Die Revolutionsgarden geben bekannt, dass sie die Reichweitenbeschränkung für iranische Raketen aufgehoben haben. Ihr Sprecher Hossein Mohebbi sprach am Samstag, den 7. November in Teheran. Er präsentierte keinen neuen numerischen Abstand oder Test mit zusätzlicher Kapazität. Der Manager erklärte, dass die Fähigkeiten in der Praxis demonstriert werden sollten. Diese Aussage kommt nach neuen amerikanischen Streiks, die von Donald Trump behauptet wurden, während Katar weiterhin vermittelt. Die Ankündigung macht es nicht möglich, die Inbetriebnahme eines neuen Arsenals abzuschließen.

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Die Reichweite iranischer Raketen würde nicht länger den von Teheran auferlegten Beschränkungen unterliegen. Hossein Mohebbi, Sprecher der Revolutionsgarden, kündigte am Samstag, den 7. November in Teheran an. Der Maintainer legte jedoch keinen neuen numerischen Umfang oder Test zur Überprüfung zusätzlicher Kapazitäten vor.

Reichweite der iranischen Raketen: die Beschränkung aufgehoben, nach Guardians

Als er am Rande einer Konferenz über Luft- und Raumfahrtkräfte befragt wurde, behauptete Hossein Mohebbi, dass diese Einschränkung aufgehoben worden sei. Er beantwortete eine Frage zu den Konsequenzen der Aussagen des Obersten Führers, die sich auf eine Antwort ohne geografische Beschränkung beziehen.

Der Sprecher selbst unterschied die Ankündigung und ihre Umsetzung. Fähigkeiten müssen in der Praxis demonstriert werden, erklärte er einer iranischen Agentur. Er fügte hinzu, dass Slogans nicht vor der Demonstration verwendet werden sollten.

Laut einer US-Agentur wurde die bisherige Begrenzung des Iran auf 2.000 Kilometer für seine ballistischen Raketen festgelegt. In der Samstagserklärung wird der angestrebte neue Schwellenwert nicht angegeben. Es gibt auch keinen Zeitplan für Tests oder die Inbetriebnahme bekannt.

Erklärung ohne neue Rakete vorgestellt

Die Ankündigung betrifft die von Teheran geltend gemachte Beschränkung. Es wird nicht identifiziert, welche Systeme nun weitere Ziele erreichen könnten. Der gemeldeten Erklärung sind kein Modell, Flugergebnis oder nachprüfbare technische Leistung beigefügt.

Es wäre daher verfrüht, zu dem Schluss zu kommen, dass ein neues Langstreckenarsenal einsatzbereit ist. Die tatsächlich erreichbare Entfernung hängt von den Eigenschaften jedes Flugkörpers und den Einsatzbedingungen ab. Die Entfernung eines angezeigten Limits allein liefert diese Daten nicht.

Die Konferenz war Teil der Woche, die der Guardian Aerospace Force gewidmet war. Hossein Mohebbi lobte auch die unterirdischen Anlagen des Militärkorps. Ihm zufolge ermöglichen diese die fortgesetzte Herstellung von Raketen und Drohnen trotz der Bombenanschläge.

Der Manager gab an, dass Produktionseinheiten unterirdisch verlegt worden seien. Er kündigte auch die Präsentation von Spezialausrüstung für die Öffentlichkeit in dieser Woche an. Diese industriellen Ansprüche bleiben die der Guardians. Die eingesehenen Aufzeichnungen bieten keine unabhängige Überprüfung ihrer Produktionsmengen.

Militärische Spannungen und offene Mediation

Diese Rede kommt nach neuen amerikanischen Streiks, die am Freitagabend von Donald Trump gefordert wurden. Der US-Präsident beschrieb eine begrenzte Operation gegen die iranische Luftverteidigung. In derselben Nacht berichtete die iranische Presse von Explosionen auf der Insel Qeshm, nahe der Straße von Ormuz.

Die wesentlichen Einzelheiten dieser Ereignisse bleiben unvollständig. Sie stellen einen unmittelbaren Kontext für die Erklärung der Guardians dar, ohne den Einsatz einer neuen Rakete nachzuweisen.

Katar behauptet auch, seine Vermittlung zwischen Washington und Teheran fortzusetzen. Sein Internationales Medienbüro bestritt die Informationen, die die Diskussionen als angekündigten Misserfolg darstellten. Doha behauptet, dass die Parteien weiterhin an einem Abkommen arbeiten, ohne einen unterzeichneten Kompromiss anzukündigen.

Die nun zu erwartenden Einzelheiten betreffen den geplanten neuen Anwendungsbereich, die betreffenden Systeme und die Demonstrationen, auf die sich Hossein Mohebbi bezog.

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