Hamra Street: Das kosmopolitische Beirut-Zeitalter

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Hamra Street: Das Goldene Zeitalter des kosmopolitischen Beirut

Einfache Feigenfelder von Barbarie bis zur pulsierendsten Allee im Nahen Osten: In den 1960er und 1970er Jahren wurde Hamra zum intellektuellen und kommerziellen Herz Beiruts. Cafés Modca und Horse Shoe, Theater al-Madina, American University, Fairuz auf der Bühne, Banken und Luxusgeschäfte – eine kosmopolitische Kreuzung, an der sich Arabisch, Französisch, Englisch und Armenisch vermischten. Der Bürgerkrieg von 1975 brach diesen Schwung, aber die Erinnerung an dieses goldene Zeitalter blieb im Herzen der Beiruter eingraviert.

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