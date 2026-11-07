UNRWA: 80 Millionen Dollar fehlen, Arbeitsplätze stehen aus

Die UNRWA meldet ein Liquiditätsdefizit von 80 Millionen US-Dollar und überprüft Anpassungen zur Aufrechterhaltung ihrer Dienstleistungen. Ein Szenario von Tausenden von Stellenstreichungen kursiert, aber die Agentur behauptet, dass keine endgültige Entscheidung über ihr Personal oder ihren Interventionsbereich getroffen wurde. Es ist weiterhin in fünf Gebieten tätig, einschließlich des Libanon. Die erneute Unterstützung der Vereinten Nationen geht einher mit einem Aufruf an die Geber, ausreichende und vorhersehbare Beiträge zu sichern, ohne eine besondere Reduzierung im Libanon anzukündigen.

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Die UNRWA steht vor einem Liquiditätsdefizit von 80 Millionen Dollar und erwägt Anpassungen ihrer Operationen. Aber die Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge erklärt, dass keine endgültige Entscheidung über ihr Personal oder ihren Interventionsbereich getroffen wurde. Diese Reserve ist zentral, während ein Szenario von mehreren tausend Post-Löschungen im Umlauf ist.

Am 6. November bekräftigte der UN-Sprecher Stéphane Dujarric die Unterstützung von António Guterres für die Agentur und forderte die volle Finanzierung für ihre Missionen. Die Warnung konzentriert sich auf die Fähigkeit, wesentliche Dienste aufrechtzuerhalten. Es bedeutet nicht, dass die Vereinten Nationen beschlossen haben, die UNRWA zu beenden.

UNRWA: ein Notfall-Cashflow

Die $ 80 Millionen Fehlbetrag ist eine Bargeldanforderung. Die Agentur unterscheidet diese unmittelbare Schwierigkeit von den aufgelaufenen Verpflichtungen und den wiederkehrenden Belastungen ihrer längerfristigen Rentabilität. Die beiden Probleme kommen zusammen, aber sie beschreiben nicht genau die gleiche Einschränkung.

Bargeld bestimmt die Möglichkeit, Ausgaben bei Fälligkeit zu zahlen. Eine politische Verpflichtung gegenüber der Agentur wird nicht automatisch zu einem für ihre Tätigkeit verfügbaren Betrag. Um die Dienste zu erhalten, müssen die Beiträge ausreichend, aber auch vorhersehbar und rechtzeitig sein.

Die UNRWA beschreibt eine Kombination aus sinkender Finanzierung, Unsicherheit über Beiträge und zunehmenden operativen Beschränkungen, insbesondere in Gaza. Sie erklärte, dass die zugesagten Einsparungen dazu beigetragen hätten, Arbeitsplätze und Dienstleistungen zu erhalten. Sie erkennt jedoch an, dass der anhaltende Druck auf die Ressourcen die Qualität bestimmter Dienstleistungen beeinflusst.

Finanzierung und Zugang zu Land sind zwei unterschiedliche Zwänge. Zusätzliche Ressourcen allein beseitigen nicht die Barrieren, die das Arbeiten von Teams verhindern. Umgekehrt ist die Betriebsmöglichkeit nicht ausreichend, wenn die notwendigen Ressourcen fehlen.

Beschäftigungsszenario wird noch geprüft

Presseberichte berichteten von einem Szenario von 7.000 bis 8.000 Stellenstreichungen. Dieser Band ist keine offizielle Entscheidung. In ihrer Antwort weist die Agentur darauf hin, dass mehrere Optionen weiterhin in Betracht gezogen werden und dass ein Personalabbau nur in Ermangelung einer tragfähigen Alternative in Betracht gezogen werden könnte.

Dieser Wortlaut erlaubt es nicht, bereits gemeldete Entlassungen anzukündigen oder ein Beschäftigungsrisiko auszuschließen. Es beschreibt eine Entscheidung, die noch offen ist, abhängig von der finanziellen und operativen Situation. In den verfügbaren Elementen ist kein endgültiger Zeitplan für die Streichung von Stellen festgelegt.

Die Agentur hat etwa 28.000 Mitarbeiter, hauptsächlich Palästinenser. Sie stellt sie als Grundlage ihrer Aktivitäten dar. Ihre Arbeit umfasst Lehre, Pflege und Unterstützung für Gemeinschaften. Eine mögliche Kürzung hätte daher Auswirkungen, die das Gehaltsbudget allein übersteigen würden.

Seit Januar 2026 hat die UNRWA eine Reduzierung der Dienstwoche um 20 Prozent als eine der bereits ergriffenen Sparmaßnahmen erwähnt. Diese Verkürzung der Dienstzeit entspricht nicht der Streichung von 20 % der Stellen. Eine Konsolidierung der beiden würde ein falsches Bild von der Situation des Personals vermitteln.

Fünf Gebiete, kein angekündigter Rückzug aus dem Libanon

Die Agentur erklärt, dass sie ihre Missionen in ihren fünf Einsatzgebieten fortsetzt: Gaza, Westjordanland, Jordanien, Libanon und Syrien. Es bietet Bildungs-, Gesundheits-, Hilfs- und Hilfsdienste. Die Finanzkrise betrifft daher eine regionale Organisation, auch wenn die Zwänge von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sind.

Für Libanon kann auf der Grundlage des Gesamtszenarios keine spezifische Reduzierung oder Schließung des Dienstes angekündigt werden. Eine Bandbreite, die die gesamte Agentur abdeckt, erlaubt es nicht, einen libanesischen Anteil zu berechnen. Dies würde Entscheidungen und geografische Aufschlüsselung erfordern, die hier nicht festgelegt werden.

Die gleiche Vorsicht ist für Schulen und Gesundheitsstrukturen erforderlich. Das Risiko einer Verschlechterung besteht in der finanziellen Warnung der Agentur. Es identifiziert nicht willkürlich eine Institution, die schließen würde, oder einen Vorteil, der zu einem bestimmten Zeitpunkt verschwinden würde.

Die angekündigten Konsultationen mit Mitgliedstaaten, Aufnahmeländern, Partnern und Flüchtlingsgemeinschaften sollten zur Prüfung von Optionen beitragen. Ihre Existenz setzt keine Einigung über die geplanten Einsparungen voraus.

Das Mandat wird nicht mit der Finanzierung verwechselt

Die UNRWA erinnert daran, dass ihr Mandat bei der UN-Generalversammlung liegt. Nur letzteres hat die Macht, es zu ändern oder zu beenden. Die Agentur behauptet, ihre Missionen in diesem Zusammenhang fortzusetzen, trotz der Schwierigkeiten, die die verfügbaren Ressourcen begrenzen.

Somit ändert eine Bargeldkrise selbst nichts an der Mission, die der Institution übertragen wurde. Es kann jedoch verhindern, dass es unter guten Bedingungen ausgeführt wird. Es ist diese Lücke zwischen Mandat und bedeutet, dass der Appell an die Geber versucht zu verringern.

Die unmittelbare Herausforderung bleibt die Ankunft einer nachhaltigen und berechenbaren Finanzierung. Zukünftige Entscheidungen müssen klären, ob die fraglichen Maßnahmen notwendig werden, in welchem Umfang und mit welchen Folgen. Vorerst wird der Mangel an Liquidität bestätigt; Abschaffungen von gemeldeten Posts sind keine endgültige Entscheidung.

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