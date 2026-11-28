König Philipp wird den Libanon am 4. und 5. Dezember 2026 besuchen. Auf Einladung von Joseph Aoun wird er libanesische Führer in Beirut treffen und dann nach Tibnin reisen, wo belgische Soldaten in der UNIFIL dienten. Seine Reise wird in Jordanien bis zum 7. Dezember fortgesetzt.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

König Philipp wird am 4. und 5. Dezember auf Einladung von Präsident Joseph Aoun im Libanon erwartet. Nach Gesprächen in Beirut musste der belgische Souverän nach Tibnin gehen, wo belgische Soldaten unter der Flagge der Vereinten Nationen gedient hatten. Danach fuhr er weiter nach Jordanien.

In Beirut drei Interviews mit den libanesischen Behörden

Der belgische Königspalast kündigte am Freitag, den 20. November, einen zweitägigen offiziellen Besuch im Libanon an, die erste Etappe einer regionalen Reise, die für den 4. bis 7. Dezember geplant ist. Philippe wird von seinem Außenminister Maxime Prévot begleitet. In Beirut soll er mit Präsident Joseph Aoun, Premierminister Nawaf Salam und Sprecher Nabih Berri zusammentreffen.

Das Palais stellt die Vertreibung unter das Zeichen der Achtung des humanitären Völkerrechts. Seine Ankündigung beschreibt die Etappen der Reise, aber nicht detailliert den Inhalt der Interviews in Beirut und erwähnt kein neues belgisches Engagement im Libanon.

In Tibnine, die Erinnerung an das belgische Kontingent von UNIFIL

Tibnins Besuch erinnert an einen konkreten Aspekt der belgischen Präsenz im Südlibanon. Von 2006 bis 2014 wurde belgisches Militärpersonal im Rahmen der Interim Force der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) in das Gebiet entsandt. Ihre Missionen umfassten Minenräumung, medizinische Versorgung und Wiederaufbauhilfe für die Bewohner, erinnert sich der Königspalast.

Das Palais-Programm umfasst ein Treffen mit lokalen Behörden, einen Besuch in einem von Belgien unterstützten Krankenhaus und eine Hommage an die vier belgischen Soldaten, die während ihres Einsatzes bei UNIFIL starben. Diese Schritte werden für den Besuch in Tibnine angekündigt, ohne öffentlichen Zeitplan im konsultierten Programm.

Diese Phase kommt ein paar Wochen von einer Frist für den Süden. Mit der Resolution 2790 des Sicherheitsrates endet das Mandat der UNIFIL am 31. Dezember 2026. Der Abbau seiner Mitarbeiter sollte dann im Jahr 2027 stattfinden. Für die Gemeinden im Süden wirft das Ende des Mandats die Frage der Kontinuität der Unterstützung lokaler Dienste und des humanitären Zugangs auf, zwei Bereiche, in denen die Mission ihre Arbeit bis Ende des Jahres fortsetzen will.

Eine Konferenz über die Regeln des Krieges in Jordanien

Die Vertreibung wird in Jordanien fortgesetzt, wo König Abdullah II. am 7. Dezember eine internationale Konferenz zur Achtung des humanitären Rechts ausrichten wird. Nach Ansicht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollte dieses Treffen ein politisches Follow-up der Arbeit der Staaten zur Anwendung der Kriegsregeln, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung, darstellen. Am Rande der Konferenz kündigt das Palais auch einen Besuch im syrischen Flüchtlingslager Zaatari an, das gemeinsam von den jordanischen Behörden und dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge verwaltet wird.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews