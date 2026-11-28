Das am 21. November veröffentlichte Dekret erkennt die Dürre und Bodenrehydrierung in 960 Gemeinden bis 2026 an. Für bereits gefundene Schäden ist die Meldefrist bis zum 21. Dezember.

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Das Amtsblatt veröffentlichte am 21. November ein Dekret zur Anerkennung des Zustands der Naturkatastrophe in 960 französischen Gemeinden für Landbewegungen im Zusammenhang mit Dürre und Bodenrehydrierung im Jahr 2026. Châteauroux, Auxerre und Massy sind in dieser Liste enthalten. Die Veröffentlichung öffnet maximal 30 Tage, um den Anspruch dem Versicherer zu melden. Es garantiert nicht, dass Risse in einer anerkannten Gemeinde ausgeglichen werden.

Dürre: Was 960 Gemeinden abdecken

Das am 13. November unterzeichnete Dekret untersucht mehrere Naturphänomene, nicht nur Dürren. Anhang I enthält 1.063 Beschlüsse zugunsten der Gesamtsumme. Davon beziehen sich 977 speziell auf Landbewegungen im Zusammenhang mit Dürre und anschließender Bodenrehydratation. Die Zahl von 960 entspricht Zeilen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026; die restlichen 17 beziehen sich auf 2025. Die 960 Gemeinden sind in 43 Departements unterteilt, davon 100 in Indre, 92 in Mosel und 76 in Gironde. Eine Gemeinde kann für verschiedene Ereignisse oder Zeiträume an die Tische zurückkehren.

Um seine Gemeinde zu finden, müssen sein Name und sein Departement in Anhang I des Dekrets INTE2630374A gefunden werden und dann das Phänomen und die Dauer der Linie kontrollieren. Eine Anerkennung für eine Flut gilt nicht für Dürre. In Anhang II sind die abgelehnten Anträge mit Begründung aufgeführt. Das Fehlen eines Namens in beiden Anhängen bedeutet nicht, dass sein Antrag abgelehnt wurde: Diese Anordnung regelt nur die von ihm aufgeführten Dateien.

30 Tage Laufzeit vom Amtsblatt

Nach dem Versicherungsgesetz muss der Versicherte sein Unternehmen informieren, sobald ihm der Verlust bekannt ist, spätestens jedoch 30 Tage nach Veröffentlichung der Bestellung. Für den bereits festgestellten Schaden führt die in dem am 21. November veröffentlichten Text festgelegte Frist zum 21. Dezember 2026. Das Datum des 13. November, das des Dekrets, ist nicht der Ausgangspunkt. Das Ende des anerkannten Zeitraums für das Phänomen, der auf den 31. Dezember in den 960 Zeilen von 2026 festgelegt wurde, ist ebenfalls keine Frist für die Berichterstattung.

In der Erklärung sind Datum, Ort und Art des Schadens sowie die Vertragsnummer anzugeben. Fotografien, Rechnungen oder jedes Dokument bis heute und beschreiben den Schaden sind nützlich für die Datei. Die Immobilie muss durch einen Schadenversicherungsvertrag abgedeckt sein. Die behördliche Anerkennung macht die Garantie unter Bedingungen anwendbar: Sie bescheinigt nicht den Ursprung jedes Risses oder die Höhe einer Entschädigung.

Warum Boden ein Gebäude knacken kann

Einige Tonböden verlieren ihr Volumen durch Trocknen und Rehydratisieren. Bewegungen sind nicht immer einheitlich unter den Fundamenten. Géorisques stellt fest, dass sie sich durch Risse, insbesondere in der Nähe von Öffnungen, oder durch Verformungen manifestieren können, die das Schließen von Türen und Fenstern behindern. Das Dekret erkennt ein Phänomen für ein Territorium und eine Periode an; Für jedes Gebäude muss der Zusammenhang zwischen gemeldeten Schäden und diesem Phänomen noch festgestellt werden.

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