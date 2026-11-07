Traditionelle Produkte: Libanon bereitet ihren Schutz vor

Das Landwirtschaftsministerium und die Universität Antonin organisierten am 6. November einen ersten nationalen Tag der traditionellen libanesischen Produkte. Louis Lahoud kündigte einen Gesetzesentwurf an. Die Produktidentifizierung, der Kennzeichnungsschutz, die Ernährungssicherheit und der Marktzugang gehören zu den Prioritäten. Die Organisatoren wollen akademische Unterstützung, ländliche Aktivitäten und Restaurierung kombinieren. Auf dem Hadath-Baabda-Treffen wurde kein neues Label, Zuschussprogramm oder zusätzlicher Einkommensausgleich angekündigt.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Traditionelle libanesische Produkte sind Gegenstand eines Gesetzes zur Organisation und zum Schutz ihres Sektors. Louis Lahoud, Generaldirektor des Landwirtschaftsministeriums, kündigte die Vorbereitungen für den ersten Nationalfeiertag für diese Produkte an, der am 6. November an der Antoninischen Universität stattfand. Der Text bleibt ein Entwurf, der vor seiner Übermittlung gemäß den festgelegten Verfahren fertiggestellt werden muss.

Das Treffen fand auf dem Campus Hadath-Baabda in Anwesenheit des Landwirtschaftsministers Nizar Hani und des Rektors Michel Saghbini statt. Sie verband eine Ausstellung mit zwei Diskussionsrunden. Sein Ziel ist es, die Übertragung des Lebensmittelerbes mit Absatzmöglichkeiten für die Erzeuger zu verbinden.

Traditionelle libanesische Produkte suchen einen Rahmen

Die Nationale Kommission für den Fall wurde durch Ministerialbeschluss 81/1 vom 20. Februar 2026 eingerichtet. Es bringt Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors sowie der Universitäten zusammen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen nimmt als Beobachter teil.

Laut Louis Lahoud hat diese Kommission einen Gesetzentwurf vorbereitet und diskutiert. Anmerkungen müssen noch aufgenommen werden. Die Ankündigung bedeutet daher nicht, dass ein neues Schutzsystem in Kraft getreten ist. Es schafft kein Label für Produzenten allein.

Die geplanten Arbeiten umfassen die Identifizierung und Klassifizierung von Produkten. Sie betreffen auch den Schutz lokaler Bezeichnungen, geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen. Diese Konzepte beziehen sich auf Geräte, die spezifische Kriterien erfordern: Aktuelle Diskussionen erlauben keine Ankündigung ihrer Zuordnung zu einem bestimmten Produkt.

Der Ausschuss will auch die Ernährungssicherheit stärken und den Zugang zu den Märkten für Kleinerzeuger und Genossenschaften erleichtern. Der Schutz des Kulturerbes ist somit Teil einer Reflexion über die konkreten Herstellungs- und Vermarktungsbedingungen.

Qualität, Verpackung und Vermarktung

Nizar Hani stellte die 24 sektoralen Ausschüsse vor, die landwirtschaftliche Aktivitäten begleiten. Sie bringen Interessengruppen aus Produktion, Verarbeitung und Marketing zusammen. Der Minister weist ihnen eine Rolle bei der Verbesserung der Qualität und der Erfüllung der Gesundheitsanforderungen zu.

Verpackung ist ein weiterer Arbeitsbereich. Bei einem Erzeugnis, das außerhalb seines Herstellungsortes für den Verkehr bestimmt ist, ist die Verpackung zur Lagerung und Identifizierung zu verwenden. Chancen hängen auch von der Fähigkeit ab, dem Käufer ein regelmäßiges und verständliches Angebot zu unterbreiten.

Der Tag lieferte keine quantifizierte Verkaufsbilanz oder einen gemessenen Umsatzanstieg. Die Organisatoren präsentieren die ländlichen Vorteile als Ziel. In dem veröffentlichten Material wurden keine neuen Zuschüsse für Bewerbungen angekündigt.

Der traditionelle Charakter eines Lebensmittels befreit es nicht von der Kontrolle seiner Zubereitungsbedingungen. Die Diskussionen verbanden die Lebensmittelidentität speziell mit den aktuellen Gesundheitsanforderungen. Sie haben keine allgemeine ernährungsphysiologische Überlegenheit traditioneller Produkte festgestellt.

Universität will Familienunternehmen unterstützen

Michel Saghbini hob die Fähigkeiten der Antoninischen Universität in den Bereichen Management, Kommunikation, öffentliche Gesundheit und Unternehmertum hervor. Sie will sie für kleine Projekte und Familienunternehmen mobilisieren.

Der Rektor schlug vor, diese Zusammenarbeit während des akademischen Jahres zu verlängern. Workshops und Feldaktivitäten könnten die drei Siedlungen umfassen, darunter Nabi Ayla in der Region Zahlé und Majdlayya in der Nähe von Zghorta. Diese Perspektive bleibt eine angekündigte Ausrichtung, ohne einen detaillierten Trainingsplan.

Besondere Aufmerksamkeit galt Frauen in ländlichen Gebieten. Ihre Expertise in Mouneh-Zubereitung und Lebensmittelverarbeitung kann als Ausgangspunkt für bezahlte Arbeit genutzt werden. Die oben genannten Leitlinien umfassen Planung, Management und Marketing.

Bei der Übertragung geht es also nicht nur um Einnahmen. Es geht auch darum, eine Aktivität zu organisieren, die von Dauer sein kann. Die Ausstellung begrüßte Produkte aus den Antoniner Klöstern, die als Ergebnis ihrer landwirtschaftlichen und pflanzenschutztechnischen Praktiken präsentiert wurden.

Restaurants als Outlet

Tony Rami, Präsident der Restaurantgewerkschaft, betonte die Verbindung zwischen lokalen Produkten und Tourismuserfahrung. Die Anwesenheit regionaler Spezialitäten in Restaurants kann den libanesischen Besuchern und Verbrauchern ihre Vielfalt bekannt machen.

Dieser Vorschlag bringt Produzenten und Gastronomiefachleute in Kontakt. Es entspricht noch keinem kollektiven Einkaufsprogramm oder angekündigten Verträgen. Mengen, Preise und Lieferbedingungen bleiben in möglichen Handelsabkommen festzulegen.

Nizar Hani forderte regelmäßige Unterstützung für libanesische Produkte. Er zitierte zwei Treffen im November: die Agri Libanon Show am 19., dann eine Feier zum Öl und Oliven in Gharifé am 27..

Louis Lahoud plant auch, sich nach diesem ersten Nationalfeiertag in den Regionen zu treffen. Für den Rechtsrahmen bleibt der nächste angekündigte Schritt die Integration von Kommentaren in den Gesetzentwurf, bevor sie an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews