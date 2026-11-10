IWF: Jaber hofft prinzipielle Einigung in dieser Woche

Die Verhandlungen mit dem IWF begannen am Dienstag, den 10. November in Beirut. Yassine Jaber hofft auf eine prinzipielle Einigung in dieser Woche. Der Finanzminister stellt das Financial Breach Act als Bedingung für die Lösung der Bankenkrise vor. Sie möchte ihn bis spätestens März 2027 annehmen, wobei sie daran erinnert, dass das Parlament seinen Zeitplan kontrolliert. Der Beitrag des Staates wird von seiner Kapazität und Schuldentragfähigkeit abhängen. Es wurden keine individuellen Rückzahlungspläne angekündigt.

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Yassine Jaber hofft, diese Woche in den Verhandlungen mit dem IWF, die am Dienstag, dem 10. November 2026 in Beirut eröffnet wurden, eine prinzipielle Einigung zu erzielen. Nach der ersten Sitzung stellte der Finanzminister das Gesetz über Finanzverstöße in den Mittelpunkt des Prozesses. Sie möchte ihn bis spätestens März 2027 annehmen, wobei sie daran erinnert, dass der Zeitplan dem Parlament gehört. Am Ende dieses Treffens wurde keine Einigung bekannt gegeben.

Die Delegation des Internationalen Währungsfonds kam am Montagabend in der Hauptstadt an. Die Gespräche sollen bis Freitag, den 13. November fortgesetzt werden. Die Eröffnungssitzung fand im Finanzministerium statt. Die beiden Teams schlossen sich dann dem Phoenicia Hotel an, um Fragen im Zusammenhang mit der Rechnung weiter zu diskutieren.

Verhandlungen mit dem IWF detailliert die Verluste

Yassine Jaber leitet die libanesische Delegation. Der Minister für Wirtschaft und Handel, Amer Bsat, und der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, nehmen an dem Verfahren teil. Vertreter der Präsidentschaft und der Ratspräsidentschaft begleiten sie. Der Generaldirektor für Finanzen, Georges Maurawi, sowie Experten aus dem Ministerium sind ebenfalls anwesend.

Nach dem Treffen beschrieb der Minister eine Reihe von laufenden Sitzungen. Die prinzipielle Vereinbarung, die er erreichen wollte, muss seiner Ansicht nach die Lösung der Bankenkrise in der Praxis ermöglichen. Dies ist ein Ziel für diese Woche, ohne vereinbartes Ergebnis. Seine Erklärungen enthalten keinen genehmigten Finanzierungsbetrag oder einen Zeitplan für die Auszahlung des Fonds.

Jaber besteht auf der Notwendigkeit, Banken wiederherzustellen, die in der Lage sind, Unternehmen zu finanzieren und Kredite zu vergeben. Sie hielt es für unmöglich, die Abhängigkeit des Landes von Barzahlungen auszuweiten. Der Minister stellte daher die Verhandlungen als ein Mittel zur Wiederherstellung des Funktionierens des Sektors dar, das über die Diskussion von Lagerstätten hinausgeht.

Das Gesetz über die finanzielle Verletzung bleibt die obligatorische Passage

Der Minister erklärt, dass die Regierung und die Libanesische Zentralbank ihre Positionen eng abstimmen. Diese Konsultation betrifft Gespräche mit dem Fonds und den dem Parlament vorgelegten Gesetzentwurf. Seiner Ansicht nach verhindert die mangelnde Annahme dieses Textes den Übergang zu einem Programm mit dem IWF.

Der « Finanzbruch » bezieht sich auf die Verluste, die der Reorganisationsmechanismus erkennen und zuweisen muss. Ihre Behandlung ist eine Voraussetzung für die Umstrukturierung von Banken und die Einziehung von Einlagen. Die Abstimmung über den Text muss daher einen Rahmen vor der Durchführung eines Erstattungsprogramms festlegen. Die Bemerkungen vom Dienstag geben kein bereits verabschiedetes Gesetz bekannt.

Der IWF selbst erinnerte am 1. Oktober an mehrere Bedingungen. Sie umfassen einen effektiven Bankenabwicklungsrahmen und ein Verlustgesetz, das internationalen Standards entspricht. Der Fonds erfordert auch ein Budget für 2027 und einen fiskalischen Weg, der mit nachhaltigen Schulden vereinbar ist. Fortschritte bei der Verwaltung und Verwaltung der öffentlichen Finanzen sind ebenfalls Teil des Rahmens.

Jaber verbindet den Beitrag des Staates zu seinen Fähigkeiten

Auf die Frage nach der Verteilung der Verluste stellte Yassine Jaber den Befehl vor, den er in den Diskussionen verteidigte. Seiner Darstellung zufolge müssen der Staat und die Libanesische Bank zuerst einen Beitrag leisten, dann der Bankensektor. Die Einleger müssen die Verluste als letztes Mittel tragen. Diese Präsentation ist die des Ministers am Ende der ersten Sitzung.

Er fügte hinzu, dass der Beitrag des Staates seiner Kapazität angemessen bleiben müsse. In seiner Antwort gibt es zwei Zwänge: die Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden und die Emission von Eurobond-Inhabern. Der Staat muss sich auch mit diesen Verpflichtungen auseinandersetzen. Jaber gibt keinen endgültigen Betrag für seine Beteiligung an der Beilegung der Bankenkrise an.

Der Minister minimiert prinzipielle Unterschiede und beschreibt vor allem Berechnungen, um zu messen, was jede Partei tragen kann. Er betonte auch die Verantwortung der Bank des Libanon bei der Durchführung des Falls. Er fordert die Unterstützung der Institution, damit sie diese Aufgabe erfüllen kann.

Der IWF hatte seine Position während seines Besuchs im September klargestellt: Aktionäre und nachrangige Gläubiger müssen Verluste vor Einlegern absorbieren. Sie forderte auch Rückzahlungen, die mit der Rentabilität der Banken und der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar sind. Diese Kriterien allein bestimmen nicht den numerischen Beitrag jedes Akteurs.

Für Antragsteller kein individueller Zeitplan angekündigt

Jaber beschreibt drei Schritte für Bankkunden: Verabschiedung des Gesetzes, Reform des Sektors und dann Umsetzung des vereinbarten Restitutionsprogramms. Er erinnerte daran, dass die Bank des Libanon bereits Zahlungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten leistete. Er verwies auf eine kürzliche Erhöhung der zurückgezahlten Beträge, ohne in dieser Intervention neue Obergrenzen festzulegen.

Der Minister erkennt das Bestreben jedes Einlegers an, sein gesamtes Geld zurückzuholen. Diese Erwartung wird jedoch nicht in eine vollständige Rückerstattungsgarantie umgewandelt. Er betonte, dass die Behörden nach sieben Jahren Krise immer noch nach einer Lösung suchen, um einen funktionierenden Bankensektor wiederherzustellen.

Der Legislativzeitplan ist nun ein konkreter Übergangspunkt. Der Parlamentarische Ausschuss für Finanzen und Haushalt prüft weiterhin den Haushalt, erklärt Jaber. Es muss sich dann auf das Projekt der finanziellen Verletzung konzentrieren. Der Minister wünscht, dass seine Adoption so bald wie möglich stattfindet, ohne den März 2027 zu überschreiten. Diese Frist bleibt ein Regierungswunsch, vorbehaltlich der Entscheidungen der Abgeordneten. Die Verhandlungsführer müssen bis Freitag den Text und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Parteien weiter prüfen.

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