Antony Blinken bezweifelte, dass ein erhöhter Druck den Iran zur Kapitulation führen würde. Der ehemalige US-Außenminister verteidigt eine Verhandlung unter Beibehaltung des wirtschaftlichen Drucks. In einem Interview am 9. November hob er die Dimensionen des Landes und seine verbleibenden Fähigkeiten hervor. Am Tag zuvor hatte er in Washington bereits mögliche Zugeständnisse erwähnt, im Gegensatz zu Mike Pompeo. Diese Positionen begleiten die katarische Vermittlung, ohne eine Entscheidung der US-Regierung zu sein oder ein Abkommen mit Teheran anzukündigen.

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Antony Blinken glaubt, dass Washington Teheran zu Verhandlungen drängen kann, bezweifelt aber, dass es seine Kapitulation bekommen kann. In einem TV-Interview am Montag, den 9. November, plädierte der ehemalige US-Außenminister für ein diplomatisches Ergebnis. Es hebt die Größe des Iran, seine maritime Fassade und seine verbleibenden militärischen Fähigkeiten hervor. Diese Einschätzung kommt, da Katar weiterhin zwischen Washington und Teheran vermittelt.

Blinken an den Iran: Verhandeln statt kapitulieren

Der Bericht dieses Interviews, der von amerikanischen Finanzmedien veröffentlicht wurde, berichtet von seiner Forderung, wirtschaftlichen Druck und Verhandlungen zu kombinieren. Blinken glaubt, dass eine neue Eskalation die Vereinigten Staaten zusätzlichen Risiken aussetzen würde. Sie legt keine bereits erhaltenen iranischen Zugeständnisse vor, noch legt sie ein Abkommen in Vorbereitung vor, das ihr die Bedingungen kennt.

Er kritisiert auch den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen von 2015, das Donald Trump 2018 beschlossen hat. Ihm zufolge beschädigten die Angriffe iranische Einrichtungen, ohne das nukleare Risiko dauerhaft zu beseitigen. Seine Kommentare zu möglichen vergrabenen Beständen und überlebenden Zentrifugen stellen eine Analyse dar, keine verifizierte Bestandsaufnahme vor Ort.

Eine Position, die bereits am Vortag in Washington verteidigt wurde

Am Sonntag, den 8. November, verteidigte Blinken bei einem öffentlichen Treffen in Washington mit Mike Pompeo eine ähnliche Linie. Die beiden ehemaligen Leiter der amerikanischen Diplomatie sprachen vor der Generalversammlung der jüdischen Föderationen Nordamerikas.

Blinken verwies dann auf die Möglichkeit von Zugeständnissen, insbesondere bei Sanktionen, um Verhandlungen zu ermöglichen. Er schlug vor, dass zu diesem Zweck ein anhaltender wirtschaftlicher Druck aufrechterhalten werden sollte. Er berief sich auf das Atomabkommen von 2015 und das Ende des iranisch-irakischen Krieges, um eine Verhandlungslösung von einer Kapitulation zu unterscheiden.

Pompeo hatte im Gegenteil die Zugeständnisse abgelehnt und den anhaltenden Druck auf das iranische Regime verteidigt. Diese Meinungsverschiedenheit bezieht sich auf Wege aus dem Konflikt. Keiner von beiden führt derzeit Verhandlungen im Namen Washingtons.

Geographie beleuchtet das Argument, nicht das Ergebnis des Konflikts

Die Dimensionen des Iran bieten eine konkrete Grundlage für Blinkens Argumentation über die Schwierigkeiten eines anhaltenden Krieges. Die Daten der Vereinten Nationen zeigen eine Fläche von etwa 1,63 Millionen Quadratkilometern und eine geschätzte Bevölkerung von 92,4 Millionen bis 2025. Die oft auf 90 Millionen gerundete Zahl entspricht einer Größenordnung.

Diese Daten messen jedoch nicht den aktuellen Zustand des iranischen Arsenals oder die Fähigkeit der Macht, neuen Operationen standzuhalten. Die vom ehemaligen Außenminister erwähnte politische und militärische Widerstandsfähigkeit bleibt eine strategische Einschätzung. Es bedeutet nicht, dass der Iran vor Verlust oder Druck immun wäre.

Katarische Mediation geht in Paris weiter

Die Debatte fand nach dem Treffen zwischen Donald Trump und dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani am 9. November statt. Der US-Präsident kündigte dann an, er werde vorerst keine weitere Offensive starten und zitierte Fortschritte bei der Lösung des Konflikts. Er behielt die Möglichkeit, zu handeln, wenn sich die Situation änderte.

Am 10. November sollte der katarische Regierungschef die Ergebnisse seiner Gespräche europäischen und saudischen Beamten in Paris vorstellen. Die diplomatische Abfolge findet am Rande des G7-Außenministertreffens statt. Diese Konsultationen sind es noch nicht wert, ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran anzukündigen.

Archivfoto: Ormuzstraße gesehen von Terra/MODIS, 2. Dezember 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, gemeinfrei. Redaktionskleid; die Ansicht zeigt nicht die Ereignisse vom November 2026.

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