Fabrik, ein Geschäft, ein Restaurant oder ein Hotel muss eine elektrische Kontinuität gewährleisten, die das öffentliche Netz nicht garantiert. Je mehr die Kürzungen zunehmen, desto mehr gehen die Kosten der Eigenproduktion in die Kosten ein. Der Ölschock wurde schließlich an Waren und Dienstleistungen weitergegeben, auch wenn die Regierung vorübergehend den offiziellen Tarif aufrechterhielt.

Technisch kohärente Reform bleibt Öl ausgesetzt

Genau das zeigt die aktuelle Krise. Der Libanon kann die Governance der EDL verbessern, eine Regulierungsbehörde installieren, die Sammlung stärken, illegale Verbindungen bekämpfen und ein kohärenteres Modell entwerfen. Diese Reformen befassen sich mit den internen Ursachen des Stromdefizits. Sie schützen das Land jedoch nicht automatisch vor externen Kraftstoffschocks.

Solange der größte Teil der verfügbaren Produktion von importierten Brennstoffen abhängt und die EDL-Finanzen wenig Spielraum haben, kann ein starker Anstieg des Öls in wenigen Wochen eine Verbesserung, die für mehrere Monate erreicht wurde, annullieren. Die Lücke zwischen 680 und fast 1.500 $ bietet jetzt die direkteste Demonstration.

Der Notfall ist jetzt auf zwei Ebenen. Die Regierung muss entscheiden, wer die unmittelbaren zusätzlichen Kraftstoffkosten absorbieren wird, während die Reform diese Anfälligkeit letztendlich verringern muss. Zwischen den beiden arbeitet EDL weiterhin mit einer sehr konkreten Variable: Jeder zusätzliche Dollar, der für eine Tonne Kraftstoff ausgegeben wird, reduziert die an anderer Stelle verfügbaren Ressourcen, und jede Ladung, die zu teuer geworden ist, kann zu mehr Stunden ohne Strom führen.