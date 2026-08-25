Presserückblick: Libanon unter Druck zwischen Eskalation im Süden und amerikanisch-iranischen Waffen

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Der Süden im Zentrum der Sorgen und Ali al-Taher als Kristallisationspunkt

Die Presse vom 25. August 2026 stellt den Libanon vor zwei Bewegungen, die sich schneiden. Die erste ist militärisch und betrifft direkt den Süden, mit der Fortsetzung der israelischen Operationen und den Spannungen auf den Höhen von Ali al-Taher. Die zweite ist regional. Sie folgt aus der dramatischen Verschärfung des US-Wirtschaftsdrucks gegen den Iran. Zwischen den beiden befindet sich der libanesische Staat, der versucht, den Verhandlungsweg zu wahren und gleichzeitig internationale Garantien zu suchen. Mehrere Zeitungen beschreiben eine Phase, in der der diplomatische Kalender von militärischen Entwicklungen suspendiert bleibt. Al Jumhouria vom 25. August 2026 berichtet, dass noch kein Datum für die achte direkte Verhandlungssitzung zwischen Libanon und Israel in Rom festgelegt wurde. Laut den von der Tageszeitung zitierten diplomatischen Quellen erhielt Beirut keine neuen Informationen vom amerikanischen Vermittler. Sie glauben jedoch, dass Washington es vorzieht, die Operationen um Ali al-Taher zu begrenzen, anstatt zuzulassen, dass sich die Konfrontation ausbreitet. Dieselbe Veröffentlichung erwähnt eine andere Angst: Israel könnte eine militärische Option gewählt haben, um eine neue Realität im Süden durchzusetzen, bevor ein politischer Kompromiss erreicht wurde. Diese Annahme beruht unter anderem auf der Fortsetzung der Bombardierungen und Zerstörungsaktionen in mehreren Sektoren. Al Jumhouria betont auch, dass die Entwicklung von Ali al-Taher die Wiederaufnahme der Verhandlungen direkt beeinflussen kann.

Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 präsentiert Ali al-Taher ebenfalls als einen der Hauptspannungspunkte. Nach Informationen der Zeitung würde die libanesische Armee nicht dagegen sein, eine Position auf diesen Höhen einzunehmen. Sie würde jedoch amerikanische Garantien verlangen. Dazu sollten die Einstellung der israelischen Operationen in der Region und ein vollständiger israelischer Rückzug vor dem Einsatz libanesischer Truppen gehören. Die Tageszeitung sagt, dass das Thema ein wichtiger Teil der Diskussionen zwischen Beirut und Washington ist. Er berichtet auch, dass Präsident Joseph Aoun mit den Amerikanern über eine Formel ausgetauscht hat, die es der Armee ermöglichte, nach dem Rückzug der Hisbollah-Elemente zu stationieren. Der Sprecher soll auch den Sprecher des Hauses, Nabih Berri, über diesen Prozess informiert haben. Die Zeitung fügt jedoch hinzu, dass die Hisbollah vor amerikanischen oder israelischen Garantien vorsichtig ist. Diese Divergenz erschwert daher eine Lösung, die auf dem Papier die Kontrolle über das Gebiet ohne größere Schlacht an die Armee übertragen würde. Al Arabi Al Jadid berichtet auch über die Fortsetzung der israelischen Angriffe und erinnert daran, dass die Vereinten Nationen die blaue Linie als relevante Referenz im Süden betrachten. Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon behauptet, dass jede israelische Militärpräsenz nördlich dieser Linie eine Verletzung der Resolution 1701 darstellt.

Annahar vom 25. August 2026 beschreibt zwei Szenarien bezüglich der Höhen von Ali al-Taher. Laut einer von der Tageszeitung zitierten Sicherheitsquelle übergibt die Hisbollah das Gebiet entweder der libanesischen Armee oder Israel startet eine Militäroperation, um die Kontrolle darüber zu übernehmen. Diese Alternative verdeutlicht die Verringerung des libanesischen Spielraums. Die Zeitung weist auch darauf hin, dass die Frage der zukünftigen Methode zur Überprüfung von Vereinbarungen in den Händen des amerikanischen Vermittlers bleibt. Eine offizielle Quelle behauptet, dass Joseph Aoun nicht mit den italienischen Beamten die Wahl des Landes oder der Agentur, die für diese Mission verantwortlich ist, verhandelt hat. Nach dieser Version behält Washington die Verantwortung für die Festlegung der entsprechenden Formel. Gleichzeitig stellt Annahar fest, dass israelische Beschuss-, Zerstörungs- und Erdbewegungsoperationen in mehreren südlichen Orten fortgesetzt werden. Die Kombination aus diesem militärischen Druck und dem Fehlen eines genauen Zeitplans für das neue Treffen in Rom ist daher ungewiss.

Paris und Riad wollen den Staat stärken, während Washington die entscheidende Rolle behält

Diplomatische Aktivitäten im Libanon sind die andere wichtige Komponente der Titelseite. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 gibt dem Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salmane in Paris und seinen Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen zentralen Platz. Das gemeinsame französisch-saudische Kommuniqué bekräftigt den Willen beider Länder, ihre Bemühungen um eine endgültige Beilegung des Konflikts im Libanon zu intensivieren. Dieser Ansatz muss laut dem täglichen Bericht den libanesischen Staat und seine Institutionen stärken, seine Souveränität und territoriale Integrität bewahren. Paris und Riad bekräftigen auch ihre Unterstützung für die libanesischen Streitkräfte. Sie fordern die vollständige Umsetzung der Resolution 1701, die Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen und den Rückzug Israels aus dem gesamten libanesischen Territorium. Das Kommuniqué unterstützt auch die Bemühungen von Joseph Aoun und der von Nawaf Salam geführten Regierung. Die französisch-saudische Annäherung verleiht dem libanesischen Dossier somit eine Dimension, die über die Verhandlungen mit Israel hinausgeht. Sie stellt den Wiederaufbau der Institutionen und die Stärkung der Armee in den Mittelpunkt der diplomatischen Strategie.

Ad Diyar vom 25. August 2026 fragt genau nach den französischen Zielen. Laut diplomatischen Quellen, die von der Tageszeitung zitiert werden, würde Paris ein bedeutendes saudisches Engagement bei der Vorbereitung einer Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der Sicherheitskräfte anstreben. Frankreich wünscht sich eine finanzielle und politische Beteiligung, die dieser Initiative eine stärkere arabische Grundlage geben kann. Die Zeitung verweist auch auf die Debatte über die mögliche Nachfolgetruppe der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon. Paris möchte einen Platz in dieser zukünftigen Architektur behalten. Die Presse beschreibt jedoch auch den wachsenden Einfluss Italiens, insbesondere nach libanesischen politischen und militärischen Kontakten mit Rom. Ad Diyar ist der Ansicht, dass Washington dennoch der externe Akteur mit dem entscheidenden Gewicht bleibt. Nach ihrer am 25. August 2026 veröffentlichten Analyse müssen sich die anderen Mächte mit amerikanischen Entscheidungen befassen, sei es die französische, italienische, saudische oder iranische Rolle.

Derselbe Kontext erklärt die Bedeutung des angekündigten Besuchs einer wichtigen Wirtschaftsdelegation der Vereinigten Arabischen Emirate. Mehrere Zeitungen vom 25. August 2026 berichten, dass Joseph Aoun die Vorbereitungen für diesen Besuch mit dem libanesischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tarek Mnaymneh, besprochen hat. Die Delegation unter der Leitung des emiratischen Außenhandelsministers Thani ben Ahmed Al Zeyoudi wird 67 Wirtschafts- und Wirtschaftsführer umfassen und am 26. und 27. August in den Libanon reisen. Abgesehen von seiner kommerziellen Dimension kommt dieser Besuch, da die Behörden versuchen, den Libanon in arabische Investitionskanäle zu bringen. Sie ergänzt somit den französisch-saudischen politischen Aspekt mit einer wirtschaftlichen Perspektive der Golfstaaten. Ad Diyar vom 25. August 2026 macht es sogar zu einem der Haupttitel seines, was an die Wiedereröffnung der Türen der Golf-Investition erinnert.

Washington verwandelt Konfrontation mit Teheran in einen Finanzkrieg

Die zweite wichtige Nachricht, die allen gemeinsam ist, ist der Iran. Mehrere Veröffentlichungen vom 25. August 2026 geben dem von Washington angekündigten neuen Sanktionsmechanismus einen wichtigen Platz. Asharq Al-Awsat stellt diese Offensive als « wirtschaftliche Landung » dar, um Teheran weiter zu isolieren. Laut der Zeitung hat das US-Finanzministerium den Umfang der sekundären Sanktionen auf digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt ausgeweitet. Etwa 60 Personen, Organisationen und Schiffe, die mit dem Iran verbunden sind, sind von den im täglichen Leben gemeldeten Maßnahmen betroffen. US-Finanzminister Scott Bessent erklärt, dass das Ziel darin besteht, die wirtschaftlichen Kanäle abzuschneiden, die das iranische System noch funktionieren lassen. Er warnt auch Länder und Unternehmen, die ihre Beziehung zu Teheran fortsetzen, dass sie vom Dollar-basierten Finanzsystem ausgeschlossen werden könnten. Präsident Donald Trump sagt, der Iran kollabiert.

Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 nähert die von Washington gesuchten Mechaniken an. Die Tageszeitung berichtet, dass die neuen Sanktionen iranische Ölkäufer und -unternehmen, Reedereien, Devisengeschäfte, Freihandelszonen, Finanzoperationen und andere Vermittler umfassen sollten, die es der iranischen Wirtschaft ermöglichen, mit dem internationalen Handel verbunden zu bleiben. Gleichzeitig erreichte der iranische Rial ein neues Tief, rund 2,02 Millionen Rial für einen Dollar nach den von der Zeitung berichteten Daten. Washington will die iranischen Handelspartner vor eine Alternative stellen: ihre Beziehungen zu Teheran aufrechterhalten oder ihren Zugang zum von den USA dominierten Finanzsystem aufrechterhalten. Iranische Beamte forderten jedoch die amerikanische Präsentation heraus. Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi unterstreicht den Widerspruch, den er zwischen der amerikanischen Behauptung, die iranischen Fähigkeiten weitgehend zerstört zu haben, und der erklärten Notwendigkeit, eine Finanzoffensive von außergewöhnlichem Ausmaß durchzuführen, sieht.

Al Akhbar vom 25. August 2026 widmet auch dem, was er als « Karneval » der Sanktionen bezeichnet, große Aufmerksamkeit. Die Zeitung stellt fest, dass China einer der Haupttests für die Effizienz des amerikanischen Geräts ist, da es mehr als 80% des iranischen Öls kaufen würde, das aus Quellen exportiert wird, die es wieder aufnimmt. Das eigentliche Problem wird daher die Anwendung sekundärer Sanktionen auf Akteure außerhalb des Iran. Wenn es Washington gelingt, Käufer, Fluggesellschaften und Finanzintermediäre zu überzeugen oder zu zwingen, sich zurückzuziehen, könnten die Auswirkungen erheblich sein. Andernfalls würde Teheran Handelsrouten beibehalten, die es ihm ermöglichen würden, einen Teil des Schocks zu amortisieren. Diese Frage geht durch mehrere Zeitungen: Die amerikanische Ankündigung ist massiv, aber ihre Wirksamkeit wird vom Verhalten der iranischen Wirtschaftspartner abhängen.

Mediation bleibt trotz wirtschaftlicher Eskalation aktiv

Aber amerikanische Verhärtung bedeutet nicht, die Diplomatie zu stoppen. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet, dass der Führer der pakistanischen Armee, Asim Munir, Teheran besuchte, um die Vermittlungsbemühungen mit Washington wiederzubeleben. Laut pakistanischen Quellen, die von mehreren Zeitungen berichtet wurden, hatte Munir vor seiner Reise mit Donald Trump ausgetauscht. Der Besuch zielt insbesondere darauf ab, die Vertrauenskrise zwischen den USA und dem Iran zu verringern. Sie intervenierte auch vor einem Besuch des omanischen Außenministers Badr Al Busaidi in Teheran. Oman soll die Navigation in der Straße von Ormuz diskutieren. Die Koexistenz zwischen maximalen Sanktionen und Mediationen zeigt, dass die beiden Logiken nicht ausschließen. Washington erhöht die wirtschaftlichen Kosten der iranischen Weigerung, während es erlaubt, Kanäle aufrechtzuerhalten, um die Parteien wieder zu Verhandlungen zu bringen.

Ad Diyar vom 25. August 2026 beschreibt auch den Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi, Oman und Pakistan als einen Versuch, Nachrichten zwischen Washington und Teheran zu verbreiten. Die Frage der Ormuz-Straße bleibt wesentlich. Störungen im Seeverkehr haben Auswirkungen, die weit über den Iran hinausgehen. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 stellt fest, dass sich das Öl um etwa 90 US-Dollar entwickelt und dass die Kraftstoffpreise unter den Folgen leiden, wenn bestimmte Schiffe, die Erdölprodukte befördern, gestoppt oder reduziert werden. Die wirtschaftliche Konfrontation wird somit zu einem globalen Angebots- und Preisproblem. Es betrifft auch den Libanon, dessen Energieanfälligkeit nach wie vor hoch ist.

Diese Fragilität tritt bereits im libanesischen Stromsektor auf. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass der außergewöhnliche Anstieg der Ölpreise sich direkt auf den Strom im Libanon auswirkt. Der internationale Preis für Dieselöl hätte sich 1.500 USD pro Tonne angenähert, während das Budget der Institution für 2026 auf einer Annahme von etwa 680 USD basierte. Die Tageszeitung fügt die Folgen des Krieges, nichttechnische Verluste und den Rückgang der Rechnungssammlung in mehreren Regionen hinzu. Der Arm zwischen Washington und Teheran ist daher nicht nur ein internationales politisches Thema für Beirut. Seine energiepolitischen Folgen können die finanziellen und sozialen Schwierigkeiten Libanons direkt verschärfen.

Shibani-Fall zeigt interne Spannungen um die Beziehung zum Iran

Die iranische Frage hat schließlich eine direkte libanesische Ausweitung mit dem Schicksal von Mohammad Reza Shibani. Mehrere Zeitungen berichten am 25. August 2026, dass der ehemalige iranische Botschafter einen sechsmonatigen Aufenthalt im Libanon erhielt, ohne den Status eines akkreditierten Botschafters wiederzuerlangen. Al Akhbar behauptet, dass der General Security Director Hassan Choucair eine Rolle bei der Suche nach einer Formel gespielt habe, um eine weitere Konfrontation mit Teheran zu vermeiden. Laut der Tageszeitung unterscheidet die Lösung nun zwei Fragen: Shibanis Recht, im Libanon zu bleiben, und seinen diplomatischen Status. Seine Anwesenheit wird für sechs Monate legal, aber seine Mission als Botschafter bleibt vollständig. Al Akhbar präsentiert diese Entwicklung als Misserfolg für diejenigen, die seinen Abgang forderten.

Annahar vom 25. August 2026 nimmt eine andere Lesung an und besteht auf den institutionellen Widersprüchen, die durch diese Lösung verursacht werden. Die Zeitung berichtet, dass die General Security Directorate Shibani einen Höflichkeitsaufenthalt gewährt hat, während das Außenministerium an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen wäre. Er erinnert daran, dass Außenminister Youssef Raggi nach Shibanis Platzierung unter unerwünschten Personen eine viel strengere Position verteidigt hatte. Für Annahar geht der Fall über die persönliche Situation des ehemaligen Botschafters hinaus. Es stellt sich die Frage nach der Fähigkeit des Staates, seine eigenen Entscheidungen über Souveränität und diplomatische Beziehungen konsequent umzusetzen. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 bestätigt die Gewährung eines sechsmonatigen Aufenthalts in ziviler Funktion und berichtet, dass das Außenministerium zum Zeitpunkt der Befragung seiner Quellen nicht über die Entscheidung informiert wurde.

Die Behandlung der vom 25. August zeigt somit eine einzige Spannungslinie in verschiedenen Formen. Im Süden versucht der Libanon, einen Kampf um Ali al-Taher zu vermeiden, der den diplomatischen Weg entgleist. In Paris versuchen Frankreich und Saudi-Arabien, Staat und Armee ins Zentrum der Siedlung zu stellen. In Washington startet die Trump-Regierung eine Wirtschaftsoffensive von außergewöhnlichem Ausmaß gegen Teheran. Schließlich zeigt der Fall Shibani in Beirut, dass die Beziehungen zum Iran weiterhin Differenzen innerhalb der Institutionen selbst verursachen. Der rote Faden ist also kein isoliertes Ereignis, sondern eine Frage des Kräftegleichgewichts: Wer kann die Regeln der nächsten Phase durchsetzen, während die Verhandlungen fortgesetzt werden, ohne noch eine Einigung zu erzielen, und der militärische, finanzielle und diplomatische Druck gleichzeitig zunimmt?

Lokalpolitik: Der libanesische Staat steht vor dem Südtest, den Verhandlungsspalten und dem Verhältnis zum Iran

Joseph Aoun verteidigt den Staat, während die Krise im Süden ihren Zeitplan auferlegt

Die Innenpolitik des Libanon wird nach wie vor von dem Krieg im Süden und der Fähigkeit des Staates dominiert, die Initiative in einer Querschnittsfrage zwischen der Hisbollah, Israel und den Vereinigten Staaten zu ergreifen. Am 25. August 2026 beschrieben mehrere Publikationen eine Präsidentschaft, die den diplomatischen Weg beibehalten und gleichzeitig eine weitere Ausweitung des Konflikts vermeiden wollte. Diese Strategie spiegelt sich in den Aktivitäten von Präsident Joseph Aoun, aber auch in den Debatten um die Höhen von Ali al-Taher und direkten Verhandlungen mit Israel wider. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass Joseph Aoun Verteidigungsminister Michel Menassa empfangen hat, um die Sicherheitslage und die Bedürfnisse der Armee zu untersuchen. Er traf sich auch mit mehreren Politikern. Gemeinsam mit dem Abgeordneten Ahmad al-Khair erörterte er die Ergebnisse seines Besuchs in Rom und die Diskussionen über das Rahmenabkommen. Das Thema ist von zentraler Bedeutung, da die Behörden immer noch hoffen, Vorkehrungen zur Stabilisierung des Südens ohne weitere allgemeine Konfrontation zu treffen. Gleichzeitig nutzte Aoun das Gedenken an die Geburt des Propheten, um die Libanesen zu Geduld, Einheit und dem Wiederaufbau eines starken und gerechten Staates aufzurufen. Er stellte die nationale Einheit als das wichtigste Bollwerk angesichts der Herausforderungen dar. Diese Erklärung hat eine besondere politische Bedeutung in einem Land, in dem die Wahl der Verhandlungen mit Israel nun direkt von der Hisbollah in Frage gestellt wird.

Die Situation von Ali al-Taher konzentriert viele dieser Widersprüche. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass die libanesische Armee bereit wäre, die Kontrolle über die Höhen zu übernehmen, vorausgesetzt, dass amerikanische Garantien für die Einstellung der israelischen Operationen und den vorherigen Abzug der israelischen Streitkräfte erhalten wurden. Laut Nachrichten aus der Zeitung ging Joseph Aoun mit den Amerikanern an diese Möglichkeit heran und informierte den Sprecher der Kammer, Nabih Berri. Ziel wäre es, zu verhindern, dass der Streit in eine Schlacht gipfelt, die zu einer weiteren Verlängerung des Krieges führen könnte. Allerdings würde die Hisbollah den amerikanischen oder israelischen Sicherheitsvorkehrungen nicht vertrauen. Die Frage ist nicht mehr nur militärisch. Sie betrifft unmittelbar die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen der Präsidentschaft, der Armee und der Hisbollah. Es stellt sich auch die Frage, ob der Staat der einzige Gesprächspartner in den Vereinbarungen über libanesisches Territorium werden kann.

Annahar vom 25. August 2026 fasst diese Situation mit zwei Szenarien zusammen: einer Übergabe der Höhen von Ali al-Taher an die libanesische Armee oder einer israelischen Operation, um sie mit Gewalt zu ergreifen. Die Tageszeitung glaubt, dass die Akte nun in regionale Machtbeziehungen integriert ist. Diese Lesart verleiht der Entscheidung der Hisbollah eine große politische Bedeutung. Ein Transfer in die Armee würde die Position des Staates stärken und eine Schlacht vermeiden. Eine verlängerte Weigerung würde stattdessen das Risiko einer israelischen Operation erhöhen. Die Frage der Souveränität, die regelmäßig von den verschiedenen politischen Kräften angesprochen wird, steht daher vor einer sehr konkreten Situation: zu bestimmen, wer eine strategische militärische Position kontrolliert und unter welchen Bedingungen eine solche Kontrolle auf die Armee übertragen werden kann.

Hisbollah greift die Wahl der Verhandlungen an und eröffnet gleichzeitig die Frage eines Dialogs mit Washington

Die deutlichste politische Meinungsverschiedenheit betrifft direkte Verhandlungen zwischen dem Staat und Israel. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtete über die Aussagen des Abgeordneten Hassan Ezzeddine, Mitglied des Parlamentsblocks der Hisbollah. Sie ist der Ansicht, dass das Rahmenabkommen dazu geführt hat, dass sich die politische Macht von ihren eigenen Verpflichtungen entfernt hat. Er wirft den Behörden vor, ihre nationale Orientierung zu verlieren und fordert sogar die Strafverfolgung derjenigen, die für die Koordination mit Israel verantwortlich sind. Für die Hisbollah beinhaltet das Problem die Existenz einer Sicherheits- und Militärkoordination, die im Verhandlungsmechanismus vorgesehen ist. Diese Aussagen zeigen das Ausmaß des politischen Konflikts um die vom Staat gewählte Methode. Die Regierung sieht die Verhandlungen als einen Weg, um den israelischen Rückzug und die Stabilisierung zu erreichen. Im Gegenteil, die Hisbollah sieht es als einen Mechanismus, der dem Libanon israelische Bedingungen auferlegen könnte.

Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet von einer vergleichbaren Kritik an Hassan Ezzeddine. Der Herr Abgeordnete fragt, was direkte Verhandlungen seit ihrer Einleitung wirklich gebracht haben, und wirft der Macht vor, diesen Weg trotz der daraus resultierenden Spaltungen gewählt zu haben. Er lehnte direkte Verhandlungen einer indirekten Formel ab, die seiner Ansicht nach von einer breiteren nationalen Unterstützung hätte profitieren können. Er geht sogar so weit zu denken, dass die politische Macht ihre Regierungsfähigkeit verloren hat, wenn sie sich von den Sorgen der Bevölkerung entfernt und eine Strategie verfolgt, die noch keinen israelischen Rückzug erhalten hat. Die Virulenz dieser Position zeigt, dass sich die Frage des Südens nicht mehr auf taktische Meinungsverschiedenheiten beschränkt. Es wird Teil der Debatte über die Legitimität von Exekutiventscheidungen und darüber, wie wichtige nationale Sicherheitsentscheidungen getroffen werden müssen.

Doch die gleiche Hisbollah sendet ein anderes Signal an Washington. Annahar vom 25. August 2026 geht auf Mahmoud Qomati zurück, der sagte, dass die Partei die Tür zum direkten Kontakt mit den Amerikanern nicht dauerhaft verschließe und dass eine Entscheidung von den Umständen und politischen Interessen abhängen würde. Die Tageszeitung stellt fest, dass eine solche Aussage nicht als Improvisation dargestellt wird. Ihm wären interne Diskussionen über die mögliche Nützlichkeit eines Kanals mit Washington vorausgegangen. Das Paradoxon ist wichtig: Die Hisbollah kritisiert die direkten Verhandlungen des Staates mit Israel, sieht aber selbst die Möglichkeit eines direkten Kontakts mit den Vereinigten Staaten vor. Annahar stellt jedoch fest, dass die Partei Washington nicht als neutralen Vermittler betrachtet und nicht unbedingt die sofortige Eröffnung eines Dialogs vorsieht.

Al Akhbar vom 25. August 2026 stellt dieses Thema in die internen Debatten der amerikanischen Regierung. In der Tageszeitung wird berichtet, dass einige amerikanische Beamte der Ansicht sind, dass die libanesischen Behörden mit ernsthaften Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen konfrontiert sind und dass arabische oder regionale Vermittler die Nützlichkeit von Kontakten mit der Hisbollah erwähnt haben. Die Zeitung erwähnt auch einen Ansatz, der dem US-Vizepräsidenten JD Vance zugeschrieben wird, wonach der Fall Libanon in eine umfassendere Regelung mit dem Iran integriert werden könnte. Er besteht auf den Aussagen von Tom Barrack, der es für schwierig gehalten hatte, in Abwesenheit der Hisbollah und des Iran eine ernsthafte Einigung zu erzielen, bevor er klarstellte, dass Washington mit dem libanesischen Staat verhandelte und die Hisbollah als ausländische Terrororganisation betrachtete. Diese aufeinanderfolgenden Positionen nähren im Libanon widersprüchliche Interpretationen der möglichen Existenz eines neuen Weges des Dialogs.

Nawaf Salam befürwortet die Rückkehr von Vertriebenen und hält am Ziel des israelischen Rückzugs fest

Premierminister Nawaf Salam seinerseits versucht, die Verhandlungspolitik mit den konkreten Folgen des Krieges zu verbinden. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass er eine Delegation aus der südlichen Stadt Dhayra erhalten hat. Der Regierungschef erklärte, dass der Staat es den Bewohnern dieser und anderer Bevölkerungsgruppen des Südens nicht erlauben werde, die Folgen der Vertreibung allein zu tragen. Mehrere Wohnungslösungen werden untersucht, einschließlich der Zahlung von Mietzulagen. Insbesondere erklärte Salam, dass solche Maßnahmen parallel zu den Bemühungen ergriffen werden sollten, einen vollständigen israelischen Rückzug zu erreichen und Bedingungen für eine sichere Rückkehr der Bewohner in ihre Dörfer und Ländereien zu schaffen.

Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet auch, dass Nawaf Salam sich weigert, durch Leaks oder durch Aussagen anonymer Quellen zu regieren. Sein Büro betonte, dass seine Positionen als offiziell angesehen werden sollten, wenn sie direkt von ihm oder von seinen Diensten veröffentlicht werden. Diese Klärung findet in einem politischen Klima statt, in dem Informationen über Verhandlungen, Beziehungen zu Washington und institutionelle Differenzen oft über anonyme Quellen zirkulieren. Es spiegelt den Wunsch wider, die Worte der Regierung weiter zu kontrollieren. Gleichzeitig hält der Premierminister an seiner Linie für einen einheitlichen, starken und gerechten Staat fest. Anlässlich des religiösen Gedenkens am 25. August hoffte er, dass die Libanesen sich unter dem Dach desselben Staates befinden könnten, der in der Lage wäre, ihre Würde und Sicherheit zu schützen.

Diese Linie erhält ausdrückliche Unterstützung vom Mufti der Republik, Abdellatif Deriane. Al Jumhouria vom 25. August 2026 berichtet, dass der Mufti seine Unterstützung für den Präsidenten, die Regierung und ihren Premierminister in ihren Bemühungen erklärt hat, die israelischen Angriffe zu stoppen, das Territorium zu befreien und die staatliche Autorität über den Libanon als Ganzes durchzusetzen. Sie verteidigte auch die Bemühungen der Regierung, die wirtschaftliche und soziale Krise zu lösen. Deriane betonte vor allem die Notwendigkeit, den Mut zum Frieden zu haben, und glaubte, dass eine Waffenstillstandsentscheidung zur Beendigung der Zerstörung schwieriger und mutiger sein kann als eine Entscheidung zum Krieg. Er bekräftigte schließlich, dass jeder politische Angriff auf die Präsidentschaft des Ministerrats einen Angriff auf das Land darstellte und die Zusammenarbeit zwischen den drei Präsidentschaften verteidigte.

Der Fall Shibani zeigt eine institutionelle Divergenz in den Beziehungen zu Teheran

Die Situation von Mohammad Reza Shibani ist eine weitere innenpolitische Frage, bei der Unterschiede sichtbar sind. Der ehemalige iranische Botschafter wurde nicht als neuer Botschafter akkreditiert, aber sein Aufenthalt im Libanon wurde schließlich verlängert. Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet, dass der Generaldirektor der Allgemeinen Sicherheit, Hassan Choucair, zu einer Lösung beigetragen hat, die es Shibani ermöglicht, für sechs Monate im Gebiet zu bleiben. Die Zeitung stellt fest, dass die Formel auf den Verwaltungsbefugnissen der allgemeinen Sicherheit basiert und ihr Aufenthaltsrecht von ihrem früheren diplomatischen Status trennt. Er behauptet, dass diese Lösung politisch mit Joseph Aoun und Nabih Berri koordiniert wurde. Laut Al Akhbar verhindert sie, dass der Fall zu einer direkten Konfrontation mit Teheran wird.

Annahar vom 25. August 2026 besteht mehr auf den institutionellen Problemen, die durch diese Entscheidung aufgeworfen werden. Die Zeitung berichtet, dass das Außenministerium vor der Gewährung des Comity-Wohnsitzes nicht konsultiert worden wäre. Minister Youssef Raggi behauptete jedoch, dass die weitere Existenz von Shibani im Libanon nach seiner Einstufung als unerwünschte Person ein rechtliches und diplomatisches Problem darstellte. Die Zeitung erinnert daran, dass die Frage jetzt Shibanis Person übersteigt. Es geht um die Fähigkeit des Staates, eine souveräne Entscheidung einheitlich durchzusetzen. Für Annahar vermeidet die administrative Lösung sicherlich eine unmittelbare Krise mit dem Iran, zeigt aber auch die Existenz unterschiedlicher Lesungen innerhalb des Staatsapparats.

Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 bestätigt die Existenz dieser Divergenz. Die Tageszeitung berichtet, dass Shibani einen sechsmonatigen legalen Aufenthalt als iranischer Staatsbürger und nicht als Diplomat erhielt. Eine Sicherheitsquelle erklärt, dass Hassan Choucair diese Lösung auf der Grundlage seiner rechtlichen Kompetenz vorgeschlagen und die zuständigen Politiker informiert hat. Auf der anderen Seite gaben Quellen aus dem Außenministerium an, dass die Abteilung zum Zeitpunkt des Interviews nicht über die Entscheidung informiert worden sei. Die Koexistenz dieser beiden Versionen zeigt, dass das Problem auch die Entscheidungswege zwischen der Präsidentschaft, der Regierung, der allgemeinen Sicherheit und der libanesischen Diplomatie betrifft.

Armee wird zum Konvergenzpunkt konkurrierender Strategien

In dieser fragmentierten Landschaft scheint die libanesische Armee eine der wenigen Institutionen zu sein, um die sich mehrere Akteure, wie auch immer im Gegensatz zum Rest, konvergieren. Joseph Aoun besteht auf seiner Rolle im Süden. Nawaf Salam will die staatliche Autorität stärken. Frankreich und Saudi-Arabien geben ihre Unterstützung für die Streitkräfte bekannt. Selbst die Szenarien bezüglich Ali al-Taher sehen die Armee als die Kraft vor, die wahrscheinlich die Kontrolle über die Position übernimmt, wenn eine politische Lösung gefunden wird. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass Paris von Riad ein wichtiges Engagement bei der Vorbereitungskonferenz zur Unterstützung der Armee und der Sicherheitskräfte erhalten möchte. Insbesondere würde Frankreich eine saudische finanzielle Beteiligung anstreben, die dem Projekt eine stärkere arabische Dimension verleihen würde.

Die Rolle der Armee ist auch mit der Zukunft der internationalen Maschinerie im Süden verbunden. Al Joumhouria vom 25. August 2026 weist darauf hin, dass der Besuch des Armeekommandanten Rodolphe Haykal in Rom unabhängig von den direkten Verhandlungen mit Israel geplant war und die Unterstützungsmechanismen für die militärische Institution betraf. Gleichzeitig bleiben die Diskussionen über die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon offen. Das Fehlen einer Einigung über die Truppe oder den Mechanismus zur Durchführung bestimmter Missionen nach Ablauf des derzeitigen Mandats macht die Fähigkeit des Militärs, seine Autorität einzusetzen und auszuüben, noch wichtiger.

Die libanesische Innenpolitik vom 25. August 2026 ist somit um einen anhaltenden Widerspruch herum strukturiert. Die wichtigsten staatlichen Institutionen verteidigen eine Verhandlungsstrategie, stärken die Armee und suchen nach internationalen Garantien. Die Hisbollah stellt einen wesentlichen Teil dieser Strategie in Frage, insbesondere die direkten Verhandlungen mit Israel, während sie eine mögliche Öffnung für Washington ermöglicht. Der Fall Shibani zeigt, dass die Beziehungen zum Iran weiterhin Differenzen innerhalb der Institutionen selbst verursachen. Zwischen diesen Bruchlinien wird Ali al-Taher viel mehr als eine militärische Position. Sein Schicksal kann die Glaubwürdigkeit der Armee, die Kontinuität der Verhandlungen und das politische Gleichgewicht zwischen dem Staat und der Hisbollah in der nächsten Phase bestimmen.

Zitate und Reden von politischen Figuren: Staat, Frieden und Souveränität im Mittelpunkt der Reden

Joseph Aoun stellt nationale Einheit über politische Spaltungen

Die Erklärungen libanesischer Beamter, die am 25. August 2026 von der Presse berichtet wurden, sind weitgehend von drei Begriffen dominiert: Staat, Souveränität und die Suche nach einem Ausgang aus dem Krieg. Präsident Joseph Aoun nutzt das Gedenken an die Geburt des Propheten, um diese Fragen in einen breiteren Aufruf zur nationalen Einheit zu stellen. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass er sich auf einen Libanon bezieht, der vor ernsthaften Herausforderungen steht, zwischen wiederholten israelischen Angriffen auf das Territorium und einer wirtschaftlichen und sozialen Krise, die die Bürger weiterhin betrifft. Der Präsident fordert die Libanesen auf, die Werte Geduld, Beständigkeit und Einheit zu nutzen, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und den Wiederaufbau eines « starken und gerechten » Staates fortzusetzen. Sie betont vor allem die Fähigkeit dieses Staates, alle seine Bürger ohne Diskriminierung zu schützen. Seine Botschaft endet mit einer klaren politischen Aussage: Die nationale Einheit muss das wichtigste Bollwerk des Landes angesichts der Herausforderungen sein. Die Erklärung erhält eine besondere Dimension in einer Zeit, in der Verhandlungen mit Israel, die Abrüstungsfrage und die Kontrolle militärischer Stellungen im Süden zu starken internen Spaltungen führen.

Al Binaa vom 25. August 2026 berichtet die gleiche Aussage, indem er Joseph Aouns Aufruf zum Wiederaufbau einer öffentlichen Behörde betont, die in der Lage ist, alle Libanesen zu schützen. Der Präsident verbindet die Werte der Koexistenz und Toleranz ausdrücklich mit dem libanesischen Nationalpakt. Der Diskurs versucht daher, die Stärkung des Staates nicht als Sieg einer Seite über die andere darzustellen, sondern als Bedingung für die Aufrechterhaltung des Systems der Koexistenz. Diese Idee spiegelt sich auch in seiner politischen Tätigkeit wider. Mehrere Zeitungen berichteten am 25. August, dass er Verteidigungsminister Michel Menassa empfangen hatte, um die Sicherheitslage und die Bedürfnisse der militärischen Institution zu untersuchen. Er traf sich auch mit Abgeordneten, mit denen er die Ergebnisse seines Besuchs in Rom und das Rahmenabkommen erörterte. Die Botschaft des Präsidenten zur Einheit wird daher von Aktionen begleitet, die sich auf die Armee, Verhandlungen und die Suche nach internationaler Unterstützung konzentrieren.

Der Abgeordnete Ghassan Hasbani, der von Joseph Aoun empfangen wurde, gibt dieser Frage eine direktere politische Formulierung. Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet, dass er auf der Existenz eines legitimen libanesischen Staates besteht, der die Bevölkerung in nationalen und internationalen Foren vertritt. Sie hält es in dieser Phase für wesentlich, diese Rolle zu bewahren und keine parallele Legitimität anzuerkennen, die im Namen des Libanon sprechen kann. Diese Erklärung bezieht sich direkt auf die Debatte über den Platz der Hisbollah und die Identität des Gesprächspartners, der befugt ist, über Kriegs- und Friedensfragen zu verhandeln. Es ergänzt somit den Präsidentendiskurs: Wo Joseph Aoun auf der Einheit und dem Wiederaufbau des Staates besteht, betont Hasbani die Exklusivität seiner politischen Vertretung.

Nawaf Salam verbindet Frieden mit der Rückkehr der Menschen im Süden

Premierminister Nawaf Salam nimmt eine enge Linie, aber seine Rede konzentriert sich mehr auf die menschlichen Folgen des Krieges. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass Salam anlässlich des religiösen Gedenkens dazu aufruft, von der prophetischen Tradition Gerechtigkeit, Mitgefühl, Toleranz, Ablehnung von Spaltungen und die Priorität des Friedens zu bewahren. Er hofft, dass die nächsten Tage dem Libanon Sicherheit und Stabilität bringen, den Bewohnern erlauben werden, in ihre Häuser zurückzukehren und alle Libanesen dazu zu bringen, sich unter der Autorität eines « starken und gerechten » Staates zu befinden. Der Ausdruck verbindet sich direkt mit dem von Joseph Aoun verwendeten Vokabular. Es zeigt die Existenz einer gemeinsamen Achse zwischen der Präsidentschaft der Republik und der Präsidentschaft des Rates über die Zentralität des Staates.

Nawaf Salam machte dieses Prinzip dann zu einer konkreten Verpflichtung, als er eine Delegation von Dhayra empfing. Laut Ad Diyar vom 25. August 2026 erklärt der Premierminister, dass der Staat die Bewohner dieses Ortes oder andere südliche Bevölkerungen nicht verlassen wird, die der Last der Vertreibung ausgesetzt sind. Er kündigte die Studie von mehreren Wohnungslösungen, einschließlich Mietzuteilungen. Vor allem verbindet er diese soziale Antwort mit diplomatischen Maßnahmen zugunsten eines vollständigen israelischen Rückzugs. Das erklärte Ziel ist es, Bedingungen für die Bewohner des Südens zu schaffen, um sicher in ihre Dörfer und ihr Land zurückzukehren. Die Formel zeigt, dass die Regierung versucht, Verhandlungen nicht als abstrakte Wahl darzustellen, sondern als einen Weg, die Vertriebenen zurückzubekommen.

Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet auch über die Entwicklung des Nawaf Salam Büros bezüglich seiner Kommunikation. Der Premierminister behauptet, keine Leaks oder Aussagen zu anonymen Quellen zu verwenden. Seine Positionen, sagt sein Büro, werden direkt und offiziell bekannt gegeben. Diese Intervention mag zweitrangig erscheinen, aber sie interveniert in einem Kontext, in dem Verhandlungen und Beziehungen zwischen libanesischen Beamten durch zahlreiche anonyme Informationen angeheizt werden. Salam versucht daher, seine offizielle Rede vom Fluss politischer Szenarien zu unterscheiden, die um Verhandlungen, die Hisbollah und die Beziehungen zu Washington zirkulieren.

Nabih Berri spricht sich für Zusammenhalt aus und lässt politische Wege offen

Präsident Nabih Berri nutzt das religiöse Gedenken auch, um eine politische Botschaft zu übermitteln, die sich auf Gerechtigkeit und Würde konzentriert. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass er möchte, dass spirituelle Gelegenheiten zu täglichen Momenten des Handelns werden, die auf den Werten der Gerechtigkeit und dem Schutz der Menschenwürde basieren. Sie besteht auf der moralischen Dimension des öffentlichen Lebens, ohne in diese Erklärung die unmittelbaren Kontroversen über die Verhandlungen aufzunehmen.

Diese Zurückhaltung ist bemerkenswert, während Berri im Mittelpunkt mehrerer sensibler Fälle steht. Die von Al Arabi Al Jadid am 25. August 2026 berichteten Informationen deuten darauf hin, dass Joseph Aoun ihn über seine Handlungen in Bezug auf Ali al-Taher und die Möglichkeit eines Armeeeinsatzes nach dem Rückzug der Hisbollah-Elemente informiert hatte. Berri bleibt somit ein unverzichtbarer Gesprächspartner zwischen der Präsidentschaft und der schiitischen Bewegung. Seine Rolle erscheint auch im Fall Mohammad Reza Shibani. Al Akhbar vom 25. August 2026 behauptet, dass die Formel, die dem ehemaligen iranischen Botschafter erlaubte, einen sechsmonatigen Wohnsitz zu erhalten, mit dem Sprecher der Kammer koordiniert wurde. Berris Position ist daher weniger, öffentliche Erklärungen zu vervielfachen, als Kompromisskanäle in Fällen aufrechtzuerhalten, in denen institutionelle Positionen sehr weit entfernt sind.

Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet weiter, dass Berri optimistisch über die zukünftige Entwicklung der Beziehungen zwischen Libanon und Syrien ist. Die Zeitung schreibt ihm eine positive Einschätzung seines Treffens mit dem syrischen Außenminister Assaad al-Chibani zu. Nach dieser Lesart würde das neue Syrien versuchen, seine Umwelt zu stabilisieren und die Spannungen mit den verschiedenen libanesischen Komponenten abzubauen. Diese Position ist wichtig, weil die Beziehungen zu Damaskus nach den Umwälzungen in Syrien allmählich in die libanesische politische Debatte zurückkehren. Es zeigt auch, dass Berri eine regionale Vermittlungsfunktion über den Süden hinaus bewahren will.

Hisbollah verhärtet ihren Diskurs gegen Verhandlungen, lockert aber den über Washington

Der auffälligste Kontrast in politischen Aussagen kommt von der Hisbollah. Hassan Ezzeddine nimmt eine sehr harte Position zur Macht ein. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass er das Rahmenabkommen beschuldigt, die politische Autorität dazu gebracht zu haben, sich gegen die Prioritäten zu wenden, die sie selbst gesetzt hatte. Er ist der Ansicht, dass die Macht ihren nationalen Kompass verloren und einen Teil der inneren Einheit gebrochen hat. Noch wichtiger ist, dass er die Strafverfolgung derjenigen fordert, die für das verantwortlich sind, was er Kommunikation und Koordination mit dem israelischen Feind nennt. Sie baut auf libanesischen Gesetzen auf, die Beziehungen zu Israel verbieten, und kritisiert das Vorhandensein von Sicherheits- und Militärkoordinierungsmechanismen im Rahmenabkommen.

Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet über einen anderen Teil seiner Argumentation. Hassan Ezzeddine fragte, was die Behörden durch direkte Verhandlungen erreicht hätten. Er erinnert daran, dass eine indirekte Formel es seiner Ansicht nach dem Staat ermöglicht hätte, mit breiterer innerer Unterstützung zu verhandeln. Umgekehrt wurde die Wahl der direkten Diskussionen in einem Kontext tiefer Spaltung getroffen. Er beschuldigt auch die Macht, die amerikanischen und israelischen Bedingungen erfüllen zu wollen. Der Abgeordnete geht sogar so weit zu glauben, dass die Behörden ihre Regierungsfähigkeit verlieren, wenn sie sich von den Problemen der Bürger entfernen und eine Politik verfolgen, die nicht die angekündigten Ergebnisse hervorgebracht hat. Die Rede stellt somit einen direkten Angriff auf die Strategie von Joseph Aoun und Nawaf Salam dar.

Mahmoud Qomati führt jedoch gleichzeitig eine wichtige Nuance in den Diskurs der Hisbollah ein. Annahar vom 25. August 2026 berichtet, dass er die Tür zur direkten Kommunikation mit den Vereinigten Staaten nicht dauerhaft schließt. Seiner Ansicht nach würde eine solche Entscheidung im Lichte politischer Interessen und Umstände getroffen werden. Die Tageszeitung glaubt, dass diese Aussage reflektiert wurde und dass es sich nicht um eine bloße Medienimprovisation handelt. Die Hisbollah scheint daher zwei Fälle zu unterscheiden: Sie lehnt das Prinzip oder die Form der direkten Verhandlungen mit Israel ab, hält den Kontakt mit Washington jedoch nicht mehr für absolut unmöglich. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als die Vereinigten Staaten ihr gegenüber eine sehr feindselige Haltung einnehmen.

Trotzdem wird der Schatten schnell von der Party eingerahmt. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass die Hisbollah nach der Interpretation von Qomatis Worten angegeben hat, dass der « politische Prozess », dem sie eine Chance gewährte, den amerikanisch-iranischen Kanal bezeichnete, der mit Islamabad verbunden ist, und nicht das libanesisch-israelische Rahmenabkommen. Genauigkeit verhindert, dass die Aussagen von Qomati als Einhaltung der vom Staat verfolgten Strategie interpretiert werden. Die Hisbollah bekräftigt daher ihre Bereitschaft zu warten und der Politik eine Chance zu geben, bevorzugt aber weiterhin eine regionale Lösung, in der der Iran eine zentrale Rolle spielt.

Abdellatif Deriane macht Frieden zu einer mutigen politischen Entscheidung

Der am weitesten entwickelte Diskurs über Frieden ist der des Mufti der Republik Abdellatif Deriane. Al Jumhouria vom 25. August 2026 meldete seine ausdrückliche Unterstützung für Joseph Aoun, Nawaf Salam und die Regierung in ihren Bemühungen, die israelischen Angriffe zu beenden, das Territorium zu befreien und die staatliche Autorität über alle libanesischen Länder zu erweitern. Sie unterstützt auch die Bemühungen zur Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Krise und die Erneuerung der Beziehungen zu Syrien und die Annäherung an Saudi-Arabien.

Deriane formuliert vor allem eine politische Verteidigung der Wahl des Friedens. Er hält es für notwendig, den « Mut der Hoffnung » und den « Mut des Friedens » zu besitzen. Ihm zufolge kann Frieden schwieriger sein als Krieg. Er stellte die Entscheidung eines Waffenstillstands zur Beendigung von Angriffen und Zerstörung als mutige Entscheidung dar. Umgekehrt ist sie der Ansicht, dass Krieg nicht unbedingt die richtige Wahl für den Schutz des Lebens, der Würde und der Zukunft ist. Seine Intervention verleiht somit der von der Exekutive verteidigten Verhandlungsstrategie religiöse und politische Legitimität.

Der Mufti ist auch an der Debatte über das institutionelle Gleichgewicht beteiligt. Er sagte, dass jeder Angriff auf die Ratspräsidentschaft gegen das Land insgesamt gerichtet sei. Er lehnte auch die Angriffe auf die beiden anderen Präsidentschaften ab und betrachtete die Zusammenarbeit zwischen den drei als Garantie der nationalen Einheit. In einem Kontext, in dem die Regierung direkt von der Hisbollah herausgefordert wird und in dem institutionelle Meinungsverschiedenheiten im Fall Shibani auftreten, soll diese Erklärung eindeutig verhindern, dass politische Streitigkeiten zu Konflikten zwischen Institutionen oder Gemeinschaften werden.

Saad Hariri stellt Mäßigung in den Mittelpunkt seiner politischen Botschaft

Auch der ehemalige Premierminister Saad Hariri sprach in der Debatte. Al Sharq vom 25. August 2026 berichtet, dass er das religiöse Gedenken nutzt, um an die Werte Mitgefühl, Mäßigung und Gerechtigkeit zu erinnern. Sie ist der Ansicht, dass der Libanon diese Grundsätze in der gegenwärtigen Periode besonders braucht. Seine politische Botschaft basiert auf drei Ideen: Mäßigung, die die nationale Einheit schützen kann, ein Staat, der die Bürger schützen kann, und ein Dialog, der die Zukunft bewahren kann. Auch wenn er nicht mehr die Präsidentschaft der Regierung innehat, schließt sich seine Intervention der Linie an, die Nawaf Salam und Abdellatif Deriane bezüglich der Priorität von Institutionen und Dialog verteidigt haben.

Die politischen Reden vom 25. August 2026 offenbaren somit zwei konkurrierende Visionen des Ausstiegs aus der Krise. Joseph Aoun, Nawaf Salam, Abdellatif Deriane und mehrere Beamte, die der institutionellen Linie nahestehen, präsentieren den Staat, die Armee, Verhandlungen und Frieden als Werkzeuge, um das Territorium zurückzuerobern und die Bürger zu schützen. Die Hisbollah fordert durch Hassan Ezzeddins Stimme die direkten Verhandlungen mit Israel nachdrücklich heraus und beschuldigt die Macht, politische und rechtliche Grenzen überschritten zu haben. Aber Mahmoud Qomati führt auch die Möglichkeit des Kontakts mit Washington ein, ein Zeichen dafür, dass die Verhandlungsverweigerung nicht absolut ist und vom Gesprächspartner und dem gewählten Rahmen abhängt. Zwischen diesen Positionen pflegt Nabih Berri einen öffentlichen Diskurs des Zusammenhalts und bleibt gleichzeitig politischen Kompromissen verpflichtet. Die heutigen Zitate zeigen daher weniger Konsens als ein Kampf um die Definition des Weges zur Souveränität: staatlich geführte Verhandlungen, eine breitere regionale Einigung oder eine Kombination aus beidem.

Diplomatie: Paris und Riad drängen auf eine libanesische Siedlung, während Washington seine Hand behält

Paris und Riad stellen Libanon in den Mittelpunkt ihrer Koordination

Die libanesische Diplomatie vom 25. August 2026 ist geprägt von einer Zunahme externer Initiativen zur Zukunft des Südens, der Armee und des Staates. Die wichtigste Sequenz stammt aus Paris. Der Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Frankreich führte zu einer gemeinsamen Position mit Präsident Emmanuel Macron zum Libanon. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 berichtet, dass die beiden Führer vereinbart haben, ihre Bemühungen um eine endgültige Beilegung des Konflikts im Libanon zu intensivieren. Ihr Ansatz basiert auf der Stärkung des Staates und seiner Institutionen sowie der Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes. Das französisch-saudische Kommuniqué unterstützt auch die Bemühungen von Präsident Joseph Aoun und der von Nawaf Salam geführten Regierung. Sie fordert die vollständige Umsetzung der Resolution 1701, die fortgesetzte Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen und den Rückzug Israels aus dem gesamten libanesischen Territorium. Schließlich bekräftigen Paris und Riad ihr Engagement für die libanesischen Streitkräfte. Die Botschaft geht daher über die Einstellung der Feindseligkeiten allein hinaus. Sie erstellt eine Verordnung, die auf der Erhöhung der Stärke der libanesischen Institutionen und der Armee basiert.

Al Joumhouria vom 25. August 2026 besteht ebenfalls auf dieser Aussage. Die Tageszeitung stellt jedoch ein bedeutendes diplomatisches Element fest: Der französisch-saudische Text konzentriert sich auf die Resolution 1701, ohne ausdrücklich die Formel des Rahmenabkommens aufzunehmen, das derzeit direkte Verhandlungen zwischen Libanon und Israel strukturiert. Dieser Unterschied wird festgestellt, obwohl noch kein Datum für das achte Treffen der Verhandlungen in Rom festgelegt wurde. Laut von Al Joumhouria zitierten diplomatischen Quellen hat Beirut keine neuen Informationen vom amerikanischen Vermittler erhalten, um dieses Treffen einzurichten. Die französisch-saudische Diplomatie und der von Washington geführte Prozess verfolgen daher das gleiche allgemeine Ziel der Stabilisierung, werden aber in den Zeitungen nicht als vollkommen identische Mechanismen beschrieben.

Ad Diyar vom 25. August 2026 geht in seiner Interpretation der französischen Ziele weiter. Laut diplomatischen Quellen, die von der Zeitung zitiert werden, sucht Paris zwei Verpflichtungen von Riad. Der erste betrifft die Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der Sicherheitskräfte. Frankreich möchte eine saudische Beteiligung, die nicht nur politisch ist. Sie möchte auch einen finanziellen Beitrag, der der Konferenz ein höheres arabisches und internationales Gewicht verleihen kann. In diesem Zusammenhang erinnert die Zeitung an die ehemalige saudische Drei-Milliarden-Dollar-Hilfe für die libanesische Armee, von der ein großer Teil vor der Aussetzung des Programms mit französischer Ausrüstung versorgt werden sollte. Paris würde daher versuchen, die Dreieckskooperation zwischen Frankreich, Saudi-Arabien und der libanesischen Militärinstitution wiederherzustellen.

Das zweite Ziel, das Paris zugewiesen wurde, betrifft die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden. Ad Diyar vom 25. August 2026 bekräftigt, dass Frankreich die Unterstützung Saudi-Arabiens zur Verringerung der US-Reserven seiner Beteiligung an der zukünftigen Nachfolgetruppe der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon wünscht. Paris möchte auch, dass Riad seinen Einfluss nutzt, um die libanesischen Behörden zu ermutigen, die notwendigen Schritte mit den Vereinten Nationen zu unternehmen. Frankreich würde daher versuchen, eine operative Rolle in den Sicherheitsvorkehrungen des Südens zu erhalten, nicht nur einen allgemeinen diplomatischen Einfluss. Diese Lektüre spiegelt auch eine französische Sorge wider: zu sehen, dass andere westliche Mächte den Raum einnehmen, den sie traditionell im Libanon hatten.

Rom lässt sich in diplomatischen und militärischen Vereinbarungen nieder

Italien scheint einer der Akteure zu sein, deren Rolle wächst. Die jüngsten Vertreibungen von Joseph Aoun und dem Armeekommandanten Rodolphe Haykal nach Rom haben diese Wahrnehmung verstärkt. Ad Diyar vom 25. August 2026 beschreibt eine neue Karte des internationalen Einflusses, in der Washington dominant bleibt, aber wo Rom zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Tageszeitung verbindet diese Entwicklung mit dem amerikanischen Wunsch, die europäischen Partner im Libanon zu diversifizieren. Italien hat mehrere Vorteile: seine Erfahrung in der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, das politische Gewicht seiner Regierung und die vatikanische Präsenz. Die Zeitung glaubt, dass Rom eine Rolle in den libanesisch-israelischen Verhandlungen, im zukünftigen Verifikationsmechanismus oder im Mechanismus zur Ersetzung der gegenwärtigen internationalen Truppe spielen könnte.

Al Joumhouria vom 25. August 2026 liefert jedoch eine wichtige Klarstellung. Nach seinen diplomatischen Quellen war Rodolphe Haykals Besuch in Rom zuvor geplant und sollte nicht als Bühne in direkten Verhandlungen mit Israel interpretiert werden. Es geht um Bemühungen und Mechanismen zur Unterstützung der libanesischen Armee. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Es zeigt, dass sich die Annäherung an Rom auf mehreren Ebenen entwickelt, die nicht verwechselt werden dürfen: politische Verhandlungen einerseits und militärische und institutionelle Unterstützung andererseits.

Annahar vom 25. August 2026 berichtet, dass eine libanesische offizielle Quelle bestritt, dass Joseph Aoun in Italien die Wahl des für den zukünftigen Verifikationsmechanismus verantwortlichen Akteurs ausgehandelt hatte. Laut dieser Quelle bleibt der Fall in den Händen des amerikanischen Vermittlers, der die genauen Merkmale der Mission kennt. Sie behauptet auch, dass die Informationen auf einer Liste von Ländern, die in den Libanon zurückgegeben wurden, nicht korrekt sind. Diese Entwicklung bestätigt eine diplomatische Hierarchie: Italien gewinnt an Bedeutung und kann ein wichtiger Partner werden, aber Washington behält die zentrale Verantwortung bei der Festlegung des Mechanismus.

Die Rom-Frage bleibt auch mit direkten Verhandlungen mit Israel verbunden. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass die libanesische Präsidentschaft noch keinen endgültigen Termin für ein weiteres Treffen erhalten hat. Eine grundsätzliche Vereinbarung für ein Treffen Anfang September gäbe es, aber mehrere Fragen bleiben offen. Dazu gehören die Festlegung einer zweiten Versuchszone, das Land, das für die Überwachung ihrer Umsetzung zuständig ist, und die Koordinierung, die bestimmte Funktionen der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon nach Ablauf ihres Mandats ersetzen wird. Die libanesische Diplomatie befindet sich somit in einer Phase, in der der Ort der Diskussion identifiziert wird, der operative Inhalt jedoch unvollständig bleibt.

Washington bleibt der zentrale Schiedsrichter des libanesischen Falls

Der amerikanische Platz ist die treibende Kraft hinter fast allen Initiativen. Ad Diyar vom 25. August 2026 ist der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten die neue Karte des internationalen Einflusses im Libanon dominieren. Nach der Analyse der Zeitung kann kein anderer Akteur seine Rolle voll erfüllen, ohne Washingtons Entscheidungen zu berücksichtigen. Diese Situation betrifft sowohl Frankreich als auch Italien, aber auch Saudi-Arabien. Das amerikanische Gewicht kommt von seiner Fähigkeit, Israel zu beeinflussen, regionale Gleichgewichte zu organisieren und die Modalitäten der Sicherheitsmechanismen zu bestimmen.

Diese zentrale Bedeutung wird besonders im Fall von Ali al-Taher deutlich. Al-Arabi Al-Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass die libanesische Armee zustimmen könnte, die Kontrolle über die Höhen zu übernehmen, aber dass sie amerikanische Garantien bezüglich der Einstellung der israelischen Operationen und des vorherigen Abzugs der israelischen Streitkräfte verlangte. Laut der Zeitung diskutierte Joseph Aoun diese Möglichkeit mit den Amerikanern. Die libanesische Diplomatie sucht daher weniger Vermittlung als eine Garantie, um zu verhindern, dass auf einen Transfer zur Armee weitere Streiks folgen.

Die amerikanische Position erscheint jedoch in den Zeitungen nicht vollkommen einheitlich. Tom Barracks Aussagen führten zu einer wichtigen Debatte. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass er es für schwierig hielt, eine ernsthafte Einigung zu erzielen, bis die Hisbollah und der Iran in dem Prozess vertreten waren. Der US-Beamte erklärte dann, dass Washington mit dem libanesischen Staat verhandelte und nicht mit der Hisbollah. Al Akhbar vom 25. August 2026 interpretiert diese Aussagen als Spiegelbild einer Debatte innerhalb der US-Regierung. Laut der Tageszeitung würden einige Beamte der Meinung sein, dass eine dauerhafte Lösung eine Behandlung des libanesischen Falls in einem regionalen Kontext mit dem Iran erfordern könnte. Diese Lektüre bleibt die der von der Zeitung zitierten Quellen und ist keine etablierte offizielle amerikanische Position. Es zeigt jedoch, dass die Frage des relevanten Gesprächspartners weiterhin im Zentrum der diplomatischen Spekulation steht.

Die Shibani-Affäre testet die Beziehungen zwischen Beirut und Teheran

Die libanesische Diplomatie muss auch eine Krise mit dem Iran um Mohammad Reza Shibani bewältigen. Das Dossier zeigt die Grenzen zwischen Innenpolitik und internationalen Beziehungen auf. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 berichtet, dass die libanesischen Behörden ihm einen Aufenthalt für sechs Monate als iranischer Staatsbürger und nicht als Diplomat gewährt haben. Die Lösung ermöglicht es ihm, im Territorium zu bleiben, ohne seinen Status als Botschafter zurückzugeben. Laut einer von der Tageszeitung zitierten Sicherheitsquelle schlug der Generaldirektor der Generalsicherheit Hassan Choucair diese Formel aufgrund seiner rechtlichen Kompetenz vor und informierte die betroffenen politischen Führer.

Die Situation bleibt jedoch institutionell sensibel. Asharq Al-Awsat berichtet, dass Quellen des libanesischen Außenministeriums behaupteten, sie seien zum Zeitpunkt ihrer Befragung nicht über die Gewährung dieses Wohnsitzes informiert worden. Minister Youssef Raggi hatte zuvor eine strengere Linie bezüglich der Anwendung der in Bezug auf Shibani getroffenen Entscheidung verteidigt. Der administrative Kompromiss vermeidet somit einen Bruch mit Teheran, aber er beseitigt nicht die Differenzen innerhalb des libanesischen Staates.

Al Akhbar vom 25. August 2026 gibt der Entscheidung eine viel politischere Lesart. Die Tageszeitung glaubt, dass die Formel ein Rückschlag für diejenigen ist, die den Fall Shibani in eine Konfrontation mit dem Iran verwandeln wollen. Nach seinen Informationen hatte Hassan Choucair eine Mediation durchgeführt, die zu Joseph Aouns Vereinbarung geführt hatte, mit Koordination mit Nabih Berri. Die Zeitung erklärt auch, dass Teheran den ehemaligen Botschafter in einer politischen Funktion in Bezug auf Libanon und Syrien nutzen könnte. Diese letzte Information bleibt der Tageszeitung zugeschrieben und wird durch andere Veröffentlichungen des Korpus nicht bestätigt. Es zeigt jedoch, dass Shibanis Frage weit über eine bloße Formalität des Wohnsitzes hinausgeht.

Damaskus kehrt allmählich zur libanesischen Gleichung zurück

Die Beziehung zu Syrien ist ein weiteres diplomatisches Projekt. Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet, dass Nabih Berri optimistisch über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus ist. Berichten zufolge beschrieb der Präsident der Kammer sein Treffen mit dem syrischen Außenminister Assaad al-Chibani als offen und produktiv. Laut der Zeitung glaubt Berri, dass die neuen syrischen Behörden Stabilität suchen und die Spannungen mit ihrer Umwelt abbauen wollen. Diese Einschätzung deutet auf eine Normalisierungsbereitschaft nach den politischen Umwälzungen in Damaskus hin.

Die Syrienfrage bleibt jedoch eng mit den Beziehungen zwischen Syrien, Israel, der Türkei und den Vereinigten Staaten verbunden. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet, dass sich Assaad al-Chibani in Jordanien mit dem Leiter des israelischen Auslandsgeheimdienstes, Roman Gofman, getroffen hat. Laut Quellen der Tageszeitung konzentrierten sich die Diskussionen auf Sicherheitsfragen, einschließlich der Möglichkeit eines Koordinierungsmechanismus, um eine Konfrontation zwischen Syrien und Israel oder zwischen Israel und der Türkei auf syrischem Territorium zu vermeiden. Diskussionen finden statt, während die israelischen Streitkräfte weiterhin Gebiete Südsyriens überfallen.

Diese Entwicklung betrifft den Libanon unmittelbar. Eine Stabilisierung der Beziehungen zwischen Damaskus und seinen Nachbarn würde Beiruts strategisches Umfeld verändern. Umgekehrt würde eine israelisch-türkische oder israelisch-syrische Konfrontation eine neue Quelle von Spannungen an der Ostgrenze und in der gesamten Region hinzufügen. Die libanesische Diplomatie muss daher ihre Beziehungen zum neuen Syrien wieder aufbauen und gleichzeitig einen regionalen Prozess verfolgen, den sie nicht kontrolliert.

Die Emirate bereiten eine große wirtschaftliche Rückkehr vor

Schließlich erscheint die wirtschaftliche Dimension der Diplomatie mit der Vorbereitung eines wichtigen Emirati-Besuchs. Mehrere Veröffentlichungen vom 25. August 2026 berichten, dass Joseph Aoun den Botschafter des Libanon in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tarek Mnaymneh, empfangen hat, um die Vorbereitungen für die am 26. und 27. August erwartete Delegation zu diskutieren. Sie muss vom emiratischen Außenhandelsminister Thani ben Ahmed Al Zeyoudi geleitet werden und 67 Wirtschaftsführer und Geschäftsleute umfassen. Ad Diyar präsentiert diesen Besuch als eine mögliche Wiedereröffnung der Gulf Investment Gates im Libanon.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Emiraten basieren bereits auf bedeutenden Austausch. Die von Al Sharq am 25. August 2026 veröffentlichten Daten zeigen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in den täglichen Statistiken mit 167 Millionen US-Dollar oder 11 Prozent der Gesamtexporte an zweiter Stelle stehen. Eine Delegation dieser Größenordnung kann daher als Versuch interpretiert werden, eine bestehende Handelsbeziehung in neue Investitionen umzuwandeln.

Dieser Besuch ergänzt die diplomatischen Vereinbarungen in anderen Hauptstädten. Paris und Riad arbeiten an einer politischen Lösung und institutioneller Unterstützung. Rom entwickelt seine militärische und diplomatische Rolle. Washington behält die Kontrolle über Garantien und Verhandlungsmechanismen. Teheran bleibt ein wichtiger Akteur durch die Hisbollah und die bilateralen Beziehungen. Damaskus kehrt allmählich zum politischen Austausch zurück. Abu Dhabi bringt schließlich eine wirtschaftliche Dimension mit sich, die wesentlich werden kann, wenn die Sicherheitslage eine Wiederaufnahme von Investitionen ermöglicht.

Die libanesische Diplomatie vom 25. August 2026 scheint daher eine Diplomatie der Multiplikation der Unterstützung zu sein, anstatt sich mit einem Partner abzustimmen. Aber diese Diversifizierung hat eine klare Grenze: Die verschiedenen Initiativen bleiben abhängig von der Entwicklung des Konflikts im Süden und der Fähigkeit der Vereinigten Staaten, israelische Zugeständnisse zu erhalten oder nicht. Die französisch-saudische Unterstützung stärkt die Institutionen politisch. Italien bietet eine neue Plattform. Die Emirate eröffnen eine wirtschaftliche Perspektive. Solange jedoch die Probleme von Ali al-Taher, der israelische Rückzug und die künftige internationale Vereinbarung nicht gelöst sind, bleibt die libanesische Diplomatie im Wesentlichen in einem Rennen, das darauf abzielt, die militärische Dynamik daran zu hindern, die Verhandlungen endgültig zu übernehmen.

Internationale Politik: Washington erwürgt den Iran, während regionale Krisen ein neues Gleichgewicht suchen

US-Finanzoffensive eröffnet neue Phase gegen Teheran

Die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran dominiert weitgehend die internationale Politik in der Presse vom 25. August 2026. Nach mehreren Monaten des Konflikts und der militärischen Spannungen bewegt Washington einen wesentlichen Teil seiner Offensive auf das wirtschaftliche Terrain. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 berichtet, dass die Regierung von Präsident Donald Trump diese neue Phase als « wirtschaftliche Landung » darstellt. Das US-Finanzministerium verlängert sekundäre Sanktionen auf digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Etwa 60 Personen, Organisationen und Schiffe, die mit dem Iran in Verbindung stehen, werden ins Visier genommen. US-Finanzminister Scott Bessent erklärt, dass das Ziel darin besteht, den letzten wirtschaftlichen Weg für das iranische System zu beschneiden, um mit den globalen Märkten verbunden zu bleiben. Teherans Handelspartner stehen daher unter direktem Druck. Washington bedroht Unternehmen und Institutionen, die iranische Transaktionen mit einem Ausschluss aus dem Dollar-basierten Finanzsystem ermöglichen. Donald Trump fasst seine Lesart der Situation zusammen, indem er sagt, dass der Iran « völlig zusammenbricht ».

Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 beschreibt eine wirtschaftliche und finanzielle Operation, die darauf abzielt, das iranische Regime weltweit zu isolieren. Laut der Tageszeitung wollen die amerikanischen Behörden jedem Land einen Zeitplan für die Reduzierung oder Einstellung bestimmter Aktivitäten mit Teheran auferlegen. Die Regelung sollte iranische Bankenfilialen im Ausland und Netzwerke, die für die Vermarktung von Öl genutzt werden, umfassen. Fünf Sektoren werden besonders erwähnt: digitale Assets, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Die amerikanische Botschaft ist eine bewusste Abschreckung. Jede Einrichtung, die weiterhin iranische Wirtschaftsaktivitäten finanziert oder erleichtert, könnte sekundären Sanktionen unterliegen.

Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 weist darauf hin, dass diese Offensive stattfindet, wenn der iranische Rial einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Tag macht zum Zeitpunkt der Marktöffnung etwa 2,02 Millionen Rial pro Dollar aus. Der US-Finanzminister präsentiert Sanktionen als entscheidende Phase einer Strategie, um die wirtschaftlichen « Arterien » des Iran abzuschneiden. Er warnte auch, dass eine mögliche militärische Reaktion Teherans gegen US-Streitkräfte oder gegen Golfstaaten zu einer schnellen Reaktion Washingtons führen würde. Die Strategie kombiniert daher zwei Instrumente. Der finanzielle Druck muss die iranische Wirtschaft schwächen, während die militärische Bedrohung Teheran davon abhalten soll, den Konflikt auszuweiten.

Al Akhbar vom 25. August 2026 konzentriert sich auf die möglichen Grenzen dieses Geräts. Die Zeitung ist der Ansicht, dass der wahre Test nicht mehr im Iran liegt, sondern in Ländern, die ihr Öl kaufen, ihre Waren transportieren oder ihre Transaktionen erleichtern. China ist zentral für diese Gleichung. Laut täglichen Daten würde Peking mehr als 80% des exportierten iranischen Öls kaufen. Die Wirksamkeit der US-Strategie hängt daher von Washingtons Fähigkeit ab, externe Akteure zu zwingen, ihre Beziehungen zu Teheran zu brechen oder zu reduzieren. Wenn sekundäre Sanktionen diese Vermittler erreichen, könnte die iranische Wirtschaft wichtige Ressourcen verlieren. Andernfalls würden kommerzielle Netzwerke, die es Teheran ermöglichen, einige der Sanktionen zu umgehen, weiterhin funktionieren.

Teheran bestreitet amerikanische Geschichte und hält Bedrohung für Ormuz

Iranische Beamte reagieren auf den Druck, indem sie zuerst die Geschichte eines amerikanischen Sieges anfechten. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi die Kohärenz der Aussagen Washingtons in Frage stellt. Er stellte fest, dass die Vereinigten Staaten behaupteten, dass sie die iranischen militärischen Fähigkeiten weitgehend abgebaut und das Atomprogramm stark geschwächt hätten, während sie es für notwendig hielten, die größte finanzielle Offensive zu starten, die jemals gegen einen Gegner organisiert wurde. Der iranische Beamte verwandelt somit das amerikanische Argument in ein Zeichen des Widerstands Teherans. Auch der Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf reagiert auf Donald Trump in einem herausfordernden Ton.

Gleichzeitig bleibt die Straße von Ormuz ein wichtiger Hebel. Laut Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 behauptet der Sekretär des iranischen Obersten Sicherheitsrates, Mohsen Rezaei, dass die Straße trotz amerikanischer Erklärungen geschlossen bleibt. Sie ist an eine Änderung des Verhaltens Washingtons und die Erfüllung früherer Verpflichtungen geknüpft. Der iranische Beamte besteht auch auf der Länge der iranischen Küsten im Golf, um Teherans Rolle beim Sicherheitsmanagement der Passage zu rechtfertigen. Er bezog sich auf eine Vereinbarung mit Oman über eine Wasserstraße, sagte aber, dass ihre Umsetzung mit dem amerikanischen Verhalten verbunden blieb.

Diese Konfrontation geht über die beiden Protagonisten hinaus. Die Unterbrechung der Passage durch Ormuz betrifft direkt Energieexporteure, Importeure und Reedereien. Al Binaa vom 25. August 2026 meldete Anfang der Woche einen deutlich geringeren Seeverkehr als üblich. Die von der Zeitung zitierten Daten zeigen, dass weniger als 20 Schiffe die Meerenge über einen Zeitraum überquerten, als der Verkehr zuvor deutlich höher war. Die Frage wird somit zu einer Frage der internationalen wirtschaftlichen Sicherheit. Es erklärt auch, warum mehrere regionale Mächte versuchen, diplomatische Kanäle mit Teheran wieder zu öffnen.

Islamabad und Muscat versuchen, die endgültige Trennung zu verhindern

Die wichtigste Vermittlungsinitiative ist die Vertreibung des pakistanischen Armeeführers Asim Munir nach Teheran. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet, dass dieser Besuch darauf abzielt, die Bemühungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten wiederzubeleben. Drei pakistanische Quellen, die von der Presse zitiert werden, weisen darauf hin, dass Munir vor seiner Vertreibung mit Donald Trump ausgetauscht hat. Laut einer dieser Quellen wollte Washington, dass Pakistan seinen Einfluss nutzt, um den Iran wieder zu Verhandlungen zu bringen. Der Chef der Armee wird von dem pakistanischen Innenminister Mohsin Naqvi begleitet. Islamabad präsentiert den Besuch offiziell als Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region.

Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 stellt fest, dass die Diskussionen nicht nur die Beziehungen zwischen Washington und Teheran betreffen. Seine Delegation sollte sich auch mit den Houthis-Angriffen auf Saudi-Arabien und der neuen Kooperationsarchitektur zwischen Pakistan, der Türkei und Saudi-Arabien befassen. Eine pakistanische Quelle beschreibt eine Vertrauenskrise zwischen Amerikanern und Iranern und stellt Munirs Mission als Versuch dar, dieses Misstrauen zu verringern. Der Iran seinerseits begrüßt diesen Besuch im Rahmen einer bilateralen Beziehung, die sein Außenministerium als besonders gut bezeichnet.

Oman agiert parallel. Der omänische Außenminister Badr Al Busaidi wird nach Teheran reisen, um unter anderem über die Schifffahrt in der Straße von Ormuz zu diskutieren. Diese Sequenz zeigt, dass Mediatoren nicht unbedingt versuchen, den gesamten Konflikt sofort zu lösen. Ihr erstes Ziel ist es, zu verhindern, dass Wirtschaftskrieg und die Seekrise eine neue militärische Konfrontation auslösen. US-Sanktionen und Mediation funktionieren also gleichzeitig: Washington erhöht die wirtschaftlichen Kosten, während seine regionalen Partner Gesprächskanäle unterhalten.

Syrien und Israel nehmen den Sicherheitsdialog unter US-Überwachung wieder auf

Syrien ist das zweitgrößte regionale Problem. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet von einem Treffen zwischen dem syrischen Außenminister Assaad al-Chibani und dem Leiter des israelischen Auslandsgeheimdienstes Roman Gofman in Jordanien. Sie intervenierte wenige Tage nach einem israelischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Abu Douhour im Nordwesten Syriens. Israel hatte die Operation als Mittel zur Verhinderung eines türkischen Einsatzes vorgestellt, während Ankara einen türkischen Militärbesuch verweigert hatte.

Laut diplomatischen und Regierungsquellen, die von Al Quds Al Arabi am 25. August 2026 zitiert wurden, konzentrierten sich die Diskussionen auf mehrere Sicherheitsfragen, einschließlich der Möglichkeit, einen gemeinsamen von den Vereinigten Staaten überwachten Mechanismus in Jordanien einzurichten. Ziel wäre es, eine Konfrontation zwischen Syrien und Israel, aber auch eine Konfrontation zwischen Israel und der Türkei auf syrischem Territorium zu vermeiden. Eine von der Zeitung zitierte Quelle beschrieb das Treffen als schwierig, aber ernst. Auch der Fall von Soueida sei eines der diskutierten Themen gewesen. Die unmittelbare Frage ist noch kein umfassender politischer Vertrag. Erstens, das Risiko militärischer Zwischenfälle zu verringern und Koordinierungskanäle zu schaffen.

Ad Diyar vom 25. August 2026 bezieht sich auch auf einen Versuch, den syrisch-israelischen Verhandlungsprozess wieder in Gang zu bringen. Die Zeitung betont jedoch das Gewicht der Türkei. Ankara will seinen Einfluss in Syrien festigen, während Israel bestimmte türkische Militäreinsätze ablehnt. Syrien befindet sich somit unter mehreren Imperativen: den Wiederaufbau seiner Autorität, Verhandlungen über eine Verringerung der israelischen Angriffe und die Aufrechterhaltung seiner strategischen Beziehungen zur Türkei. Die Wiederaufnahme eines Kanals mit Israel scheint ein Versuch zu sein, mit diesen Widersprüchen umzugehen, ohne in einen neuen offenen Krieg einzutreten.

Gaza wird trotz Waffenstillstand weiter angegriffen

Die palästinensische Situation bleibt ein weiteres wichtiges Zuhause. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet über die Fortsetzung der israelischen Angriffe gegen Gaza, einschließlich eines Angriffs auf eine Entsalzungsstation nordwestlich von Gaza-Stadt. Die Bombardierung erfolgte nach einem Evakuierungsbefehl, der ein Gebiet mit Einwohnern und Vertriebenen betraf. Die Zeitung berichtet von mindestens acht Toten bei verschiedenen Angriffen und verweist auf die anhaltenden Verstöße gegen den Waffenstillstand, die von den Gaza-Behörden identifiziert wurden.

Gleichzeitig wird die Frage der Drachen, die aus Gaza gestartet wurden, zu einer neuen Quelle von Spannungen. Die israelischen Behörden stellen sie als potenzielle Bedrohung dar und warnen, dass sie ihre Operationen verstärken könnten, wenn solche Starts fortgesetzt werden. Palästinensische Organisationen behaupten, dass dies hauptsächlich Spiele sind, die von Kindern in Lagern für Binnenvertriebene genutzt werden. Die Debatte verdeutlicht die extreme Fragilität der Situation: Ein begrenzter Vorfall kann in eine Rechtfertigung für eine neue Reihe von Militäroperationen umgewandelt werden.

Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 widmet auch seine Titelseite diesem Thema und ist der Ansicht, dass Israel eine Bedrohung um Drachen herum baut, um weitere Vertreibung und Zerstörung zu rechtfertigen. Die Publikation berichtet auch über die Fortsetzung der Todesfälle und Verletzungen in Gaza. Die beiden Zeitungen konvergieren somit über das Fortbestehen einer Gewaltsituation trotz der Mechanismen, die den Waffenstillstand regieren sollen.

Auf palästinensischer interner Ebene berichtet Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 über ägyptische Bemühungen, die Fatah und Mohammed Dahlans Strömung vor den nächsten Wahlen näher zusammenzubringen. In Ägypten fand ein Treffen mit einer Delegation unter der Leitung von Hussein al-Sheikh und Vertretern des Dahlanstroms statt. Weitere Gespräche wurden mit palästinensischen linken Gruppen geführt. Auf diese Weise versucht Kairo, die Spaltungen vor den Wahlen zu verringern und eine weitere Fragmentierung der palästinensischen Streitkräfte zu verhindern, die ihre politische Vertretung schwächt.

Jemen öffnet Marinefront gegen Saudi-Arabien

Auch der Jemen erlebt eine neue Eskalation. Al Quds Al Arabi vom 25. August 2026 berichtet, dass die Houthis angekündigt haben, dass sie den saudischen Öltanker Amzan nördlich des Roten Meeres vor Yanbu mit einer ballistischen Rakete angegriffen haben. Die saudische Reederei bestätigte, dass eines ihrer Schiffe angegriffen worden war. Die Houthis kündigen auch Operationen gegen saudische Militärkonzentrationen in mehreren Gebieten an und behaupten, ihren maritimen Druck aufrechtzuerhalten.

Al Akhbar vom 25. August 2026 stellt diese Eskalation in das Machtgleichgewicht zwischen Sana’a und Riad. Die Tageszeitung warnt davor, dass die saudische Weigerung, auf bestimmte Anfragen zu reagieren, die Behörden von Sana’a dazu bringen würde, ihre Forderungen zu erhöhen und ihre Militäroperationen zu intensivieren. Diese Lesung ist die der von Al Akhbar zitierten Quellen und spiegelt die redaktionelle Positionierung der Zeitung wider. Es bestätigt jedoch eine breitere Tatsache: Die jemenitische Front wird erneut Teil der regionalen Sicherheit, während Pakistan versucht, zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu vermitteln.

Diese Gleichzeitigkeit erschwert die diplomatischen Bemühungen. Pakistan hat gute Beziehungen zum Iran, aber Saudi-Arabien ist auch ein wichtiger strategischer Partner. Die Vermittlung in Islamabad muss daher die amerikanisch-iranische Konfrontation, die Sicherheit am Golf und die Wiederaufnahme der Angriffe im Zusammenhang mit dem Jemen berücksichtigen. Das regionale System funktioniert zunehmend als eine Reihe von miteinander verflochtenen Krisen und nicht als eine Reihe unabhängiger Konflikte.

Ukraine, Afrika und Mittelmeer verlängern einen von Krisen dominierten internationalen Tag

Außerhalb des Nahen Ostens bleibt der Krieg in der Ukraine in den Ausgaben vom 25. August präsent. Al Arabi Al Jadid hebt die Weigerung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hervor, den Donbass anlässlich des Gedenkens an die ukrainische Unabhängigkeit zu verlassen. Asharq Al-Awsat seinerseits betont am selben Tag neue europäische Unterstützung in Kiew. Diese Elemente zeigen, dass der russisch-ukrainische Krieg trotz der Vorherrschaft des Iran und des Nahen Ostens im arabischen eine aktive diplomatische Angelegenheit bleibt.

In Afrika berichtet Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 über die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Mali und Algerien nach drei Jahren der Krise. Der malische Premierminister Abdoulaye Maiga traf sich mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune. Die Diskussionen sollten die Grenzsicherheit und die Möglichkeit der Wiederaufnahme eines Dialogprozesses über Nordmali umfassen. Die Tageszeitung berichtet auch über den Beginn einer Mission im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo zur Überwachung des Waffenstillstands zwischen Regierungstruppen und der Bewegung vom 23. März als Teil eines Mechanismus, der sich aus einem ausgehandelten Abkommen mit Katar ergibt.

Die internationale Politik vom 25. August 2026 bleibt jedoch durch die Konfrontation zwischen Washington und Teheran strukturiert. US-Sanktionen zielen darauf ab, die finanzielle Überlegenheit der Vereinigten Staaten in ein globales Instrument der Zurückhaltung zu verwandeln. Der Iran reagiert mit seinen regionalen Kapazitäten, dem Handel mit Asien und dem strategischen Hebel der Ormuzstraße. Zwischen den beiden versuchten Pakistan und Oman, einen diplomatischen Weg zu bewahren. Um diesen Arm herum entwickeln sich weitere Verhandlungen: Syrien sucht einen Sicherheitsmechanismus mit Israel, Ägypten versucht, die palästinensischen Spaltungen abzubauen, und mehrere Akteure versuchen, jemenitische und afrikanische Häuser einzudämmen. Das von den Zeitungen beschriebene internationale Gleichgewicht ist daher nicht das der Entspannung. Sie basiert auf einer Multiplikation von Mediationen, um zu verhindern, dass mehrere Krisen, die bereits gleichzeitig aktiv sind, zu einer neuen militärischen Phase werden.

Wirtschaft: Libanon erleidet einen regionalen Energieschock, während er versucht, die Türen arabischer Investitionen wieder zu öffnen

Energieschub schwächt Strom im Libanon weiter

Die Presse vom 25. August 2026 beschreibt eine libanesische Wirtschaft, die weiterhin anfällig für die Folgen des Krieges ist und nun mit der regionalen Energiekrise konfrontiert ist. Die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Störungen in der Straße von Ormuz und steigende Ölpreise stellen eine unmittelbare Gefahr für ein Land dar, das in hohem Maße von Energieimporten abhängig ist. Diese Ausstellung erscheint insbesondere in der Stromsituation des Libanon. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 berichtet, dass das öffentliche Establishment mit einem starken Anstieg der Kraftstoffkosten konfrontiert ist. Der internationale Dieselpreis hätte fast 1.500 US-Dollar pro Tonne erreicht, während das Budget für 2026 auf einer Annahme von fast 680 US-Dollar basierte. Die Differenz übersteigt somit bei weitem die finanziellen Prognosen, auf denen sie basierte. Es geht nicht nur um den Kaufpreis. Das Unternehmen muss sich auch mit den Auswirkungen des Krieges, der Schwierigkeit der Erholung in einigen Bereichen und den Verlusten befassen, die sich weiterhin auf sein finanzielles Gleichgewicht auswirken.

Die regionale Situation macht jede Projektion noch schwieriger. Al Arabi Al Jadid vom 25. August 2026 stellt fest, dass die Störungen im Zusammenhang mit der Straße von Ormuz die Ölpreise um 90 US-Dollar pro Barrel gedrückt haben und einen viel größeren Anstieg einiger raffinierter Produkte verursacht haben. Für den Libanon verschiebt sich dieser Trend rasch zu Produktionskosten, Transport und privatem Strom. Das Land hat keinen erheblichen Spielraum, um einen externen Energieschock nachhaltig zu absorbieren. Ein längerer Anstieg der Kohlenwasserstoffe kann sich daher auf einen großen Teil der Inlandspreise ausbreiten, auch wenn die heutigen PDFs noch kein vollständiges Maß für ihre Auswirkungen auf die libanesische Inflation liefern.

Libanons Stromproblem zeigt auch die Grenzen der Haushaltsverbesserung, die nicht mit einer regionalen Stabilisierung einhergehen würde. Einige Monate zuvor gemachte finanzielle Annahmen können durch einen starken Anstieg des Öls obsolet werden. Die zusätzlichen Kosten müssen dann von der Einrichtung übernommen, an die Verbraucher weitergegeben oder durch öffentliche Interventionen ausgeglichen werden. Jede dieser Möglichkeiten hat ihren Preis. Eine Erhöhung der Zölle würde Haushalte und Unternehmen betreffen. Staatliches Eigentum würde die öffentlichen Finanzen erhöhen. Schließlich könnte eine Verringerung des Angebots die Nutzung privater Erzeuger und damit den Energieverbrauch der Haushalte erhöhen.

Krieg verwandelt erwartete Erholung in wirtschaftliche Kontraktion

Al Akhbar vom 25. August 2026 zeigt ein allgemeineres Bild der Folgen des Krieges für die libanesische Wirtschaft. Die Tageszeitung hebt die Verschiebung vom ursprünglich erwarteten Wachstum auf eine Kontraktion von 6,4% hervor. Diese Umkehrung spiegelt das Ausmaß der Auswirkungen der Aktivität wider. Der Konflikt zerstört nicht nur die Infrastruktur. Sie beeinflusst gleichzeitig Konsum, Tourismus, Handel, Einkommen und die Fähigkeit der Unternehmen, normal zu funktionieren.

Einer der Mechanismen dieser Kontraktion ist die Bevölkerungsverschiebung. Wenn eine Familie ihr Zuhause verlässt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht auf die Kosten für eine vorübergehende Unterkunft beschränkt. Die Beschäftigung kann unterbrochen werden, lokale Unternehmen verlieren ihre Kunden und Haushalte reduzieren ihre nicht wesentlichen Ausgaben. Die betroffenen Gebiete verlieren einen Teil ihrer produktiven Tätigkeit. Die Rückkehr erfolgt nicht automatisch, wenn der Kampf abnimmt, da möglicherweise Wohnraum, Straßen oder Unternehmen zerstört wurden. Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet, dass 90.747 Wohnungen zwischen dem 2. März und dem 12. Juni vollständig oder teilweise zerstört wurden. Die Tageszeitung berichtet, dass sich etwa 70 Prozent dieser Zerstörungen auf Gebiete konzentrieren würden, die besonders von militärischen Operationen betroffen sind.

Diese Zahl verleiht der politischen Debatte über die Rückkehr der Menschen im Süden eine wirtschaftliche Dimension. Der Wiederaufbau von Wohnungen erfordert Materialien, Arbeit, Finanzierung und funktionale Infrastruktur. Es bedeutet auch, dass Eigentümer oder Bewohner über ausreichende Ressourcen verfügen. Wenn mehrere zehntausend Einheiten beteiligt sind, übersteigt das Problem die individuellen Kapazitäten und wird zu einem Problem der öffentlichen Ordnung. Die Behörden müssen daher zwischen direkter Unterstützung der Haushalte, Wiederaufbau der Infrastruktur, Unterstützung der Gemeinden und längerfristigen Finanzierungsmechanismen vermitteln.

Der Krieg betraf auch Sektoren, die in früheren Erholungsphasen eine Rolle gespielt hatten. Tourismus und Konsum sind besonders anfällig für Unsicherheit. Ein Land, das mit regelmäßigen Bombardements, internen Vertreibungen und Unsicherheit über eine mögliche Verlängerung des Krieges konfrontiert ist, kann sich nicht auf eine normale Touristensaison verlassen. Gleichzeitig verzögern Unternehmen ihre Investitionen, wenn die politische und sicherheitspolitische Sichtbarkeit verringert wird. Daher würde selbst eine Einstellung der Geschäftstätigkeit nicht unbedingt ausreichen, um eine sofortige Erholung herbeizuführen. Die Wiederherstellung des Vertrauens wird zu einer ebenso wichtigen wirtschaftlichen Variable wie der physische Wiederaufbau.

Die Vertreibung der Menschen im Süden wird zu einem Haushalts- und Sozialproblem

Die Regierung beginnt, auf diese Situation durch Hilfsmechanismen zu reagieren. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass Premierminister Nawaf Salam, der eine Delegation von Dhayra empfing, behauptete, dass der Staat nicht zulassen würde, dass vertriebene Bevölkerungen die Folgen des Krieges allein tragen. Zu den untersuchten Lösungen gehören die Zahlung von Mietzulagen an Familien, die gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen. Gleichzeitig versucht die Regierung, die Verfahren zu beschleunigen und gleichzeitig ihre Bemühungen um einen israelischen Rückzug und die Rückkehr der Einwohner fortzusetzen.

Diese Antwort zeigt jedoch die doppelte Einschränkung der öffentlichen Finanzen. Der Staat muss die Notlage finanzieren und gleichzeitig den Wiederaufbau vorbereiten. Wohnungsbauhilfe wird benötigt, bis die Menschen zurückkehren können. Aber ihre Ausweitung erhöht die laufenden Ausgaben, ohne das Problem des zerstörten Erbes zu lösen. Umgekehrt würde die Einleitung eines massiven Wiederaufbaus, während einige Gebiete weiterhin militärischen Operationen ausgesetzt sind, das Risiko der Finanzierung von Infrastrukturen mit sich bringen, die wieder beschädigt werden könnten.

Die Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf den Wohnungsbau. Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet, dass die Ministerien für Gesundheit und Soziales es schwierig finden, Prothesen für den Krieg zu finanzieren, die verwundet wurden und ein Mitglied verloren haben. Die Kosten für eine Prothese beginnen bei rund $ 1.280 nach den Informationen der Zeitung. Mangelnde Finanzierung hätte Dutzende von Menschen auf Wartelisten gesetzt. Es wird erwartet, dass sich diese Kosten wiederholen, da bestimmte Prothesen regelmäßig ersetzt werden müssen. Der Krieg führt somit zu dauerhaften finanziellen Verpflichtungen, die lange nach Beendigung der Militäroperationen fortbestehen werden.

Eine weitere Quelle zukünftiger Kosten ist das Bildungssystem. Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet, dass mehr als die Hälfte der Erstsemester bestimmte grundlegende mathematische Fähigkeiten nicht beherrschen und dass mehr als acht von zehn Sechstsemestern auf Schwierigkeiten mit der Abteilung stoßen. Die Tageszeitung fügt hinzu, dass der Krieg mehr als 250.000 Studenten der Bildung beraubt hat und die Hälfte der öffentlichen Schulen während eines Teils der Krise in Unterkünfte verwandelt hat. Diese Daten sind nicht auf die Sozialpolitik beschränkt. Ein langfristiger Verlust schulischer Kompetenzen verringert die Produktivität, erhöht das Risiko eines Schulabbruchs und kann sich auf die zukünftigen Einkommen der betroffenen Generationen auswirken.

Außenhandel bietet einige Unterstützungspunkte

Trotzdem zeigen die am 25. August veröffentlichten Handelsdaten, dass der Libanon externe Möglichkeiten behält. Al Sharq vom 25. August 2026 präsentiert Statistiken über die wichtigsten Bestimmungsländer der libanesischen Exporte. Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen mit rund 167 Millionen US-Dollar oder 11 Prozent an zweiter Stelle. Dieser Ort bestätigt das wirtschaftliche Gewicht der Golfmärkte für libanesische Unternehmen.

Diese Zahlen sind angesichts der angekündigten Ankunft einer wichtigen emiratischen Wirtschaftsdelegation von besonderer Bedeutung. Ad Diyar vom 25. August 2026 berichtet, dass Joseph Aoun die Vorbereitungen für diesen Besuch mit dem libanesischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tarek Mnaymneh, besprochen hat. Die Delegation sollte vom emiratischen Außenhandelsminister Thani ben Ahmed Al Zeyoudi geleitet werden und 67 Wirtschaftsführer und Geschäftsleute umfassen. Er wird am 26. und 27. August im Libanon erwartet. Die Tageszeitung präsentiert die Veranstaltung als eine mögliche Wiedereröffnung der Investitionstüren des Golfs.

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Das Problem ist anders als das der reinen Exporte. Der Libanon braucht Kapital, um Unternehmen, Infrastruktur und möglicherweise einen Teil des Wiederaufbaus zu finanzieren. Eine Delegation dieser Größe kann Projekte identifizieren, aber die Quellen vom 25. August zeigen noch nicht, dass spezifische Investitionen getätigt wurden. Der politische Umfang des Besuchs sollte daher von seinen tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnissen unterschieden werden. In dieser Phase ist es vor allem ein Signal des Interesses und eine Chance, stärkere wirtschaftliche Beziehungen wiederherzustellen.

Die Rückkehr der Golf-Investoren wird auch von Faktoren abhängen, die nicht vollständig von den libanesischen Behörden kontrolliert werden. Sicherheit ist die erste. Die rechtliche und institutionelle Stabilität ist die zweite. Die Fähigkeit des Bankensektors, normale Funktionen wiederzuerlangen, ist ein drittes Element. Der Besuch der Emirate findet daher in einer Zeit statt, in der Beirut zeigen will, dass der Staat trotz der Fortsetzung des Konflikts wieder ein zuverlässiger Gesprächspartner werden kann.

Wiederaufbau wird zu einer der größten Herausforderungen der Wirtschaftsdiplomatie

Gleichzeitig spielen Saudi-Arabien und Frankreich eine wichtige Rolle in der Nachkriegsreflexion. Asharq Al-Awsat vom 25. August 2026 berichtet, dass Mohammed bin Salmane und Emmanuel Macron ihre Unterstützung für libanesische Institutionen und die Streitkräfte bekräftigt haben. Ihre Freilassung ist hauptsächlich politischer und sicherheitspolitischer Natur, aber sie hat notwendigerweise eine wirtschaftliche Dimension. Kein nachhaltiges Wiederaufbauprogramm kann von der Wiederherstellung staatlicher Autorität und einem stabileren Sicherheitsumfeld getrennt werden.

Ad Diyar vom 25. August 2026 erinnert daran, dass Paris insbesondere eine bedeutende saudische Beteiligung an der Konferenz zur Unterstützung der Armee und der Sicherheitskräfte erreichen möchte. Die Tageszeitung bezieht sich auf den früheren Präzedenzfall von drei Milliarden Dollar an saudischer Hilfe für die libanesische Armee. Obwohl die derzeitige Regelung nicht als Reproduktion dieser Hilfe dargestellt wird, zeigt die Erinnerung an diese Initiative die potenzielle Bedeutung der externen Finanzierung, wenn die nationale Haushaltskapazität begrenzt ist.

Die Wiederaufbauwirtschaft wird daher weitgehend von der Fähigkeit des Libanon abhängen, diplomatische Unterstützung in finanzielle Verpflichtungen umzuwandeln. Dazu gehören Wohnraum, Infrastruktur, öffentliche Dienste, militärische Ausrüstung, Gesundheit und Bildung. Aber die Zeitungen vom 25. August liefern noch keine konsolidierte Schätzung der Gesamtkosten des Wiederaufbaus. Eine genaue Bewertung über die veröffentlichten Daten hinaus wäre daher verfrüht.

Das neue Pipeline-Projekt könnte Libanon wieder auf eine regionale Energiestraße bringen

Al Akhbar vom 25. August 2026 berichtet auch über ein Projekt, das, wenn es umgesetzt wird, die Position des Libanon in regionalen Energienetzen verändern könnte. Laut der Tageszeitung informierte Hassan Choucair Berichten zufolge mehrere libanesische Beamte über ein irakisches Projekt zum Bau einer neuen Pipeline durch die Türkei und Syrien, bevor er den Libanon und das Mittelmeer erreichte. Das Projekt wäre mit dem amerikanischen Unternehmen Chevron verbunden und würde den Export von etwa zwei Millionen Barrel irakischem Öl pro Tag erleichtern.

Der Kontext erklärt das Interesse einer solchen Infrastruktur. Probleme in der Straße von Ormuz haben die Golfexporteure an ihre Verwundbarkeit erinnert, wenn ihr maritimer Zugang reduziert wird. Eine Landstraße zum Mittelmeer würde dem Irak einen zusätzlichen Ausgang bieten. Für den Libanon könnte es eine Transitaktivität schaffen und die Rolle seiner Küstenanlagen stärken. Al Akhbar gibt jedoch an, dass dies ein Projekt ist, das von Quellen berichtet wird, und nicht von einer Infrastruktur, deren Finanzierung und Zeitpunkt bereits entschieden würden. Die Tageszeitung fügt hinzu, dass der vorgeschlagene Bau eine neue Rohrleitung beinhalten würde, anstatt nur das alte Netz zu sanieren, dem die technischen Kapazitäten fehlen, um die genannten Volumina zu transportieren.

Ein solches Projekt würde auch eine stabile Zusammenarbeit zwischen dem Irak, der Türkei, Syrien und dem Libanon erfordern. Es würde daher sowohl von der Geopolitik als auch von der wirtschaftlichen Rentabilität abhängen. In einer Region, in der es mehrere Konflikte gibt, ist die Pipeline derzeit eher eine strategische Möglichkeit als eine bestimmte Quelle für zukünftige Einnahmen für Beirut.

Haushalte und Beamte tragen weiterhin einen Teil der Kosten der Krise

Wirtschaftliche Spannungen spiegeln sich schließlich in Lohnforderungen wider. Annahar vom 25. August 2026 berichtet von Versammlungen von pensionierten Militärs und Beamten in Baalbeck und Tripolis. Insbesondere weigerten sich die Demonstranten, die Aufteilung bestimmter ihnen geschuldeter Beträge zu akzeptieren, und forderten eine Berichtigung der Gehälter und Leistungen. Rentnerverbände argumentieren, dass rückwirkende Beträge in voller Höhe gemäß den von ihnen geltend gemachten Bestimmungen gezahlt werden müssen.

Diese Mobilisierungen erinnern daran, dass die libanesische wirtschaftliche Anpassung unvollständig bleibt. Die öffentlichen Einkommen sind stark von aufeinander folgenden Krisen betroffen, während die täglichen Ausgaben weiterhin empfindlich auf Energiepreise und Schwankungen der Lebenshaltungskosten reagieren. Der Staat muss gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Rentner, die Bedürfnisse der Vertriebenen, die gesundheitlichen Folgen des Krieges, die Finanzierung der Bildungs- und Wiederaufbaubedürfnisse reagieren.

Das wirtschaftliche Bild der Zeitungen vom 25. August 2026 wird daher kontrastiert. Kriegsbezogene Indikatoren sind besorgniserregend: Rückgang der Aktivitäten, Zerstörung von Eigentum, Vertreibung, Schwierigkeiten im Elektrizitätssektor und neue soziale Kosten. Die Ormuz-Krise fügt ein großes Energierisiko hinzu. Parallel dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Besuch von 67 emiratischen Wirtschafts- und Wirtschaftsführern kann Investitionskanäle wieder öffnen. Die Beziehungen zu Saudi-Arabien und Frankreich können die institutionelle Unterstützung und den Wiederaufbau erleichtern. Das regionale Pipeline-Projekt bietet eine längerfristige Perspektive für die Neupositionierung von Energie. Aber keine dieser Möglichkeiten kann die bereits erlittenen Verluste kompensieren. Ihre Realisierung hängt von einer Bedingung ab, die die wirtschaftlichen Seiten schließlich zu den politischen Seiten verbinden, um zu betonen: Ohne dauerhafte Stabilisierung des Südens und Wiederherstellung des Vertrauens in die Institutionen wird der Übergang von einer einmaligen Hilfe zu einer echten Erholung der Investitionen schwierig bleiben.

Gesellschaft: Vertreibung, Gesundheit und Schule, die menschlichen Kosten des Krieges verschärfen die libanesische Fragilität

Vertriebene Menschen im Süden angesichts einer Wohnungskrise

Die sozialen Folgen des Krieges nehmen einen wichtigen Platz in der libanesischen Presse vom 25. August 2026 ein. Hinter den Verhandlungen, den Militäroperationen und den Debatten über die Höhen von Ali al-Taher erscheint eine Bevölkerung, die mit Vertreibung, Zerstörung von Wohnraum und Unsicherheit über die Möglichkeiten der Rückkehr konfrontiert ist. Der Fall ist zu einem direkten Thema für den Staat geworden. Al Sharq berichtete am 25. August 2026, dass Premierminister Nawaf Salam eine Delegation aus der südlichen Stadt Dhayra empfing, die kam, um die Schwierigkeiten ihrer Bewohner zu erklären. Der Regierungschef versicherte, dass der Staat nicht zulassen würde, dass die Bewohner dieses Ortes oder die Bevölkerung des Südens im weiteren Sinne die Folgen ihrer Vertreibung allein tragen. Mehrere Lösungen werden erforscht. Dazu gehört die Zahlung von Zulagen zur Deckung der Mieten von Familien, die gezwungen sind, von zu Hause weg zu leben. Nawaf Salam versprach, die Verfahren zu beschleunigen. Er verband diese soziale Reaktion jedoch mit dem politischen und sicherheitspolitischen Ziel der Regierung, den vollständigen israelischen Rückzug sicherzustellen und die Bedingungen für eine sichere Rückkehr der Bewohner in ihre Dörfer und Ländereien zu schaffen.

Das Problem geht jetzt über einen vorübergehenden Notfall hinaus. Al Akhbar berichtet am 25. August 2026, dass 90.747 Wohneinheiten zwischen dem 2. März und dem 12. Juni vollständig oder teilweise zerstört wurden. Die Tageszeitung zeigt das Ausmaß der Zerstörung in Gebieten, die am unmittelbarsten von militärischen Operationen betroffen sind. Eine solche Situation verändert die Natur der Vertreibung grundlegend. Für viele Familien würde ein Waffenstillstand nicht automatisch eine Rückkehr nach Hause bedeuten. Einige Häuser müssen repariert werden. Andere müssen komplett neu aufgebaut werden. Hinzu kommen die Schäden, die die für das tägliche Leben notwendigen Infrastrukturen und Dienste erleiden. Familien brauchen zugängliche Straßen, Wasser, Strom, Schulen, Geschäfte und Gesundheitseinrichtungen. So kann sich die Verschiebung von einer vorübergehenden Situation zu einer langfristigen Realität ändern. Dies hätte auch Folgen für die Aufnahmegemeinschaften, die eine zusätzliche Bevölkerung aufnehmen müssen, während ihre eigene Infrastruktur fragil bleibt.

Al Akhbar, am 25. August 2026, beschrieb auch die Schwierigkeiten in bestimmten Gebieten des Südens, wo die Bevölkerungsbewegungen unter schweren Zwängen blieben. Nach Angaben der Zeitung stoßen internationale Streitkräfte selbst auf Hindernisse in ihren Bewegungen in von Israel kontrollierten Gebieten und benötigen die Genehmigung für bestimmte Missionen. Kontakte mit den israelischen Militärbehörden wären notwendig, um die Durchfahrt von Fahrzeugen humanitärer Organisationen zu erleichtern und die Bewegung von Menschen oder Grundbedürfnissen zu ermöglichen. Die Zeitung berichtet auch über die Sorgen einiger Bewohner, die die besetzten Gebiete verlassen wollen, aber befürchten, dass sie nicht mehr zurückkehren können. Diese Situation verwandelt eine grundlegende Sicherheitsentscheidung in eine schwere Entscheidung mit Konsequenzen. Verlassen kann bedeuten, dauerhaft den Zugang zu seinem Dorf, Wohnung oder Land zu verlieren.

Kriegsverwundete Menschen, die mit den dauerhaften Kosten der Behinderung konfrontiert sind

Der Krieg hinterließ auch physische Konsequenzen, deren Kosten lange nach dem Ende der Operationen weiterhin Familien und öffentliche Dienste belasten würden. Al Akhbar widmete am 25. August 2026 einen Artikel Menschen, die ein Mitglied verloren hatten, und den Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Prothesen. Laut der Tageszeitung verfügen die Gesundheits- und Sozialministerien nicht mehr über ausreichende Ressourcen, um alle Bedürfnisse zu decken, während die Zahl der Verletzten gestiegen ist. Der Preis für eine Prothese beginnt bei $ 1.280. Dieser Betrag stellt nur einen Teil der tatsächlichen Ausgaben dar, da die Ausrüstung Wartung erfordert und manchmal ersetzt werden muss. Rehabilitation erfordert auch medizinische Nachsorge und spezialisierte Sitzungen.

Mangelnde Finanzierung führt zu Verzögerungen. Der Exekutivdirektor des Sängerzentrums, zitiert von Al Akhbar am 25. August 2026, berichtet, dass Dutzende von Verwundeten auf Wartelisten stehen. Der Druck betrifft die jüngsten Opfer des Krieges, aber auch Menschen, die bereits mit einer Behinderung lebten und ihre Ausrüstung erneuern mussten. Der rasante Anstieg der Nachfrage tritt daher in einem System auf, das bereits vor der letzten Phase des Konflikts Schwierigkeiten hatte.

Das Thema geht weit über den medizinischen Bereich hinaus. Eine Prothese kann die Möglichkeit bestimmen, zu gehen, zu arbeiten, Studien zu verfolgen oder die tägliche Autonomie wiederzuerlangen. Das Fehlen von Ausrüstung erhöht die Abhängigkeit von Verwandten. Es kann erfordern, dass ein Familienmitglied seine berufliche Tätigkeit reduziert, um die verletzte Person zu unterstützen. Der Verlust eines Mitglieds kann daher zu niedrigeren Haushaltseinkommen führen und gleichzeitig die Ausgaben erhöhen. Darüber hinaus sind Rehabilitation, Transport und manchmal Wohnungsplanung erforderlich. Die sozialen Kosten einer schweren Verletzung sind somit viel höher als die anfänglichen Kosten der Prothese.

Das Dossier zeigt vor allem die Notwendigkeit einer Langzeitpflege. Eine begrenzte Reaktion auf den Krankenhaus-Notfall ist nicht genug. Die Verletzten müssen ins Arbeits-, Schul- und Sozialleben zurückkehren können. Der Krieg erzeugt somit eine neue Kategorie von Bedürfnissen, die zu denen hinzukommt, die seit der Wirtschaftskrise angehäuft wurden. Verbände und spezialisierte Zentren spielen eine Schlüsselrolle, aber ihre Maßnahmen hängen von der verfügbaren Finanzierung ab. Das öffentliche System steht daher vor einer neuen Verpflichtung in einer Zeit, in der seine Ressourcen begrenzt bleiben.

Libanesische Schule durch dauerhaften Lernverlust bedroht

Die Bildungssituation ist eines der besorgniserregendsten sozialen Probleme, die in den Quellen vom 25. August identifiziert wurden. Al Akhbar, 25. August 2026, baut auf einer Auswertung auf, die am 21. August vom Arab Centre for Political Research and Studies in Beirut veröffentlicht wurde. Der Bericht konzentriert sich auf die Kosten von Krieg und aufeinander folgenden Krisen für die Bildung von Kindern im Libanon. Die zitierten Daten liefern ein ernstes Bild. Mehr als die Hälfte der Erstsemester würden die in Mathematik erwarteten Grundkenntnisse fehlen. Mehr als acht von zehn Schülern der sechsten Klasse würden die Division nicht richtig beherrschen. Diese Schwierigkeiten wurden nicht mit dem letzten Krieg geboren. Sie sind das Ergebnis einer Anhäufung von Krisen, die das Schulsystem und die Lernfähigkeit allmählich geschwächt haben.

Der Krieg hat die Situation jedoch erheblich verschlechtert. Al Akhbar berichtet am 25. August 2026, dass mehr als 250.000 Schüler der Bildung beraubt wurden und dass die Hälfte der öffentlichen Schulen während der Krise in Unterkünfte umgewandelt wurden. Die Schule war daher in zweierlei Hinsicht betroffen. Die Kurse wurden unterbrochen oder desorganisiert, während die Schulgebäude eine humanitäre Funktion erfüllen mussten, für die sie nicht entworfen worden waren. Diese Transformation wurde durch die Dringlichkeit der Vertreibung notwendig gemacht, aber sie reduzierte die Bildungskontinuität weiter.

Die Folgen gehen über die unmittelbaren schulischen Ergebnisse hinaus. Grundlegende Lese- und Mathematikkenntnisse bestimmen die Fähigkeit der Schüler, in allen anderen Fächern Fortschritte zu machen. Wenn sie nicht zur richtigen Zeit erworben werden, häufen sich im Laufe der Jahre Schwierigkeiten. Die Gefahr besteht dann darin, dass eine Verzögerung nicht durch eine bloße normale Wiederaufnahme der Preise ausgeglichen werden kann. Die betroffenen Kinder bräuchten Aufholprogramme, entsprechende Unterstützung und zusätzliche Mittel.

Eine weitere Gefahr ist das Abwürgen. Familien, die von Vertreibung oder sinkenden Einkommen betroffen sind, könnten versucht sein, Jugendliche aus der Schule zu entfernen, um zu den Haushaltsressourcen beizutragen. Eine längere Unterbrechung erhöht dieses Risiko. Das Bildungsdefizit wird dann zu einem langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Problem. Ein junger Mensch, der vorzeitig die Schule verlässt, hat in der Regel weniger Arbeitsmöglichkeiten und bleibt anfälliger für Unsicherheit.

Die Schule hat auch eine Schutzfunktion. Al Akhbar weist darauf hin, dass Kinder nicht nur Unterrichtsstunden verloren haben. Sie haben auch einen Raum der Stabilität, der sozialen Beziehungen und der psychologischen Unterstützung verloren. Für ein Kind, das mit Bombardement oder Vertreibung konfrontiert ist, kann die Klasse ein Element der Normalität darstellen. Sein Verschwinden verstärkt das Gefühl der Unsicherheit. Die Rückkehr in die Schule muss daher sowohl auf die erzieherischen als auch auf die psychologischen Folgen des Krieges reagieren.

Die Gruppierung von Schulen wirft die Frage des Zugangs zu Bildung auf

Annahar stellte am 25. August 2026 die Frage der Umgruppierung von Schulen zu seinen wichtigen Themen und fragte sich nach ihrer wahren Natur: Lösung der Schwierigkeiten des Sektors oder verschleierte Schließung von Einrichtungen. Das Problem kommt zu einer Zeit, in der die öffentliche Bildung bereits die Folgen von Vertreibung und Lernverlust bewältigen muss. Eine Reorganisation des Netzes kann durch finanzielle, demografische oder administrative Zwänge gerechtfertigt sein. Es kann jedoch neue Schwierigkeiten für Familien schaffen, wenn es Studenten von ihrem Wohnort fernhält.

Das Thema ist außerhalb der großen städtischen Zentren besonders wichtig. In einigen Bereichen erfordert die Schließung oder Fusion einer Schule, dass die Schüler längere Strecken zurücklegen. Der Transport wird zu einem zusätzlichen Aufwand. Für Haushalte mit niedrigem Einkommen können diese Kosten zu einem Hindernis für die Schulbildung werden. Das Problem ist noch komplexer, wenn der öffentliche Verkehr nicht ausreicht.

Eine Schule spielt auch eine Rolle im Leben eines Ortes. Sein Verschwinden kann die Abwanderung junger Familien beschleunigen und das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen in Randregionen weiter verringern. Die Neuordnung des Schulnetzes kann daher nicht allein anhand der Schülerzahl pro Schule oder der erwarteten Haushaltseinsparungen bewertet werden. Sie muss auch den territorialen Zugang zu Bildung berücksichtigen.

Der Krieg macht die Planung noch schwieriger. Ein Teil der Verdrängung kann vorübergehend sein, während ein anderer aufgrund der Zerstörung von Wohnraum nachhaltig werden kann. Die Behörden müssen daher entscheiden, wo sie Institutionen erhalten, zusammenführen oder stärken, während die zukünftige Verteilung der Bevölkerung ungewiss bleibt. Die Quellen vom 25. August machen es noch nicht möglich, alle Folgen dieser Gruppierungen zu messen. Sie zeigen jedoch, dass das Schulsystem jetzt vor einer gleichzeitigen Bildungs-, Finanz- und Territorialkrise steht.

Militärische und zivile Rentner fordern geteilte Zahlung von Ansprüchen heraus

Die Frage der Kaufkraft ist immer noch in sozialen Mobilisierungen präsent. Annahar berichtet am 25. August 2026 von Kundgebungen von pensionierten Militärs und Beamten in Baalbeck und Tripolis. Insbesondere bestreiten die Demonstranten die Aufteilung der ihnen zustehenden Beträge. In Baalbeck begann die Mobilisierung im Douris-Sektor, bevor sie weiterhin vor einer Abteilung des Finanzministeriums erschien. In Tripolis nahmen auch pensionierte Soldaten an Protestaktionen teil.

Die betreffenden Organisationen fordern die vollständige Zahlung rückwirkender Beträge und stellen ihre Ausbreitung in Frage. Ansprüche beziehen sich auch auf Schulgeld für Rentner der internen Sicherheitskräfte. Demonstranten drohen, ihre Aktionen zu intensivieren, wenn ihre Forderungen nicht berücksichtigt werden. Diese Mobilisierung erinnert daran, dass die Folgen des Zusammenbruchs der Kaufkraft mehrere Jahre nach Beginn der Krise weiterhin öffentliche und ehemalige Militärs betreffen.

Rentner sind vor allem steigenden Preisen ausgesetzt. Ihre Fähigkeit, neue Einkommensquellen zu finden, ist begrenzter als die der Arbeitskräfte. Sie sind daher direkt von ihren Renten und öffentlichen Leistungen abhängig. Steigende Energie-, Wohn- und Gesundheitskosten können schnell einen erheblichen Teil ihrer Ressourcen absorbieren.

Das Problem stellt den Zustand erneut vor mehrere gleichzeitige Anwendungen. Die öffentlichen Finanzen müssen auf die Folgen des Krieges, die Bedürfnisse der Binnenvertriebenen und den Wiederaufbau reagieren und gleichzeitig Verpflichtungen gegenüber Beamten und Rentnern eingehen. Die soziale Krise ist daher kein einziger Notfall. Sie ergibt sich aus der Addition von Kosten und Gebühren, die gleichzeitig zu finanzieren sind.

Straßenverkehrssicherheit zeigt Notstand unabhängig vom Krieg

Al Sharq berichtete am 25. August 2026 auch über eine außerordentliche Sitzung des Nationalen Verkehrssicherheitsausschusses unter dem Vorsitz von Innenminister Ahmad Hajjar. Die von der Tageszeitung zitierten Zahlen der Generaldirektion Innere Sicherheit zeigen, dass 33 Prozent der in der zweiten Augusthälfte registrierten Unfälle mit übermäßiger Geschwindigkeit zusammenhängen, während 40 Prozent mit mangelnder Aufmerksamkeit während der Fahrt verbunden sind.

Der Minister forderte die weitere Umsetzung des Straßenverkehrsgesetzes und betonte die Notwendigkeit, von Empfehlungen zu einer wirksamen Umsetzung überzugehen. Das Treffen befasste sich auch mit Bereichen, in denen Unfälle besonders hoch sind, Sensibilisierungskampagnen, Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Straßeninstandhaltung.

Die Straßenverkehrssicherheit illustriert das Fortbestehen der täglichen Probleme, die während des Krieges nicht verschwinden. Es hängt vom Verhalten der Fahrer ab, aber auch vom Zustand der Infrastruktur, der Signalgebung, der Beleuchtung und der polizeilichen Kontrolle. Die Haushaltsschwierigkeiten der Verwaltungen können sich daher indirekt auf das Niveau der Straßenverkehrssicherheit auswirken.

Abfall stellt die Umwelt in soziale Belange

Annahar, am 25. August 2026, widmete auch ein Dossier zur Umweltsammlung und ob eine echte Abfallbehandlungsstrategie Gestalt anzunehmen begann. Das Thema erinnert daran, dass die Abfallwirtschaft jenseits von Sicherheitskrisen ein tägliches Problem für die Bewohner bleibt. Sie betrifft unmittelbar die öffentliche Gesundheit, die Gemeinden, die Umwelt und die lokalen Finanzen.

Die Finanzierung ist eine der größten Herausforderungen. Ein Umweltbeitrag kann zusätzliche Ressourcen für die Sammlung und Verarbeitung bereitstellen. Es stellt jedoch eine neue Belastung für die Haushalte dar. Seine Annahme hängt daher von der Fähigkeit der Behörden ab, nachzuweisen, dass die erhobenen Beträge den Dienst tatsächlich verbessern.

Krieg verkompliziert dieses Problem noch weiter. Zerstörung erzeugt zusätzliche Trümmer und Abfall. Gleichzeitig erhöht die Vertreibung der Bevölkerung den Druck auf die Dienste der Gemeinden, die vertriebene Familien aufnehmen. Die Geographie der Bedürfnisse ändert sich daher schnell, während die kommunalen Kapazitäten uneinheitlich bleiben.

Eine Anhäufung von Krisen, die die soziale Funktion des Staates testen

Quellen vom 25. August 2026 beschreiben in erster Linie eine Anhäufung von Schwachstellen. Der Krieg ersetzte nicht die vorherigen Probleme. Sie machte sie noch schlimmer. Vertriebene Familien suchen Wohnraum, während die Kaufkraft schwach bleibt. Die Verletzten brauchen Prothesen in einem Gesundheitssystem mit begrenzten Ressourcen. Kinder erleben Schulverzögerungen, während das öffentliche Netzwerk Schulcluster in Betracht zieht. Rentner fordern ihre Rechte ein. Auch Verkehrsunfälle und Abfall erfordern weiterhin öffentliches Eingreifen.

Die Einstellung der Bombardements, wenn sie eingreift, wird daher nicht ausreichen, um sofort eine normale Situation wiederherzustellen. Die Rückkehr der Menschen im Süden wird vom Wiederaufbau von Wohnraum und Dienstleistungen abhängen. Die Rückkehr von Schülern in die Schule wird den Rückstand nicht beseitigen. Der Krankenhausaufenthalt einer verletzten Person regelt nicht seine zukünftige Rehabilitation. Die Zahlung einer einmaligen Unterstützung für eine vertriebene Familie ersetzt nicht die Möglichkeit, nach Hause und zur Arbeit zurückzukehren.

Die soziale Frage wird somit zu einem konkreten Indikator für die Fähigkeit der Institutionen, ihre Rolle wieder aufzunehmen. In der politischen Debatte geht es vor allem um Souveränität und territoriale Kontrolle. Aber Souveränität hat auch eine tägliche Dimension. Es misst die Fähigkeit, eine vertriebene Familie unterzubringen, die Ausrüstung einer verletzten Person zu finanzieren, ein Kind in der Schule zu halten, die Gebühren einer Rentnerin zu bezahlen, Straßen sicherer zu machen und die Sammlung von Abfällen zu gewährleisten. Die Zeitungen vom 25. August zeigen, dass alle diese Funktionen jetzt unter Druck stehen, während die Fortsetzung der Militäroperationen die Kosten weiter erhöht.

Kultur: Baalbeck belebt sein Gedächtnis, während das Erbe im Herzen der Schöpfung bleibt

Baalbeck findet seine großen Nächte durch die Erinnerung

Die libanesische Kultur war in den Veröffentlichungen vom 25. August 2026 weniger prominent als die Politik, aber eine Reihe von Themen führte zu einer gemeinsamen Linie. Gedächtnis, Übertragung und Bewahrung des Erbes dominieren weit. Im Libanon kristallisiert sich diese Dynamik um Baalbeck herum, dessen künstlerische Geschichte weg von Tempeln wiederbelebt wird. Sie trat auch bei der Teilnahme junger libanesischer Künstler an einer internationalen Demonstration in Moskau und bei der Würdigung von Fouad Hijazi auf, einem im Libanon geborenen Künstler, von denen viele in Jordanien gebaut worden waren.

Annahar, der 25. August 2026, widmet einem Abend, der in Ajaltoun zum Gedenken an die Baalbeck-Festivals organisiert wird, einen wichtigen Platz. Die Show « Wina Nay? » verbindet Musik, Theater und Gesang. Es belebt einen Teil der künstlerischen Geschichte der Stadt der Sonne durch eine Arbeit über Erinnerung, Abwesenheit und Erinnerung. Die Darstellung sucht daher nicht nur ein altes Repertoire zu reproduzieren. Anhand der Verweise auf die großen Jahre Baalbecks hinterfragt sie, wie eine kulturelle Erfahrung weiterbesteht, wenn ihr Herkunftsort unter den gleichen Bedingungen nicht mehr direkt für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Das Bild von Baalbeck nimmt einen wesentlichen Platz in dieser Konstruktion ein. Annahar, 25. August 2026, hebt visuelle Verweise auf Tempel und ihre Rolle in der Festivalgeschichte hervor. Jahrzehntelang waren Denkmäler nicht einfach eine Dekoration. Sie nahmen an der Identität der Repräsentationen teil. Musik, Architektur und Inszenierung wurden gesammelt, um eine kulturelle Erfahrung zu erzeugen, die unmittelbar mit dem Libanon verbunden ist. Der Abend von Ajaltoun versucht, einen Teil dieser Beziehung durch Projektion, Musik und Theater wiederherzustellen.

Fairouz ist natürlich in dieser Erinnerung präsent. Seine Beziehung zu Baalbeck geht über die Abfolge der dort präsentierten Konzerte und Werke hinaus. Es verkörpert eine Zeit, in der Festivals zur Verbreitung eines bestimmten kulturellen Bildes des Libanon in der arabischen Welt und darüber hinaus beigetragen haben. Seine Evokation macht es somit möglich, eine ganze Epoche zurückzubringen. Am von Annahar beschriebenen Abend treffen sich die Erinnerung an Fairouz und die der Tempel, um daran zu erinnern, dass Baalbeck im Laufe der Zeit zu einem Element der kollektiven libanesischen Vorstellungskraft geworden ist.

Dies ist auch im aktuellen Kontext von besonderer Bedeutung. Krieg und wirtschaftliche Schwierigkeiten haben die Bedingungen für die Organisation kultureller Aktivitäten grundlegend verändert. Symbolisch Baalbeck in Ajaltoun wiederzubeleben bedeutet, dass das kulturelle Gedächtnis bewegt werden kann, ohne zu verschwinden. Der physische Ort bleibt unersetzlich, aber seine Geschichte kann weiter zirkulieren. Diese Logik macht die Show zu einem Akt der Übertragung ebenso wie Unterhaltung.

Fouad Hijazi, von Baalbeck bis zum jordanischen musikalischen Gedächtnis

Al Arabi Al Jadid, 25. August 2026, kehrt anlässlich seines Verschwindens ausgiebig zur Route von Fouad Hijazi zurück. Der Sänger wurde in der Umgebung von Baalbeck geboren, bevor er einen bedeutenden Teil seiner Karriere in Jordanien aufbaute. Seine Reise bietet ein weiteres Beispiel für die Verbreitung des libanesischen Erbes. In seinem Fall beinhaltet diese Zirkulation nicht die Reproduktion einer bestimmten Tradition. Es nimmt die Form einer künstlerischen Anpassung an ein anderes kulturelles Umfeld an.

Die Tageszeitung beschreibt einen Interpreten, der sich tief in das jordanische Lied integrieren kann. Fouad Hijazi sprach populäre, sentimentale und nationale Repertoires an. Seine Arbeit hat es ihm allmählich ermöglicht, von einem Teil der Öffentlichkeit mit der jordanischen Musikszene selbst identifiziert zu werden. Diese Integration ist umso bemerkenswerter, als ihre libanesische Herkunft bekannt bleibt. Seine Reiseroute zeigt somit, dass ein Künstler zu mehreren kulturellen Erinnerungen gehören kann, ohne sich gegenseitig zu löschen.

Al Arabi Al Jadid, 25. August 2026, besteht auf Fouad Hijazis Sorgfalt bei der Interpretation der Worte. Der Text sollte verständlich bleiben. Sprachmacht wurde daher nicht für sich selbst gesucht. Sie sollte der Bedeutung des Songs dienen. Der Sänger wusste auch, wie er seine Interpretation gemäß dem Register ändern konnte. Nationale Lieder forderten einen stärkeren Ausdruck, während sentimentale Lieder mehr Zurückhaltung erforderten.

Diese Fähigkeit erklärt zum Teil die Langlebigkeit ihrer Reise. Es erlaubte ihm, verschiedene Verzeichnisse zu betreten, ohne den Eindruck einer einfachen Imitation zu erwecken. Das populäre Lied ist mit bestimmten Ausdrücken, Akzenten und kulturellen Referenzen verbunden. Damit ein Dolmetscher aus einem anderen Land die Verantwortung übernimmt, muss er diese Codes verstehen und nicht nur eine Melodie reproduzieren.

Der Kurs von Fouad Hijazi verbindet sich indirekt mit der Erinnerung an Baalbeck, die Annahar hervorgehoben hat. In einem Fall wird Baalbeck zu einer Kulturgeschichte, die nach Ajaltoun transportiert wird. Im anderen ist es der Ausgangspunkt für einen Künstler, der in Jordanien eine neue musikalische Identität entwickelt hat. Beide Themen zeigen, dass das libanesische Erbe zirkulieren und sich verändern kann, ohne seinen Ursprung vollständig zu verlieren.

Junge libanesische Künstler repräsentieren das Land in Moskau

Kulturelle Übertragung erfordert auch eine neue Generation. Annahar berichtet am 25. August 2026 über die Teilnahme einer libanesischen Delegation am Internationalen Kinderkulturforum in Moskau. Die Gruppe vertritt das Kulturministerium nach einer offiziellen russischen Einladung. Vor seiner Abreise empfing der Kulturminister Ghassan Salamé die jungen Teilnehmer und ermutigte sie, ihre kulturelle Identität zu bewahren und gleichzeitig diese internationale Erfahrung zu nutzen.

Die Delegation nahm an mehreren Disziplinen teil. Musik, Theater, Gesang und bildende Kunst gehören zu den von Annahar genannten Bereichen. Libanesische Jugendliche präsentieren somit verschiedene Ausdrucksformen der Kultur des Landes vor einem internationalen Publikum. Die Veranstaltung bringt Teilnehmer aus vielen russischen Regionen sowie mehreren Ländern zusammen.

Das Kulturministerium stellt diese Teilnahme als Mittel zur Schaffung neuer Beziehungen zwischen jungen libanesischen Künstlern und ihren ausländischen Kollegen vor. Diese Dimension ist wichtig. Bei einer internationalen Kulturveranstaltung geht es nicht nur darum, Werke zu präsentieren. Es ermöglicht den Teilnehmern auch, andere Praktiken zu entdecken und Netzwerke aufzubauen, die für ihre zukünftige Reise nützlich sein können.

Ghassan Salamé besteht jedoch auf der Notwendigkeit, sich nicht gegen internationale Offenheit und kulturelle Identität zu stellen. Seine Botschaft an die Teilnehmer ist es, eine Verbindung zum libanesischen Erbe zu pflegen und gleichzeitig ihre Fähigkeiten durch Austausch und Ausbildung zu entwickeln. Dieser Ansatz macht Kultur zu einem Instrument der internationalen Repräsentation des Landes, aber auch zu einem Mittel, um eine Identität an jüngere Generationen weiterzugeben.

Diese Teilnahme hat im libanesischen Kontext eine andere Bedeutung. Seit mehreren Jahren führen aufeinanderfolgende Krisen dazu, dass viele junge Berufstätige das Land verlassen. Der Kultursektor entgeht dieser Dynamik nicht. Die internationale Sichtbarkeit junger Künstler bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihrer Beziehung zu libanesischen Institutionen kann daher dazu beitragen, den Gegensatz zwischen Abgang und Mitgliedschaft zu begrenzen. Der internationale Verkehr bedeutet nicht unbedingt einen Bruch mit dem Herkunftsland.

Waciny Laredj und Sheikha Rimitti beleben eine Debatte über das algerische Gedächtnis

Die Frage des kulturellen Gedächtnisses erschien auch in Al Arabi Al Jadid am 25. August 2026. Die Tageszeitung berichtet über die Kontroverse, die in Algerien durch ein Werk des Schriftstellers Waciny Laredj verursacht wurde, das Sheikha Rimitti gewidmet ist, einer wichtigen Figur in der Geschichte der Rai. Die Debatte geht schnell über den literarischen Rahmen hinaus. Es konzentriert sich auf den Ort, den ein Unternehmen einem Künstler gibt, dessen Arbeit seine Zeit zutiefst geprägt hat und gleichzeitig mehrere soziale Normen in Frage stellt.

Sheikha Rimitti nahm einen einzigartigen Platz im algerischen Lied ein. Sein Repertoire befasste sich direkt mit dem Wunsch, sentimentalen Beziehungen, Körper, Alkohol und Status von Frauen. Diese Themen ermöglichten ihm, erheblichen Einfluss zu gewinnen, aber sie fütterten auch Kritiker aus konservativen Hintergründen. Einige Jahrzehnte später verschwand diese Spannung nicht vollständig.

Waciny Laredjs Entscheidung, diese Persönlichkeit in den Mittelpunkt eines literarischen Werkes zu stellen, ist daher eine grundlegende Frage: Wer verdient es, in das nationale Erbe einzutreten? Sollte eine kulturelle Figur einvernehmlich sein, um als wichtig anerkannt zu werden? Kann künstlerischer Einfluss von moralischen Kontroversen, die durch ein Werk erzeugt werden, unterschieden werden?

Al Arabi Al Jadid, 25. August 2026, zeigt, dass die Reaktionen des literarischen Projekts sowohl die Persönlichkeit von Sheikha Rimitti als auch die Schrift selbst betreffen. Die Kontroverse offenbart somit die Beharrlichkeit eines Kampfes um das Gedächtnis. Ein Künstler kann von einigen als Pionier anerkannt werden und von anderen weiterhin abgelehnt werden.

Die Annäherung an Baalbeck ermöglicht es, zwei verschiedene Arten des Umgangs mit dem Erbe zu messen. Die Erinnerung an die Baalbeck und Fairouz Festivals im Libanon genießt einen weitgehend einigenden Status. Im Gegenteil, Sheikha Rimitti repräsentiert ein widersprüchliches Erbe. Beide Situationen zeigen jedoch, dass die kulturelle Vergangenheit nie vollständig eingefroren ist. Jede Generation wählt die Werke, die sie übermitteln möchte, und wie sie sie interpretiert.

Jemen versucht sein musikalisches Erbe zu bewahren, indem es

Al Quds Al Arabi, 25. August 2026, interessiert sich für die Arbeit des jemenitischen Musikers Mahmoud Al Hindi und sein Projekt zur Erhaltung des musikalischen Erbes. Die Initiative, die mit der Hadramout Foundation for Culture entwickelt wurde, basiert auf mehreren Dimensionen. Es geht darum, Werke zu dokumentieren, Archive zu erhalten, junge Musiker auszubilden und neue Interpretationen vorzuschlagen, die ein zeitgenössisches Publikum erreichen können.

Der Ansatz weigert sich, das Erbe auf passive Erhaltung zu reduzieren. Alte Werke müssen zugänglich und lebendig bleiben. Dies beinhaltet manchmal, ihre Präsentation oder Orchestrierung zu ändern, ohne ihre Identität zu entfernen. Mahmoud Al Hindis Arbeit sucht daher ein Gleichgewicht zwischen Loyalität und Modernisierung.

Al Quds Al Arabi, 25. August 2026, unterstreicht auch die Rolle der Ereignisse, die den alten jemenitischen Melodien gewidmet sind. Zwei Ausgaben eines Festivals trugen dazu bei, einige Werke wieder in Umlauf zu bringen und dieses Erbe neuen Generationen näher zu bringen. Der digitale Rundfunk vervollständigt die Konzerte und ermöglicht es, ein Publikum zu erreichen, das nicht physisch an den Veranstaltungen teilnehmen kann.

Die Lage im Jemen verleiht diesem Ansatz zusätzliche Bedeutung. Der Krieg bedroht Institutionen, Archive und normale Bedingungen kultureller Übertragung. Ein musikalisches Repertoire zu bewahren bedeutet daher auch, einen Teil des kollektiven Gedächtnisses vor den Auswirkungen des Konflikts zu schützen. Kultur wird hier zu einer Form der Kontinuität innerhalb einer zutiefst gestörten Gesellschaft.

Die Parallele zum Libanon ist offensichtlich. Beide Länder erleben Krisen, die die normale Organisation kultureller Veranstaltungen stören. In beiden Fällen ist die Antwort die Fähigkeit, das Erbe zu verschieben, zu archivieren und neu zu interpretieren. Der Baalbeck-Abend in Ajaltoun und die musikalische Konservierungsarbeit im Jemen basieren auf der gleichen Idee: Eine Tradition überlebt nur, wenn sie weiter praktiziert wird.

Die Heilige Levante hält Palästina im Herzen einer zeitgenössischen Schöpfung

Al Quds Al Arabi, 25. August 2026, hebt auch die Veröffentlichung des Albums « Effendi » des palästinensischen Künstlers Saint Levant und das Lied « Maskara » hervor. Die Zeitung hebt die Präsenz der palästinensischen Identität in ihrer Arbeit hervor. Diese Referenz ist eines der zentralen Elemente einer Produktion, die für ein Publikum weit über das palästinensische Territorium hinaus gedacht ist.

Die Route von Saint Levant veranschaulicht eine andere Form der Übertragung. Es geht nicht mehr nur darum, alte Werke zu bewahren. Kulturelle Identität wird in zeitgenössische Musikformen integriert und kursiert durch internationale Verbreitungsnetzwerke. Palästina wird somit eher eine Frage der gegenwärtigen Schöpfung als eine ausschließliche Erbereferenz.

Der politische Kontext verstärkt natürlich die Reichweite dieses Ansatzes. Der Krieg in Gaza und die Vertreibungen geben palästinensischen Referenzen Bedeutung, die über den musikalischen Bereich hinausgeht. Ein Künstler kann von diesem Kontext kaum getrennt werden, wenn seine Identität eine der Komponenten seiner Arbeit ist. Musik ist jedoch nicht auf einen Kommentar zu aktuellen Angelegenheiten beschränkt. Es ermöglicht auch, ein Bild von Palästina durch Sprache, Referenzen und individuelle Erfahrungen aufzubauen.

Diese Logik verbindet andere kulturelle Themen des Tages. Fouad Hijazi hatte einen libanesischen Hintergrund in einer jordanischen Karriere. Mahmoud Al Hindi versucht, jemenitisches Erbe mit zeitgenössischen Werkzeugen zu vermitteln. Die Heilige Levante verankert Palästina in einer Produktion, die für den internationalen Umlauf bestimmt ist. Diese Beispiele zeigen, dass kulturelle Identität nicht unbedingt auf einem Territorium beschränkt ist.

Eine libanesische Kulturagenda, die sich auf Erinnerung und Austausch konzentriert

Quellen vom 25. August 2026 bieten eine begrenztere libanesische Kulturagenda als politische oder soziale Überschriften. Die am weitesten entwickelte Veranstaltung ist der Abend, der dem Gedenken an die Baalbeck-Festivals in Ajaltoun gewidmet ist. Annahar machte es am 25. August 2026 zu einem wichtigen kulturellen Ereignis wegen der Kombination von Musik, Theater und Gesang, aber vor allem wegen seiner Arbeit zur libanesischen Kulturgeschichte.

Eine weitere klar dokumentierte Veranstaltung ist die Teilnahme libanesischer Jugendlicher am Internationalen Kinderkulturforum in Moskau. Auch wenn die Veranstaltung außerhalb des Libanon stattfindet, gehört sie direkt zu den nationalen Kulturnachrichten, da das Kulturministerium und libanesische Künstler in verschiedenen Disziplinen involviert sind.

Auf der anderen Seite bieten die am 25. August 2026 verfügbaren Publikationen keine ausreichenden zuverlässigen Informationen, um einen umfassenden Kalender aller derzeit im Libanon angebotenen Ausstellungen, Konzerte und Aufführungen zu erstellen. Es wäre daher künstlich, diesen Teil mit Manifestationen zu vervollständigen, die vom Korpus nicht dokumentiert werden. Die erwähnten Ereignisse bleiben diejenigen, die die Zeitungen erlauben, genau zu ermitteln.

Die Kultur des 25. August scheint also von der gleichen Frage dominiert zu sein: Wie kann eine Erinnerung übertragen werden, wenn sich Orte, Gesellschaften und Schöpfungsbedingungen ändern? Baalbeck lebt in Ajaltoun durch Musik und Bild. Fouad Hijazi erinnert an die Fähigkeit eines im Libanon geborenen Künstlers, am musikalischen Gedächtnis eines anderen Landes teilzunehmen. Junge Schöpfer repräsentieren den Libanon in Moskau. In Algerien provoziert Sheikha Rimitti weiterhin eine Debatte über die Grenzen des Erbes. Im Jemen versucht Mahmoud Al Hindi, ein von Krisen bedrohtes Verzeichnis zu bewahren. Die heilige Levante verbreitet schließlich die palästinensische Identität in einer zeitgenössischen Schöpfung. Das Erbe erscheint daher nicht als unbewegliches Ensemble antiker Werke. Er bleibt am Leben, gerade weil er übertragen, bewegt, diskutiert und transformiert wird.