Die Genossenschaft für landwirtschaftliche Dienstleistungen von Jezzine hat angekündigt, 2.000 Liter Diesel für die Kaltkammergeneratoren zu beziehen. Diese von der Päpstlichen Mission im Libanon finanzierte Hilfe muss laut Pressemitteilung die Ernte von etwa 250 Landwirten erhalten. Sie deckt nur einen Teil des Bedarfs ab. Die Ankündigung kommt, als der Strom des Libanon einen Reservetransformator in die Region transferierte. Die Installation dieses Geräts und die tatsächliche Wiederherstellung der Stromversorgung werden in den nächsten Tagen erwartet.

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Jezzines landwirtschaftliche Dienstleistungsgenossenschaft gab bekannt, dass sie am Samstag, den 7. November 2026, 2.000 Liter Dieselöl erhalten hatte. Diese Hilfe muss die Generatoren in den Kühlkammern speisen. Es zielt darauf ab, Äpfel in Jezzine zu schützen, während Stromausfälle ihre Erhaltung gefährden.

Die Päpstliche Mission im Libanon finanziert diesen Beitrag, so die Erklärung der Genossenschaft. Die Al-Sahra Khasba Association führte die Schritte nach einer Bitte um Soforthilfe durch.

Äpfel in Jezzine von Schnitten bedroht gelagert

Die Genossenschaft schätzt, dass sich die Ernte von etwa 250 Landwirten wahrscheinlich verschlechtern wird. Es unterstreicht die Rolle von Kühlanlagen bei der Konservierung von Obst während der Vermarktung.

Der gewonnene Kraftstoff deckt einen Teil des Generatorbedarfs ab. Die Genossenschaft hofft daher, zusätzliche Mengen zu sammeln, um die Kontinuität der Kühlung zu gewährleisten. Es gibt nicht die Länge der Autonomie an, die durch die 2.000 Liter oder das Volumen der gelagerten Äpfel bereitgestellt wird.

In der Ankündigung geht es um den Bestandsschutz. Sie enthält keine Bilanz der bereits festgestellten Verluste oder einen Ausgleich für die Betreiber.

Elektrische Rückgewinnung wird erwartet

Diese Hilfe kommt, da Strom aus dem Libanon einen Schritt zur Reparatur des Netzwerks für die Region ankündigt. Am Freitag, den 6. November, berichtete das öffentliche Establishment, dass es einen 20-Megavoltamper-Reservetransformator von Joub Jannine übertragen hatte. Die Armee begleitete die Operation.

Das Flugzeug muss defekte Ausrüstung an der Paul-Arcache-Station ersetzen. Nach Angaben von EDL hat das Scheitern am 29. September die Versorgung von Gebieten in Jezzin, Iqlim al-Kharroub und Umgebung stark reduziert.

Die Übertragung markiert noch nicht die Rückkehr in den Dienst. In seiner am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung plant EDL, in den nächsten Tagen zu installieren, ohne ein bestimmtes Datum bekannt zu geben. Für die Kühlräume der Genossenschaft bleibt die zusätzliche Kraftstoffversorgung ein unmittelbarer Bedarf.

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