Die russischen Streiks am 7. November beschädigten die nördliche Brücke, die Wohn- und Energieeinrichtungen rund um Kiew. Die Gemeinde schloss die Brücke, um den Schaden zu beurteilen. Nach den morgendlichen Störungen kündigte Vitali Klitschko den normalen Wassersystembetrieb und die Heizung in 60% der kollektiven Gebäude an. Wolodymyr Selenskyj meldete 36 ballistische Raketen gegen Kiew und seine Region. Die Behörden setzen die Reparaturen fort, ohne einen Zeitplan für die Wiedereröffnung der Brücke bekannt zu geben.

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Die russischen Angriffe auf Kiew beschädigten die Nordbrücke und die Energieanlagen in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2026. Die ukrainischen Behörden melden Störungen bei Strom, Heizung und Wasser. Am Mittag kündigte Bürgermeister Vitali Klitschko jedoch die Rückkehr des Wassersystems in den Normalbetrieb an.

Russische Angriffe auf Kiew: die geschlossene Nordbrücke

Vitali Klitschko kündigte am Samstagmorgen die Schließung der Nordbrücke in beide Richtungen an. Spezialisten wurden gebeten, den Schaden auf dieser Achse zu beurteilen, die den Dnipro kreuzte. Der Bürgermeister erklärte dann, dass die Fahrbahn, die Trolleybus-Kontaktlinie und eine Stromleitung betroffen waren.

Straßenbesatzungen und kommunale Dienste waren beteiligt. Die Explosion beschädigte laut Bürgermeister auch fünf Lastwagen, die in der Nähe der Brücke stationiert waren. Es gab keinen Zeitplan für die Wiederaufnahme dieser Situation.

Angriffe erreichten auch Wohngebäude. Wolodymyr Selenskyj berichtete von der teilweisen Zerstörung eines Kindergartens. Die ersten Opferankündigungen entwickelten sich über den Morgen. Der ukrainische Präsident verwies in seinem nationalen Bericht auf neun Verletzte, darunter ein Kind. Diese Zahl sollte nicht als begrenzte Bilanz im Kapital dargestellt werden.

Gezielte elektrische Umspannwerke

Laut Wolodymyr Selenskyj mobilisierte der Angriff 172 Drohnen und 36 ballistische Raketen. Er behauptet, dass all diese Raketen auf Kiew und seine Region abzielten. Bei diesen Mengen handelt es sich um die von den ukrainischen Behörden mitgeteilten Mengen.

Der Präsident berichtete von Angriffen auf Umspannwerke, die die Kernkraftwerke Rivne und Khmelnytskyi mit Kiew und den zentralen Regionen verbinden. Es identifizierte auch beschädigte Umspannwerke in fünf anderen Regionen. Seine Pressemitteilung beschreibt Schäden an elektrischen Netzwerken; Sie kündigt keinen Streik auf die Reaktoren dieser Anlagen an.

Die russischen Behörden haben einen massiven Angriff auf Anlagen behauptet, die sie als Militär, Industrie, Energie und Verkehr darstellen. Diese Darstellung der Ziele, berichtet von einer internationalen Agentur, bleibt die des russischen Verteidigungsministeriums.

Wasser wiederhergestellt, Heizung noch in Verbindung

Der Bürgermeister von Kiew hatte eine sehr schwierige Situation für die Energieversorgung nach den Schäden in den Regionen Kiew und Jytomyr beschrieben. In einer späteren Nachricht kündigte er einen normalen Wasserversorgungsbetrieb an.

Er gab auch an, dass 60 Prozent der kollektiven Gebäude dann beheizt wurden. Dieser Satz beschreibt den Fortschritt der von der Gemeinde angekündigten Verbindungen. Es bedeutet nicht, dass 40 Prozent der Gebäude bei diesem einzigen Angriff ihre Heizung verloren hätten.

Am Tag zuvor warnte Wolodymyr Selenskyj, dass ein neuer Dnipro-Energie- und Brückenbetrieb in Vorbereitung sei. Am Samstag wurden Reparaturen und Erleichterungen in Bereichen fortgesetzt, in denen die Sicherheitsbedingungen ein Eingreifen der Teams ermöglichten.

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