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Ab 1. Juli 2027 Griechenland wird die Transfersteuer von 3 % auf 15 % für bestimmte Wohnungskäufe von Steuereinwohnern außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums erhöhen. Die Bestimmung ist in einem gesonderten Gesetz enthalten, das am 13. November veröffentlicht wurde. Der Haushaltsentwurf für 2027, der am 26. und 27. November im Ausschuss geprüft wurde, sieht eine neue Darlehensregelung für eine Erstwohnung vor.

Griechenland: Transfersteuer auf Wohnungskäufe

Artikel 16 des Gesetzes 5355/2026 erhöht den Transfersteuersatz von 3% auf 15% für den Kauf von Wohnungen durch Einzelpersonen, die außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums steuerlich ansässig sind. Es ist der Steuersitz, wenn die Steuerpflicht entsteht, der zählt, nicht der einzige Pass. Der Libanon ist daher als Steuersitzland und nicht als Staatsangehörigkeit betroffen. Das Gesetz schließt den erhöhten Satz für Käufer aus, die von der Steuerbefreiung nach Artikel 42 des griechischen Grundsteuergesetzes profitieren.

Die 15% gelten für den steuerpflichtigen Wert der Wohnung. Der Beitrag an die Gemeinden macht 3% des Steuerbetrags aus, nicht den Preis der Immobilie. Damit liegt die Gesamtquote bei 15,45 Prozent. Bei einem steuerpflichtigen Wert von 200 000 Euro würde die Berechnung beispielsweise 30 000 Euro Hauptsteuer und 900 Euro Gemeinschaftsbeitrag ergeben, ohne jegliche Befreiung und andere Abgaben.

2 Mrd. EUR für Wohnungsbaudarlehen

Das Projekt stellt außerdem eine Finanzierung in Höhe von 2 Mrd. EUR für Spiti Mou III bereit, ein günstiges Darlehensprogramm für den Kauf eines ersten Eigenheims. Es sind nicht zwei Milliarden direkte Subventionen. Der Finanzierungsplan umfasst 500 Millionen aus Darlehen aus dem Sanierungsplan, 500 Millionen von der öffentlichen Entwicklungsbank und 1 Milliarde von Kreditinstituten.

Zu den vom Ministerium vorgelegten Parametern gehören ein Höchstalter von 55 Jahren für Begünstigte, eine Wohnung von bis zu 300 000 EUR und ein Höchstdarlehen von 230 000 EUR. Diese Beträge beschreiben das Projekt, das den Abgeordneten vorgestellt wurde, nicht ein öffentlich zugängliches Kreditangebot.

Die zugrunde liegenden Annahmen des griechischen Haushalts

Athen prognostiziert ein Wachstum von 2,3% für 2027, nach einer Schätzung von 2% für 2026. Sie geht von einer Arbeitslosenquote von 7,9 % aus, verglichen mit 8,4 % in diesem Jahr. Die Staatsverschuldungsquote würde von 135,8% auf 128,5% des BIP steigen. Die Abteilung erwartet sowohl einen Rückgang der Verschuldung als auch einen Anstieg des nominalen BIP. Das Verhältnis würde daher schneller fallen als der einzige Schuldenbetrag.

Für die Änderung des Tarifs behält das Gesetz das Datum des endgültigen Vertrags bei: 1. Juli 2027 oder später. Das Darlehensprogramm ist ein separater Zeitplan und die genannten Bedingungen sind die des Projekts, das den Mitgliedern vorgestellt wird.

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