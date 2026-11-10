Kommunen: Wer zahlt für lokale Dienstleistungen?

Die von Tripolis und Zahlé-Maalaka-Taanayel veröffentlichten Budgets zeigen, wie Gemeinden ihre Dienstleistungen finanzieren. Direkt erhobene Einnahmen, erwartete Überweisungen und Reserveabgaben spielen nicht die gleiche Rolle. Die Prüfung der Aufwendungen für Beleuchtung, Wartung und Reinigung zeigt auch die Grenzen eines Bruttovergleichs. Zahlés Konten für 2025 und der Abfalltarif ergänzen diese Untersuchung. Sie ermöglichen es, Prognosen, Einnahmen und tatsächlich dokumentierte Kosten zu unterscheiden, ohne ein Ranking von reichen oder armen Gemeinden zu erfinden.

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Die Finanzierung der kommunalen Dienstleistungen ist nicht allein im Haushalt enthalten. Dokumente, die für 2026 von Tripoli und Zahlé-Maalaka-Taanayel veröffentlicht wurden, zeigen sehr unterschiedliche Schaltkreise. Direkt erhaltene Einnahmen, erwartete Zahlungen und Rücknahmen aus der Reserve tragen zu den lokalen Ausgaben bei. Die verfügbaren Konten ermöglichen es, diese Mechanismen zu überwachen, ohne ein Ranking der reichen oder armen Gemeinden zu erstellen.

In Tripolis beträgt das Budget für 2026 1.339,77 Milliarden Pfund. Zahlés Haushaltsdokument zeigt 1.058,9 Milliarden Dollar. Diese Umschläge sind keine Bankguthaben. Sie addieren Umsatzprognosen und bereits akkumulierte Ressourcen. Dies hängt unter anderem von der lokalen Wiedereinziehung und dem Zeitplan der Agenturen ab, die für die Rückgabe bestimmter Einnahmen verantwortlich sind.

Das Problem tritt in den konkretesten Positionen auf: Beleuchtung, Straßeninstandhaltung, Reinigung und Entschädigung des Personals. Eine Gemeinde kann Ausgaben ohne ihre Finanzierung vorsehen. Umgekehrt zeigt ein Buchhaltungsüberschuss nicht, dass alle Anforderungen erfüllt sind oder dass jede Summe verfügbar bleibt.

Zwei Budgets, mehrere Einnahmekanäle

Der Haushalt von Tripolis basiert auf einem Gemeindebeschluss vom 10. November 2025, der am 25. November vom Gouvernement genehmigt wurde. Die Einnahmentabelle unterscheidet 640,25 Milliarden Pfund direkte Sammlung und 623,5 Milliarden Pfund indirekte Sammlung. Es fügt 7,78 Milliarden an verschiedenen Einnahmen hinzu. Diese drei Kategorien bilden die regelmäßige Einkommensprognose für 2026.

In Zahlé-Maalaka-Taanayel sieht das in der Stadtbibliothek veröffentlichte Dokument 427,1 Milliarden direkte Wahrnehmungen vor. Indirekte Einziehungen machen 500,3 Milliarden und verschiedene Einnahmen 121,5 Milliarden aus. Der beigefügte Beschlussentwurf ist nicht vollständig vorgelegt. Die Zahlen beschreiben daher das veröffentlichte Haushaltsdokument, ohne seine endgültige Validierung zu bestätigen.

Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Wahrnehmung zählt mehr als das Gesamtvolumen. Im ersten Fall geht das Rezept durch die kommunale Sammlung. In der zweiten hängt es von einem Umkehrkreis ab. Die Gemeinde kann eine Prognose eingeben, aber diese Registrierung beweist nicht die Zahlung durch die sammelnde Stelle oder ihr Datum.

Geplante Ressourcen für 2026, Milliarden Libanesische Pfund Kategorie Tripolis Zahlé–Maalaka– Taanayel Direkte Wahrnehmung 640,25 427.10 Indirekte Wahrnehmung 623.50 500.30 Sonstige Erträge 7,78 121.50 Abzug von der Reserve 68.23 10.00 Gesamtmittel 1 339,77 1 058,90

Die Beträge sind gerundet. Sie bleiben nominale Prognosen, nicht erfasste Einnahmen. Dieser Vergleich berichtet nicht über Ressourcen für eine homogene Wohnbevölkerung. Sie misst daher nicht die Pro-Kopf-Finanzkapazität.

In Zahlé das Gewicht der strombezogenen Überweisungen

Zahlés Detail zeigt konkret, was indirekte Wahrnehmung bedeutet. Das Dokument verzeichnet 75 Milliarden Pfund unter dem Independent Municipal Fund. Es sieht auch 425,3 Milliarden Zahlungen von anderen Agenturen vor. Der Strom macht 350 Milliarden dieses zweiten Umschlags aus, die Telekommunikation 70 Milliarden.

Die Stromleitung entspricht damit etwa einem Drittel der geplanten Gesamtressourcen. Dieser Bericht ist das Ergebnis des veröffentlichten Haushaltsplans. Es kann nicht gesagt werden, dass die Gemeinde diesen Betrag bereits erhalten hat. Es zeigt auch nicht, dass eine Organisation eine Schuld in diesem Betrag anerkannt hat.

Dieses Gewicht schafft jedoch eine spezifische Frage für die Finanzkontrolle. Wie viel von dieser Prognose ging im Laufe des Jahres tatsächlich in den Gemeindefonds ein? Die Antwort hängt von der Lektüre der aus dem Gesamtrahmen finanzierten Ausgaben ab. Nur die Prognosetabellen lassen dies nicht zu.

Verschiedene Einnahmen erfordern die gleiche Aufmerksamkeit. In Zahlé enthalten sie 80 Milliarden Pfund an Hilfe, Spenden und Vermächtnissen. Es wäre daher irreführend, alle gewöhnlichen Einkommen als reguläre lokale Steuern darzustellen. Eine Buchhaltungskategorie kann Ressourcen mit unterschiedlicher Häufigkeit und Vorhersehbarkeit erhöhen.

Eine verwendete Reserve ist kein neues Rezept

Beide Gemeinden verzeichnen außergewöhnliche Ressourcen. In Tripolis stammen die entsprechenden 68,23 Milliarden aus einer Reserveabgabe. In Zahlé beträgt diese Abgabe 10 Milliarden. Die Anleihelinien der betreffenden Tabellen sind Null. In diesen Dokumenten kommt die zusätzliche Ressource daher aus angesammeltem Geld, nicht aus einem neuen Kredit.

Der Unterschied ist wesentlich, um die Dauer der Finanzierung zu beurteilen. Eine Reserve wird verwendet, um eine einmalige Ausgabe zu decken oder einen jährlichen Finanzrahmen zu ergänzen. Seine Verwendung erzeugt nicht von selbst eine erneuerbare Ressource. Es kann durch spätere Überschüsse aufgefüllt werden, aber diese sollten nicht vermutet werden.

Der Vergleich der Haushalte ohne Isolierung dieser Abgabe läuft darauf hinaus, einen Strom und einen Bestand zu vermischen. Der Flow sind die im Laufe des Jahres erwarteten Einnahmen. Der Bestand stammt aus den Vorjahren. Zwei Gemeinden mit der gleichen Summe können ihre Dienstleistungen mit sehr unterschiedlichen Salden finanzieren.

Diese Unterscheidung verurteilt nicht die Verwendung des Vorbehalts. Es erlaubt uns, die richtige Frage zu stellen: Finanziert es nachhaltige Ausrüstung, außergewöhnliche Ausgaben oder wiederkehrenden Bedarf? Um darauf zu reagieren, war es notwendig, seine Verwendung mit den ausgeführten Ausgaben in Einklang zu bringen, nicht nur, um seine Einbeziehung in den Haushalt zu sehen.

Kommunale Finanzierung: Ausgaben nachverfolgen

Die Ausgabentabellen zeigen auch kontrastierende Strukturen. Tripolis stellt rund 796,02 Milliarden Pfund für Zulagen, Löhne und Gehälter zur Verfügung. Zahlé verzeichnete 185,57 Milliarden in diesem Kapitel. Die Beträge sind durch ihre Buchhaltungsbezeichnung vergleichbar, aber nicht als direktes Maß für die Kosten einer Dienstleistung.

Eine Vergütung kann eine administrative, technische oder operative Funktion finanzieren. Ohne Aufschlüsselung nach Aktivität gibt es keine Möglichkeit, die gesamte Gehaltsabrechnung der Reinigung oder Verwaltung zuzuordnen. Die Zahl der Bediensteten, ihre Dienstreisen und Zustellungsmodalitäten sollten in den Vergleich einbezogen werden.

Die gleichen Vorsichtsmaßnahmen gelten für materielle Kredite. Der zweite Teil A der Budgets erreichte 230,13 Milliarden Pfund in Tripolis und 405 Milliarden Pfund in Zahlé. Es umfasst Ausrüstung und Wartungsstationen. Ihre Haushaltsklassifizierung reicht daher nicht aus, um jede Linie mit einer neuen Infrastrukturschaffung gleichzusetzen.

Die Straßeninstandhaltungslinie sieht 83 Milliarden in Tripolis und 25 Milliarden in Zahlé vor. Das größere Wartungskapitel beträgt 120,45 Milliarden bzw. 109 Milliarden. Diese Prognosen liefern keine Informationen über die tatsächlich behandelten Kilometer oder den ursprünglichen Zustand der Fahrbahnen. Es ist nicht möglich, einen mit einem Kilometer vergleichbaren Preis zu berechnen.

Die Dokumente geben somit eine solide erste Information: den Platz für bestimmte Ausgaben in der Programmierung. Um den Service zu kennen, fehlt ein weiterer Satz von Stücken. Ausgeführte Verträge, Zahlungen, Mengen und technische Kontrollen müssen die Haushaltslesung abschließen.

Beleuchtung und Reinigung: die scheinbare Kostenfalle

Elektrizität für öffentliche Beleuchtung veranschaulicht diese Schwierigkeit. Die entsprechende Linie bietet 200 Milliarden Pfund in Zahlé, verglichen mit 0,1 Milliarden Pfund in Tripolis. Eine solche Lücke zieht Aufmerksamkeit auf sich. Es bedeutet nicht, dass die Bewohner von Tripolis von zweitausend Mal weniger teurer oder weniger entwickelter Beleuchtung profitieren würden.

Der finanzierte Umfang kann abweichen. Eine andere Strecke, eine andere Organisation oder spezielle Ausrüstung kann am Dienst teilnehmen. Die untersuchten Dokumente erlauben es nicht, diese ganze Kette zu rekonstruieren. Die Budgetzahl beschreibt daher eine Imputation, keine vollen Kosten pro Stehlampe oder pro Stunde.

Es ist auch notwendig, den Kauf von Strom von der Errichtung und Wartung von Anlagen zu unterscheiden. Zahlé plant 20 Milliarden Dollar, um Beleuchtungsanlagen zu schaffen. Tripolis verzeichnete 0,1 Milliarden auf dieser Linie. Die elektrische Wartung wird separat dargestellt. Die automatische Hinzufügung dieser Posten würde keinen identischen Umfang zwischen den beiden Städten garantieren.

Die Reinigung hat ein nahe gelegenes Problem. Die „Service- und Reinigungslinie erreichte 75 Milliarden Pfund in Zahlé und 0,5 Milliarden Pfund in Tripolis. Es handelt sich nicht um eine vollständige Abrechnung der Abfälle. Vergütung, Fahrzeuge, Kraftstoffe oder Beiträge zu anderen Strukturen können unter andere Kapitel fallen.

Ein kleiner Betrag auf dieser Linie allein zeigt keine erfolgreiche Wirtschaft oder einen Mangel an Service. Zum Vergleich der Leistungen sollten die tatsächlichen Ausgaben für dieselbe Tätigkeit aggregiert werden. Die Tonnage, die Sammelhäufigkeit und die bedienten Flächen sollten ebenfalls verfügbar sein.

Abfall: $ 12 Gebühr, keine volle Rechnung

Eine weitere Benchmark ist ein Gemeindebeschluss von Zahlé vom 16. April 2026. Sie legt eine Abgabe pro Tonne für Siedlungsabfälle fest, die die Aufbereitungs- und Deponieanlage nutzen. Der Tarif wird auf $ 8 bis zum 30. April festgelegt, dann $ 10 von Mai bis August.

Vom 1. September bis zum 31. Dezember 2026 sieht die Entscheidung 12 USD pro Tonne vor. Insbesondere bezieht er sich auf die Sanierung und den Ersatz von Infrastruktur und Ausrüstung. Ihre Abnutzung und Abschreibungen sind somit Teil der finanziellen Rechtfertigung des Tarifs.

Diese Gebühr stellt einen Schritt in der Kette dar. Sie entspricht nicht den Gesamtkosten, die einer Gemeinde für ihre Abfälle entstehen. Die Sammlung in den Straßen und der Transport zum Gelände bleiben getrennte Operationen. Sie müssen separat gezählt werden, bevor Sie über eine vollständige Rechnung sprechen.

Der Mechanismus verbindet mehrere Gemeinschaften. Die Gemeinde, die das Gelände betreibt, legt ein Rezept für seine Verwendung fest. Die Nutzergemeinden erfassen einen Aufwand für den Zugang zu dieser Einrichtung. Die gleiche Zahlung erscheint daher in zwei verschiedenen Budgets, ohne dass zwei unabhängige wirtschaftliche Kosten entstehen.

Zur Berechnung der jährlichen Belastung der betreffenden Gemeinden wurde hier keine einheitliche Tonnage festgelegt. Die Multiplikation des Tarifs mit einer angenommenen Menge würde irreführende Genauigkeit liefern. Der veröffentlichte Kalender endet am 31. Dezember; Es reicht nicht aus, die Gebühr für 2027 anzukündigen.

Was 2025 Bargeld ändert sich beim Lesen

Zahlé veröffentlicht auch einen Bericht für 2025, der vom Prognosedokument für 2026 getrennt ist. Es zeigt £ 353,13 Milliarden in bar, ohne eine Reserveabgabe. Bezahlte Ausgaben belaufen sich auf 189,70 Milliarden Dollar. Die Differenz stellt einen tatsächlichen Überschuss von 163,43 Milliarden dar.

Das Dokument erhöhte die Reserve am 1. Januar 2026 auf 274,95 Milliarden Pfund. Er erwähnt auch 75,58 Milliarden ausstehende. Der letztgenannte Betrag stellt nicht vereinnahmte Einnahmen dar. Es darf nicht zu den bereits erhaltenen Barmitteln hinzugefügt werden, um einen höheren Cashflow darzustellen.

Diese Berichte werfen Licht auf eine vergangene Realität. Sie erlauben nicht die Berechnung einer Haushaltsvollzugsrate für 2026. Die Aufteilung der Zahlungen für 2025 durch die Mittel für 2026 würde zwei Steuerjahre vermischen. Das Ergebnis scheint ein spezifischer Indikator zu sein, würde aber keine konsistente jährliche Ausführung messen.

Der Überschuss von 2025 löst auch nicht das Problem der Dienstleistungen. In der Zusammenfassung sind nicht alle ausstehenden Verpflichtungen aufgeführt. Es bringt nicht jede Ausgabe einem messbaren Nutzen näher. Ohne diese Informationen würde die Gemeinde allein in der Reserve « reich » genannt, was die Konten festlegen.

Nationale Transfers nehmen zu, ihr Timing zählt

Auf nationaler Ebene sah das Finanzministerium 8.482 Milliarden Pfund an kommunalen Transfers in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Der Betrag lag im Vorjahr bei 5.196 Milliarden. Der Anstieg beträgt 63,3%. Die Verteilung im Zusammenhang mit der Mobiltelefonie trägt zu diesem Anstieg bei.

Die Dynamik variiert jedoch je nach Quartal. Die Transfers stiegen im ersten Quartal um 129,3 Prozent und gingen dann im zweiten Quartal um 16,7 Prozent zurück. Daher bedeutet die halbjährliche Gesamtsumme nicht, dass die Ressourcen regelmäßig ankommen. Diese Gelddaten bleiben vorläufig und unterliegen dem Abgleich.

Ein weiterer Kalender erscheint im Amtsblatt vom 24. September 2026. In ihrer Zusammenfassung wird das Dekret 3849 vom 11. September erwähnt, das den Gemeindeeinnahmen des Jahres 2023 gewidmet ist. Mit diesem Verweis wird eine Diskrepanz zwischen dem betreffenden Haushaltsjahr und der Verteilungsentscheidung festgestellt. Es beweist nicht das Datum des Eingangs jeder Gemeinde.

Um den kontinuierlichen Service zu finanzieren, zählt der Zeitplan so viel wie der jährliche Umschlag. Ein Haushalt kann auf dem Papier ausgeglichen werden und einer Cashflow-Erwartung unterliegen. Umgekehrt kann eine große einmalige Zahlung Konten verbessern, ohne zu einem regelmäßigen monatlichen Einkommen zu werden.

Wege vergleichen, ohne eine Liste zu erfinden

Tripolis und Zahlé zeigen, warum die finanzielle Dezentralisierung nicht auf den Betrag beschränkt ist, der in einem lokalen Budget enthalten ist. Die Rezepte gehen durch mehrere Sammler. Reserven ergänzen die jährlichen Ströme. Einige Dienste umfassen mehrere Stellen oder sogar mehrere Gemeinden. Diese Schaltkreise bestimmen, wer das Geld vorschiebt und wer auf eine Rückkehr wartet.

Die verfügbaren Dokumente ermöglichen es jedoch nicht, die Gemeinden nach ihrem Reichtum oder ihrer Wirksamkeit zu klassifizieren. Es fehlt an einer vergleichbaren Wohnbevölkerung, aber auch an harmonisierten Daten über Geräte und Leistungen. Die Zahl der Steuerzahler ersetzt nicht die der Nutzer. Ein Gesamtbetrag ersetzt keine Kosten pro Service.

Die nächste Überprüfung ist, die Prognose 2026 näher an die Einnahmen und Zahlungen im selben Jahr zu bringen. Für Zahlé muss sie die Erreichung der erwarteten 350 Milliarden aus Strom spezifizieren. Für beide Städte müssen die Wartungskosten mit den durchgeführten Arbeiten zusammenhängen. Diese Abstimmung wird sich von dem angekündigten Budget zu dem tatsächlich finanzierten Dienst bewegen.

Cover-Foto: Luftaufnahme von Tripolis und El-Mina, Libnanews-Archiv, veröffentlicht im Dezember 2024. Illustration des Territoriums, ohne Bezug zu einer kommunalen Operation von 2026. Fotograf nicht vorgesehen. Redaktionelle Wiederverwendung, die vom Eigentümer genehmigt wurde.

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