Drei Soldaten wurden durch explosive Drohnen in Santa Rosa del Sur, Kolumbien, am 7. November getötet. Die Armee gibt acht schwere Verletzungen und andere Hausmeister bekannt. Die Defensoría fordert eine dringende Reaktion auf lokale Warnungen, ohne den Angriff in ihrer Erklärung einer bewaffneten Gruppe zuzuordnen.

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Drei kolumbianische Soldaten wurden am Samstag, den 7. November 2026 bei einem Drohnenangriff auf ihre Basis in Santa Rosa del Sur getötet. Die First Army Division meldet auch acht schwere Verletzungen. Es erwähnt andere Militärangehörige, die verantwortlich sind, ohne ihre Nummer anzugeben.

Der Angriff zielte auf das militärische Quartier der südlichen Gemeinde Bolívar. Unbemannte Flugzeuge trugen laut dem Militärkommuniqué vom 7. November Sprengsätze. Die ersten Berichte der kolumbianischen Presse zeigen die Explosionen um die Mitte des Tages, Ortszeit.

Kolumbien: acht schwer verletzt, aber kein Endergebnis

Die Zahl von acht ist für schwer verletztes Militärpersonal, nicht alle betroffen. Die Armee gibt an, dass mehrere Gesundheitseinrichtungen Opfer aufnehmen. Seine Aussage beschreibt nicht ihre Identität oder die Art der Verletzungen.

Die Streitkräfte behaupten, ihre Sicherheitsprotokolle ausgelöst und Schadenskontrollen eingeleitet zu haben. Das Dokument enthält keine endgültige Materialbilanz. Ebenso wenig werden die Täter benannt. Die Anwesenheit mehrerer bewaffneter Gruppen in der Region macht es daher unmöglich, diese Operation einer von ihnen zuzuschreiben.

Laut der kolumbianischen Presse beherbergt das Gelände das Dschungelbataillon Nummer 48. Der Angriff betrifft somit eine militärische Einrichtung in einer Agglomeration, nicht eine gemeldete Konfrontation in einer isolierten Position.

Ein Sicherheitsrat wurde im Rathaus einberufen

Die Defensoría del Pueblo, eine öffentliche Institution zur Verteidigung der Rechte, bestätigt einen explosiven Angriff im Stadtzentrum. Die Behörden hielten dann einen Sicherheitsrat im Rathaus ab. Dieses Treffen folgte der Ermordung von drei Menschen am Tag zuvor. Diese Todesfälle sind eine separate Episode aus dem militärischen Rekord vom 7. November.

Die Institution stellt eine humanitäre Verschlechterung im südlichen Bolívar fest. Zwischen Mai und September 2026 identifizierte sie 22 Notfälle im Zusammenhang mit Haft oder Massenvertreibung. Mindestens 11.135 Menschen aus 4.939 Familien waren betroffen.

Santa Rosa del Sur ist in einer Frühwarnung von 2023, aktualisiert im August 2026. Die Defensoría stellt fest, dass die interministerielle Kommission, die für die Beantwortung der Frage zuständig ist, nicht einberufen wurde. Es fordert das Innenministerium auf, es dringend einzuberufen, und die lokalen Behörden, um mögliche Reisen zu überprüfen. Sie forderte auch eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft, um die Verantwortlichen für die Angriffe und Morde zu identifizieren.

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