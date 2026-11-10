Homs: Olivenernte ohne Einkommensgarantie

In Homs wird die Olivenernte voraussichtlich reichlich sein, aber die Erzeuger sind mit den Kosten für Arbeit, Kraftstoff und Verarbeitung konfrontiert. Die landwirtschaftliche Verwaltung schätzt die Produktion des Gouvernements auf 85.000 Tonnen. Auf den Märkten variieren die Preise je nach Qualität und Nutzung. Die gesammelten Beweise zeigen, warum ein Volumenanstieg nicht ausreicht, um die Einnahmen zu verbessern. Der Transport von Obst und die Qualität der Pressung zählen auch, um ihren kommerziellen Wert zu verteidigen.

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Rund um Homs füllt die Olivenernte die Körbe, ohne eine Steigerung des landwirtschaftlichen Einkommens zu garantieren. Erzeuger müssen für Ernte, Brennstoff und Verarbeitung bezahlen, während es eine hohe Preisbelastung gibt. Die landwirtschaftliche Verwaltung erwartet in dieser Saison etwa 85.000 Tonnen im Gouvernement, eine Schätzung, die der den Landwirten verbleibenden Marge nicht vorgreift.

Evidenz in lokalen Märkten beschreibt ein deutlich größeres Angebot als im Vorjahr. Der Kaufmann Firas Janniyat verweist in seiner Marktbeobachtung auf vier- bis fünfmal höhere Volumina. Diese Handelsbewertung stellt keine statistische Bilanz der syrischen Produktion dar.

Derselbe Fachmann kombiniert Preisdruck mit unzureichenden externen Absatzmöglichkeiten und reichlich Angebot im Mittelmeerraum. Es hebt auch die Kosten für Kraftstoff, Arbeit und landwirtschaftliche Verarbeitung hervor. Für einen Marktteilnehmer kann der Verkauf von mehr Obst daher mit geringeren Einnahmen je Einheit einhergehen, ohne dass die Ausgaben entsprechend gekürzt werden.

Homs-Oliven zwischen Volumen und Erntekosten

Am 25. Oktober schrieb Mounira al-Ali, verantwortlich für den Olivensektor bei der Agrardirektion von Homs, die erwartete Verbesserung der Ernte den Regenfällen zu. Sie bestätigte die Schätzung von 85.000 Tonnen und bezeichnete Löhne und Kraftstoffe als große Schwierigkeiten für die Landwirte.

Der Produzent Ahmad Mahdi al-Zein beschrieb eine gute Ernte nach der Bodenbearbeitung, Düngung und Baumpflege seit dem Winter. Er erklärte jedoch, dass Betriebs- und Erntekosten in Kombination mit niedrigeren Ölpreisen als in den Vorjahren die wirtschaftliche Leistung der Saison einschränkten.

Das Problem liegt also in zwei Kalendern. Die Kosten beginnen weit vor dem Verkauf, mit der Wartung der Grundstücke. Dann erlegt die Ernte neue Geldausflüge auf, um die Arbeiter zu mobilisieren und die Früchte zu bringen. Eine höhere Produktion erhöht die zu handhabenden und zu verarbeitenden Mengen.

Die Preise variieren je nach Obst und Verwendung

In den am 10. November veröffentlichten Zeugnissen liegen die Olivenpreise je nach Qualität zwischen 70 und 130 syrischen Pfund pro Kilo. Der Kaufmann Mohammed Hawara gibt für schwarze Oliven eine Reichweite von 100 bis 180 Pfund an. Diese lokalen Beobachtungen bilden keine nationale Skala und entsprechen nicht dem Preis von einem Kilo Öl.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um das Einkommen der Betreiber zu verstehen. Oliven, die für den Tisch und Früchte für die Presse verkauft werden, folgen nicht genau dem gleichen Muster. Qualität, Sorte und Bestimmungsort der Ernte beeinflussen den erzielten Wert; die Tonnage allein berechnet nicht die Einnahmen.

Qualität schützt vor dem Wechsel zur Presse

Anfang Oktober kündigte die Direktion für Binnenhandel und Verbraucherschutz 56 Druckmaschinen an, die bereit sind, im Gouvernement zu arbeiten. Waël Bourghol, Geschäftsführer des Unternehmens, erklärte, dass die Kontrollen Waschwasser, Sauberkeit der Ausrüstung, Trennung von gesunden und beschädigten Früchten, Verarbeitungs- und Verpackungsbedingungen umfassen würden.

Der Pressebesitzer Ahmad Khaddour plädierte für einen Wettbewerb, der auf der Ölqualität und nicht auf der einzigen Senkung der Presskosten basierte. Das Management der Landwirtschaft empfahl auch, Oliven in geeigneten Containern zu transportieren, ohne beschädigte Früchte mit gesunden Früchten zu mischen.

Für die Erzeuger ist die Erhaltung dieser Qualität eine Möglichkeit, den Wert ihrer Ernte zu verteidigen. Dies erfordert jedoch eine Organisation und Transportmittel zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Ausgaben ansammeln. In Homs geht die Ausgabe der Saison daher über den Obstreichtum hinaus: Es geht darum, eine geschätzte Produktion zu einem Preis zu verkaufen, der die entstandenen Kosten deckt.

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