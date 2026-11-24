Das libanesische Parlament erhielt eine französische Delegation und nahm die Berücksichtigung der häuslichen Pflege wieder auf. In Beirut schloss eine Straße in Badaro bis 16.00 Uhr. Doha und Washington unterzeichneten zwei Kooperationstexte.

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Dienstag, 24. November 2026, 8:00 Uhr in Beirut.Zwei Ausschüsse des libanesischen Parlaments treffen sich heute Morgen: einer muss eine französische Delegation empfangen, der andere nimmt die Prüfung der für häusliche Pflegeeinrichtungen geltenden Vorschriften wieder auf. In Beirut ist eine Straße in Badaro bis 16 Uhr geschlossen. In Washington unterzeichneten Katar und die Vereinigten Staaten zwei Texte über kritische Mineralien und künstliche Intelligenz.

Zwei Treffen um 11 Uhr im libanesischen Parlament

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Migranten wird Mitglieder des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der französischen Nationalversammlung empfangen. Die libanesische Agenda kündigt einen Austausch über die jüngsten politischen und diplomatischen Entwicklungen und über Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten an. Das libanesische Parlament präsentierte das Treffen als Konsultation ohne Abstimmung auf der Tagesordnung.

Gleichzeitig muss die Verwaltungs- und Justizkommission weiterhin einen Gesetzentwurf zur Regulierung des Betriebs von häuslichen Pflegeeinrichtungen prüfen. Ein weiterer Text auf seiner Tagesordnung würde den Abgeordneten Anrecht geben und Interesse daran haben, den Staatsrat aufzufordern, Verwaltungsakte aufzuheben. Es handelt sich um zwei getrennte Vorschläge, deren Berücksichtigung allein die geltenden Regeln nicht ändert. Wenn um 11.00 Uhr die Beschlussfähigkeit fehlt, ist eine zweite Ausschusssitzung um 11.30 Uhr vorgesehen.

In Beirut eine gezielte Schließung in Badaro

Die internen Sicherheitskräfte kündigten die Schließung der Bani Kenaan Street in der Region Badaro an diesem Dienstag von 4 bis 16 Uhr für eine Schießerei an. Autos müssen die angrenzenden Straßen nehmen. Die Aussicht ist auf dieser Straße, nicht die ganze Nachbarschaft. Für Mittagsreisen wird die Abweichung bis 16 Uhr erwartet.

Doha und Washington unterzeichnen Mineralien und KI

Der katarische Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani und US-Außenminister Marco Rubio leiteten am Montag, den 23. November in Washington den achten strategischen Dialog zwischen den beiden Ländern. Doha kündigte ein Memorandum zur Behandlung kritischer Mineralien und gesondert eine Partnerschaft zur Beschleunigung der Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz an.

Der erste Text behandelt einen industriellen Schritt nach der Extraktion: die Behandlung von Materialien vor ihrer Verwendung. Dies ist nicht die Ankündigung der Eröffnung einer Mine oder einer Fabrik. Der Bericht legt keine Finanzierung oder einen Zeitplan für Projekte fest, die daraus resultieren könnten. Der Austausch konzentrierte sich auch auf die regionale Situation und die Freiheit der Schifffahrt, ohne ein Datum für die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bekannt zu geben.

Bei den Vereinten Nationen eine Debatte über Technologien und Konfliktlösung

An diesem Dienstag, um 17.00 Uhr in Beirut, hat der Sicherheitsrat eine offene Debatte über die Konfliktlösung im Kontext eines raschen technologischen Wandels geführt. Der lettische Präsident Edgars RinkČvičs wird das von seinem Land vorgeschlagene Treffen leiten, das die monatliche Ratspräsidentschaft innehat. Dieses Treffen unterscheidet sich von den Konsultationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Bericht über die Resolution 1701 , die am 19. November auf der Tagesordnung standen. In der Tagesordnung ist kein Beschluss über den Nachabschluss vorgesehen.

In Frankreich, der Senatshaushalt und der Tod von Catherine Clément

Der französische Senat tagte ab 14.30 Uhr in Paris oder 15.30 Uhr in Beirut. Die Senatoren müssen zuerst die Ergebnisse des Gemeinsamen Gemeinsamen Ausschusses für End-of-Management-Finanzen für 2026 überprüfen und dann die Artikel in Teil I des Haushaltsentwurfs für 2027 erneut berücksichtigen. Der erste Text passt die aktuelle Übung an; der zweite bereitet das nächste Jahr vor. Der Gesetzentwurf für 2027, der in der Nationalversammlung abgelehnt wurde, wird weiterhin im Senat diskutiert.

Die Philosophin und Romanautorin Catherine Clément starb am Montag in Paris im Alter von 87 Jahren, kündigte ihr Bruder Jérôme an. InDie Reise von Theo1997 veröffentlichte sie die entdeckung von religionen durch die begegnungen eines teenagers, der mit ihrer tante reiste. Sie leitete auch die Programmierung der Popular University des Branly Quai Museums, wo sie diese Arbeit durch Treffen zwischen Forschern, Schriftstellern und der Öffentlichkeit erweiterte.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, Fotoarchiv. François El Bacha / Libnanews.

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