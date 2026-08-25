Paris und Riad übergeben Libanon auf ihre Agenda

- Advertisement -

24

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Paris und Riad stellen den Libanon in den Mittelpunkt ihrer regionalen Koordination. Nach Mohammed bin Salmans Staatsbesuch in Frankreich am 23. und 24. August 2026 legten Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz einen Fahrplan vor, der vier Ziele vereint: die vollständige Umsetzung der Resolution 1701, die Stärkung der libanesischen Armee, die Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen und den israelischen Rückzug aus allen libanesischen Gebieten. Das Kommuniqué unterstützt auch ausdrücklich Präsident Joseph Aoun und die Regierung von Nawaf Salam. Sie greift jedoch nicht die « Rahmenvertragsformel » auf, die derzeit die libanesisch-israelischen Verhandlungen unter amerikanischer Führung strukturiert. Dieser Unterschied macht es möglich, sowohl die Konvergenz zwischen Paris, Riad und Beirut über die Stärkung des Staates als auch die Grenzen ihrer Ausrichtung auf den von Washington geführten Mechanismus zu messen.

Macron und Mohammed bin Salmane zeigen eine gemeinsame Linie

Mohammed bin Salmans Besuch in Paris übertraf den libanesischen Fall weit. Saudischer Kronprinz und Premierminister trafen sich während eines zweitägigen Staatsbesuchs mit Emmanuel Macron. Die beiden Staats- und Regierungschefs leiteten auch das erste Treffen des französisch-saudischen Rates für strategische Partnerschaft. Die Gespräche konzentrierten sich auf bilaterale Beziehungen, Verteidigung und Investitionen, aber auch auf die wichtigsten Krisen im Nahen Osten.

Das Abschlusskommuniqué spiegelt den Wunsch nach einer breiteren politischen Koordinierung zwischen Frankreich und Saudi-Arabien wider. Beide Länder betonen die Souveränität der Staaten, die Achtung des Völkerrechts und die Suche nach politischen Lösungen für regionale Krisen. Der Libanon erscheint in dieser Architektur als Sonderfall, für den sich Paris und Riad nicht damit zufrieden geben, Stabilität zu fordern. Sie definieren die Elemente, die sie für eine dauerhafte Regelung für notwendig halten.

Diese Formulierung markiert eine wichtige Entwicklung. Frankreich und Saudi-Arabien behaupten, « ihre Bemühungen intensivieren » zu wollen, um eine endgültige Regelung im Libanon zu erreichen. Sie stellen die Stärkung des libanesischen Staates und seiner Institutionen sowie die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes in den Mittelpunkt dieses Prozesses.

Die Logik ist daher institutionell, bevor sie nur sicher ist. Paris und Riad sind der Ansicht, dass eine dauerhafte Regelung erfordert, dass der Staat seine Fähigkeit wiedererlangt, seine volle Autorität auszuüben. Die Pressemitteilung lehnt diese allgemeine Richtung dann in viel spezifischere Anfragen ab.

Libanon: Resolution 1701 kehrt zum zentralen Rahmen zurück

Erstes Element des französisch-saudischen Fahrplans: vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats. Diese Resolution, die im August 2006 nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah angenommen wurde, ist seit zwanzig Jahren einer der wichtigsten internationalen Rahmenbedingungen für den Südlibanon.

Die Wortwahl ist wichtig. Paris und Riad verlangen keine teilweise oder begrenzte Anwendung der Grenzbestimmungen. Sie bestehen auf ihrer vollständigen Umsetzung. Dies bedeutet, dass ihr Ansatz nicht auf die bloße Einstellung der Militäroperationen zwischen Israel und dem Libanon reduziert werden kann.

Die Entschließung betrifft auch die Autorität des Staates, die Stationierung regulärer Truppen und das Fehlen von Waffen oder anderen Autoritäten als denen, die von der libanesischen Regierung anerkannt werden. Das französisch-saudische Kommuniqué verbindet daher die Frage des Südens direkt mit der Frage des allgemeineren Monopols der legitimen Gewalt durch den Staat.

Dieser Ansatz entspricht der Linie, die seit der Ankunft von Joseph Aoun in der Präsidentschaft verteidigt wurde. Der Staatschef hat die Wiederherstellung der institutionellen Autorität und der staatlichen Kontrolle über Waffen zu einem zentralen Element seines Mandats gemacht. Die Regierung von Nawaf Salam ist ebenfalls Teil dieser Logik.

Paris und Riad wollen libanesische Armee stärken

Die zweite Achse betrifft direkt die libanesischen Streitkräfte. Frankreich und Saudi-Arabien bekräftigen ihre Verpflichtung, die Armee und die Sicherheitskräfte zu unterstützen, damit sie ihre nationale Verantwortung uneingeschränkt wahrnehmen können.

Diese Bestimmung ist nicht zweitrangig. Sie stellt die operative Komponente der Strategie zur Stärkung des Staates dar. Von Beirut eine Ausweitung seiner Befugnisse zu verlangen, setzt voraus, dass die Sicherheitsinstitutionen über die notwendigen Mittel verfügen.

Paris hat lange militärische Zusammenarbeit mit dem Libanon aufrechterhalten. Riad seinerseits hat den Staat und seine Institutionen schrittweise in den Mittelpunkt seiner libanesischen Politik gestellt. Die französisch-saudische Konvergenz besteht nun darin, die Unterstützung der Armee als eines der unverzichtbaren Instrumente für eine politische Lösung darzustellen.

Das Thema könnte schnell in konkrete Begriffe übersetzt werden. Paris arbeitet seit mehreren Monaten an einer internationalen Mobilisierung für die libanesischen Streitkräfte. Ein Militärtreffen wurde für den 17. September angekündigt, nachdem die zuvor geplanten Initiativen aufgrund der Verschlechterung der regionalen Situation verschoben worden waren.

Die Unterstützung der Armee wird daher nicht als Einzelmaßnahme dargestellt. Sie muss die Ausweitung der Staatsgewalt begleiten und die Erfüllung der im Libanon geforderten Sicherheitsverpflichtungen ermöglichen.

Entwaffnung nichtstaatlicher Gruppen ausdrücklich gefordert

Das dritte Element ist das politisch sensibelste im Libanon. Frankreich und Saudi-Arabien fordern die vollständige Entwaffnung aller nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen.

Die Formulierung geht über den Fall der Hisbollah allein hinaus, obwohl die schiitische Bewegung offensichtlich der Hauptakteur in dieser Angelegenheit ist. Der allgemeine Grundsatz ist, dass keine Organisation außerhalb der staatlichen Institutionen eine unabhängige militärische Kapazität für eine lange Zeit beibehalten sollte.

Diese Forderung steht in direktem Einklang mit der Strategie der Wiederherstellung des staatlichen Waffenmonopols. Es bietet auch besondere politische Unterstützung für Joseph Aoun und Nawaf Salam. Paris und Riad beschränken sich nicht darauf, die gefundene institutionelle Stabilität zu begrüßen. Sie befürworten die Maßnahmen zum Wiederaufbau der Institutionen und zur Ausweitung der staatlichen Autorität.

Das französisch-saudische Kommuniqué verbindet diese Forderung jedoch mit einer anderen Verpflichtung, die dieses Mal an Israel gerichtet ist. Es ist diese Artikulation, die eines der wichtigsten Elemente des Textes darstellt.

Israelischer Rückzug in derselben Gleichung

Paris und Riad fordern einen vollständigen israelischen Rückzug aus allen libanesischen Gebieten. Die Entwaffnung nichtstaatlicher Gruppen erscheint daher nicht allein in der Roadmap. Es befindet sich neben dem Ende der israelischen Präsenz auf libanesischem Territorium.

Diese Konstruktion ermöglicht es den beiden Hauptstädten, ihren Ansatz als auf parallelen Verpflichtungen basierend darzustellen. Der libanesische Staat muss das Waffenmonopol zurückgewinnen und seine volle Autorität ausüben. Israel seinerseits muss sich vollständig aus dem libanesischen Territorium zurückziehen.

Das Kommuniqué definiert Souveränität nicht als eine Verpflichtung, die nur für Beirut gilt. Sie benutzt sie in beide Richtungen: Der Staat muss der einzige legitime Machtinhaber im Libanon sein und sein Territorium muss von jeder israelischen Militärpräsenz befreit werden.

Diese Artikulation ist für die libanesischen Behörden politisch wichtig. Eine ausschließlich abrüstungsorientierte Strategie würde Beirut dem Vorwurf aussetzen, interne Forderungen zu akzeptieren, ohne ein Gegenstück in der Frage der israelischen Besatzung zu bekommen. Im Gegenteil, Paris und Riad haben beide Akten im selben diplomatischen Satz.

Joseph Aoun und Nawaf Salam erhalten explizite Unterstützung

Das Kommuniqué enthält auch eine direkt an die libanesischen Behörden gerichtete Botschaft. Emmanuel Macron und Mohammed bin Salmane begrüßen die Schritte von Präsident Joseph Aoun und der von Nawaf Salam geführten Regierung zum Wiederaufbau von Institutionen und zur Ausweitung der staatlichen Autorität.

Diese Unterstützung ist bedeutsam, weil sie sich auf eine bestimmte politische Richtung konzentriert. Paris und Riad bestätigen den Grundsatz eines gestärkten Staates mit operativen Institutionen und der Fähigkeit, seine Sicherheitsbehörde auf seinem Territorium auszuüben.

Für Joseph Aoun bietet diese Position externe Unterstützung für eine Strategie, die innerhalb des Landes politisch sensibel bleibt. Für Nawaf Salam bestätigt es, dass die französischen und saudischen Partner den Wiederaufbau des Libanon nicht nur mit wirtschaftlichen und institutionellen Reformen, sondern auch mit der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität verbinden.

Diese Konvergenz bedeutet nicht, dass Paris und Riad bereits über einen Mechanismus verfügen, um all diese Ziele zu erreichen. Die Pressemitteilung konzentriert sich auf Prinzipien und das gewünschte Ergebnis. Gerade auf der Methode wird der Vergleich mit dem amerikanischen Prozess wichtig.

Was das französisch-saudische Kommuniqué nicht sagt

In seiner Ausgabe vom 25. August bemerkte Al Joumhouria einen signifikanten Unterschied in der Formulierung. Das französisch-saudische Kommuniqué zitiert ausdrücklich die Resolution 1701, greift aber nicht die « Rahmenvereinbarungsformel » auf, die in den libanesisch-israelischen Verhandlungen verwendet wird, die derzeit unter Beteiligung der Vereinigten Staaten geführt werden.

Diese Abwesenheit bedeutet nicht, dass Paris oder Riad die Verhandlungen ablehnen. Es zeigt vielmehr, dass ihre gemeinsame Erklärung auf einer anderen Ebene liegt. Frankreich und Saudi-Arabien definieren die politischen Ziele einer Regelung: libanesische Souveränität, Institutionenaufbau, staatliches Waffenmonopol, Umsetzung der Resolution 1701 und israelischer Rückzug.

Washington ist stärker in den Prozess der Umwandlung dieser Prinzipien in konkrete Vereinbarungen zwischen dem Libanon und Israel involviert. Die Gespräche umfassen territoriale und sicherheitspolitische Regelungen sowie Schritte zur Fortsetzung der Verhandlungen.

Laut Al Joumhouria waren an dieser Front am 24. August keine weiteren Fortschritte gemacht worden. Libanesische Beamte warteten auf eine US-Initiative, um die Diskussionen fortzusetzen und eine achte Verhandlungssitzung einzurichten.

Die Unterscheidung ist daher wesentlich. Der französisch-saudische Text ersetzt nicht die amerikanische Vermittlung und kündigt keinen neuen konkurrierenden Kanal an. Vielmehr bietet es einen gemeinsamen politischen Rahmen für Paris und Riad, während Washington sich weiterhin direkt mit der Mechanik der libanesisch-israelischen Diskussionen beschäftigt.

Zielkonvergenz, kein Parallelmechanismus

Die Pariser Roadmap zeigt somit eine implizite Rollenverteilung. Frankreich und Saudi-Arabien unterstützen den Wiederaufbau des libanesischen Staates und definieren die Prinzipien, die sie in eine Regelung aufnehmen wollen. Vorerst spielen die Vereinigten Staaten weiterhin eine Schlüsselrolle bei direkten oder indirekten Verhandlungen zwischen Beirut und Israel.

Es wäre daher übertrieben, das Kommuniqué als Ankündigung einer diplomatischen Initiative darzustellen, die mit der Washingtoner Initiative konkurriert. Nichts im öffentlichen Text begründet die Schaffung eines neuen Verhandlungsformats. Auf der anderen Seite bekräftigen Paris und Riad ihre Bereitschaft, die Definition des Endergebnisses zu beeinflussen.

Diese Nuance beinhaltet auch den Begriff « endgültige Abrechnung », der in der Pressemitteilung verwendet wird. Die beiden Länder wollen sich nicht mehr nur mit den unmittelbaren Folgen der Konfrontation im Süden auseinandersetzen. Sie versuchen, den Fall in eine breitere Perspektive zu stellen, basierend auf der Stärkung des Staates und der gleichzeitigen Lösung der Hauptfragen der Souveränität.

Der Inhalt, der nach dem Treffen von Macron und Mohammed bin Salmane veröffentlicht wurde, ist daher genauer als eine einfache Botschaft der Unterstützung im Libanon, aber weniger operativ als ein Verhandlungsplan. Sie enthält vier Anforderungen und bietet den libanesischen Behörden politische Unterstützung. Sie definiert keinen Zeitplan für ihre Umsetzung, keine detaillierte Abfolge zwischen Abrüstung und israelischem Rückzug oder einen neuen Mechanismus, der den von Washington angeführten ersetzt.

Zu diesem Zeitpunkt wird der nächste konkrete Hinweis daher weniger aus den in Paris festgelegten Prinzipien als aus ihrer Übersetzung stammen. Die Fortsetzung der libanesisch-israelischen Verhandlungen, die internationale Mobilisierung der Armee und die in Beirut getroffenen Entscheidungen über das Waffenmonopol werden darüber entscheiden, ob die französisch-saudische Konvergenz zu einem operativen Hebel wird oder ein gemeinsamer politischer Rahmen bleibt.