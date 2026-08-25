Shibani bleibt in Beirut: der sechsmonatige Kompromiss

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Mohammad Reza Shibani wird irgendwann in Beirut bleiben. Der ehemalige iranische Botschafter erhielt am 24. August 2026 einen sechsmonatigen Aufenthalt, der von der Allgemeinen Sicherheit ausgestellt wurde, während sein Aufenthaltsrecht abgelaufen war. Diese Formel gibt ihm weder seine Zustimmung noch seinen Status als Botschafter. Sie vermeidet jedoch seine sofortige Abreise und schließt vorübergehend einen Fall, der eine neue Spannung zwischen dem Libanon und dem Iran zu provozieren drohte.

Der Kompromiss ist in seiner Form administrativ, aber politisch. Seit März betrachtete das libanesische Außenministerium Shibani als eine Persona non grata und bat um seine Abreise. Die Beibehaltung des ehemaligen Diplomaten im Gebiet schien daher schwer mit dieser Entscheidung vereinbar zu sein. Wenige Stunden vor Ablauf der Frist hat die allgemeine Sicherheit eine weitere Lesung vorgenommen: den dauerhaft verlorenen diplomatischen Status von dem persönlichen Aufenthaltsrecht im Libanon zu unterscheiden.

Ein Anfang, der unvermeidlich schien

Die Akte stammt aus dem 24. März 2026. Das Außenministerium gab dann der iranischen Botschaft eine offizielle Notiz, in der es die Vereinbarung zur Ernennung von Mohammad Reza Shibani zurückzog. Beirut hatte auch persona non grata auf der Grundlage von Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen erklärt. Seine Abreise wurde vor dem 29. März beantragt.

Die Entscheidung bedeutete keinen Bruch der Beziehungen zwischen Beirut und Teheran. Sie zielte auf Shibani persönlich. Insbesondere die libanesische Diplomatie beschuldigte ihn für Positionen zu inneren Angelegenheiten und für Kontakte mit libanesischen Akteuren außerhalb des Rahmens, den das Ministerium ausländischen Vertretern aufzwingen wollte.

Shibani hatte das Land nicht verlassen. Im Laufe der Monate hatte sich sein Fall in der Natur verändert. Die Frage war nicht mehr nur, ob der Libanon bereit war, ihn als Botschafter zu akkreditieren. Sie wollte auch herausfinden, auf welcher Rechtsgrundlage er weiterhin in Beirut bleiben könnte, nachdem er für unerwünscht erklärt worden war.

Die Frist vom 24. August machte es unmöglich, diesen Widerspruch zu verschieben. Außenminister Youssef Raggi verteidigte eine strikte Linie: Der Status der Persona non grata sollte zum Abgang Shibanis führen. Nach dieser Lesart könnte eine Erweiterung des Umfangs der diplomatischen Entscheidung bedeutungslos gemacht werden.

Shibani bekommt sechs Monate, ohne wieder Botschafter zu werden

Die am 24. August angenommene Lösung beruht genau auf einer Trennung zwischen zwei Fragen. Mohammad Reza Shibani wurde nicht als iranischer Botschafter im Libanon wieder eingesetzt. Er holte die im März zurückgezogene Genehmigung nicht zurück und sein Aufenthalt basierte nicht mehr auf diplomatischer Anerkennung. Auf der anderen Seite gewährt General Security ihm einen sechsmonatigen legalen Aufenthalt.

Laut Berichten mehrerer libanesischer Medien reichte Shibani seinen Antrag mit seinem iranischen Pass bei der Allgemeinen Sicherheit ein. Die Formel wird als « Höflichkeitswohnsitz » beschrieben, der unter den Vorrechten der Ausländerwohnungsbehörde gewährt wird.

Diese Konstruktion löst das unmittelbare Problem. Der ehemalige Botschafter kann im Gebiet bleiben, ohne dass das Außenministerium formell auf den Beschluss vom März zurückgreift. Für Teheran vermeidet es das Bild der Vertreibung. Die libanesischen Behörden argumentieren, dass Shibanis diplomatischer Status nicht wiederhergestellt wurde.

Der Kompromiss beseitigt jedoch nicht den politischen Widerspruch. Er bewegt es. Die Frage bezieht sich nun auf die Behörde, die über diesen Wohnsitz entschieden hat, die Beamten, die darüber informiert wurden, und die Vereinbarkeit dieser Verwaltungsentscheidung mit der von der libanesischen Diplomatie verteidigten Position.

Al Akhbar stellt Hassan Choucair in den Mittelpunkt des Kompromisses

In seiner Ausgabe vom 25. August präsentiert Al Akhbar den General Security Director, General Hassan Choucair, als einen der Hauptarchitekten der Nachkrisensituation. Laut der Zeitung führte er eine politische Vermittlung mit dem Präsidenten der Republik, Joseph Aoun, um eine Formel zu finden, die eine Eskalation mit dem Iran vermeidet, ohne Shibani seinen diplomatischen Status zurückzugeben.

Die Tageszeitung behauptet auch, dass der Prozess mit dem Sprecher der Kammer, Nabih Berri, koordiniert wurde. In dieser Version ist der sechsmonatige Wohnsitz nicht einfach ein isolierter Verwaltungsakt. Es ist das Ergebnis einer Kompromisssuche mit politischer Berichterstattung auf dem Staatsgipfel.

Al Akhbar verknüpft die Entscheidung mit den Befugnissen der allgemeinen Sicherheit in Wohnangelegenheiten. Die Zeitung beruft sich auf das Gesetzesdekret vom 18. Juli 1962 und insbesondere auf die Bestimmungen, die es dem Generaldirektor ermöglichen, bestimmte Höflichkeitswohnsitze zu gewähren. Diese Lesung gibt dem Kompromiss eine doppelte Grundlage: eine administrative Formkompetenz und eine politische Vereinbarung, um eine Konfrontation mit Teheran zu vermeiden.

Die Tageszeitung geht in ihrer politischen Interpretation weiter und präsentiert die Fortsetzung von Shibani als das Scheitern derjenigen, die seinen Abgang forderten. Diese Einschätzung gehört jedoch zur redaktionellen Linie der Zeitung. Die überprüfbare Tatsache bleibt schmaler: Shibani bleibt für sechs Monate im Libanon, ohne jedoch seinen Status als Botschafter zurückzugewinnen.

Annahar und Asharq Al-Awsat betonen das Fehlen von Diplomatie

Annahars Lektüre führt einen wichtigen Unterschied ein. Die täglichen Berichte, dass Kontakte zu einer Formel geführt haben, die von der Allgemeinen Sicherheit überzeugt ist, die einen Wohnsitz der Höflichkeit ausstellt. Er weist jedoch darauf hin, dass das libanesische Außenministerium nicht in der gleichen Weise wie die anderen beteiligten Akteure über die Entscheidung informiert worden wäre.

Asharq Al-Awsat berichtet von einer vergleichbaren Version, stellt aber die Entscheidungskette klar. Laut einer von der Zeitung zitierten Sicherheitsquelle schlug Hassan Choucair die Residenz auf der Grundlage seiner rechtlichen Befugnisse vor und informierte die betroffenen politischen Behörden vor der Unterzeichnung, einschließlich der Präsidentschaft der Republik, der Präsidentschaft der Regierung und des Innenministeriums.

Im selben Artikel geben jedoch Quellen des Außenministeriums an, dass das Ministerium nicht über die Gewährung des Wohnsitzes informiert worden sei. Dieser Unterschied ist zentral. Sie betrifft nicht das Bestehen der sechsmonatigen Genehmigung, die erworben wird, sondern die Art und Weise, in der der Staat seine Entscheidung getroffen hat.

Die Narrative sind daher nicht völlig unvereinbar. Al Akhbar beschreibt eine politische Vermittlung, die darauf abzielt, einen Kompromiss zu erzielen. Annahar und Asharq Al-Awsat legen mehr Wert auf die Kluft zwischen dieser Lösung und der Position des Außenministeriums. Gemeinsam treffen sie eine Entscheidung, deren Ausgang klar ist, deren institutioneller Kreislauf jedoch noch diskutiert werden muss.

Warum Youssef Raggi Shibanis Wartung herausforderte

Die Position von Youssef Raggi basiert auf der im März getroffenen Entscheidung. Nach Ansicht des Außenministers sollte die Erklärung von Shibani persona non grata nicht nur zum Verlust seiner Botschafterschaft führen. Dies beinhaltete auch seine Abreise aus dem libanesischen Territorium.

In diesem Zusammenhang schafft die Gewährung eines Aufenthaltsrechts als rein iranischer Staatsangehöriger ein Problem der rechtlichen und politischen Kohärenz. Die Änderung der Verwaltungskategorie macht es möglich, den Diplomaten von dem Ausländer mit Wohnsitz im Libanon zu unterscheiden. Aber es erlaubt auch der gleichen Person, im Land zu bleiben, trotz einer Entscheidung, deren Ziel genau seine Abreise war.

In diesem Punkt liegt der Bruch zwischen den beiden Lesungen. Für die Befürworter des Kompromisses erlauben die Zuständigkeiten der allgemeinen Sicherheit, sich getrennt mit dem Aufenthalt und der diplomatischen Akkreditierung zu befassen. Für Raggis Linie kann diese Trennung die Folgen einer souveränen Entscheidung des für Außenbeziehungen zuständigen Ministeriums umgehen.

Eine administrative Lösung, die eine Staatsfrage aufwirft

Der Fall Shibani läuft nicht mehr auf die Anwesenheit eines ehemaligen iranischen Botschafters in Beirut hinaus. Sie stellte eine Frage über die libanesische Entscheidungskette. Wenn der sechsmonatige Aufenthalt ausschließlich unter die Befugnisse der allgemeinen Sicherheit fällt, kann die Episode als eine außergewöhnliche administrative Lösung zur Verwaltung des Aufenthalts eines Ausländers ohne Änderung seines diplomatischen Status dargestellt werden.

Wenn diese Lösung im Gegenteil politisch ohne vollständige Beteiligung des Außenministeriums entwickelt wurde, zeigt die Akte eine tiefere Divergenz. Eine Institution hätte dann die Auswirkungen ihrer diplomatischen Entscheidung beibehalten, während eine andere ihre eigenen Befugnisse genutzt hätte, um ihre unmittelbarste Wirkung zu verhindern: den Abgang von Shibani.

Im Moment basiert der Kompromiss auf einer präzisen Unterscheidung. Mohammad Reza Shibani bleibt in Beirut, wird aber nicht als Botschafter anerkannt. Sein Aufenthalt ist auf sechs Monate begrenzt. Der nächste Schritt wird unter anderem davon abhängen, wie Teheran seine Vertretung im Libanon organisieren wird und was die libanesischen Behörden über den Ablauf dieses Wohnsitzes entscheiden werden.