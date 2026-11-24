In Washington unterzeichneten Katar und die Vereinigten Staaten am 23. November zwei Kooperationstexte, die sich mit kritischen Mineralien und künstlicher Intelligenz befassen. Der strategische Dialog konzentrierte sich auch auf die Region und Ormuz. Es wird keine neue industrielle Finanzierung oder Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Iran angekündigt.

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Katar und die Vereinigten Staaten unterzeichneten am Montag, den 23. November in Washington, DC, zwei Kooperationstexte, einen über die Behandlung kritischer Mineralien, den anderen über künstliche Intelligenz. Die erste zielt auf die Diversifizierung der Lieferketten ab. Beide Regierungen haben weder Fabrik noch die Höhe der Finanzierung oder den Zeitplan für die Umsetzung angekündigt.

Kritische Mineralien, von der Verarbeitung bis zur Lieferkette

US-Außenminister Marco Rubio und der katarische Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani haben gemeinsam die achte Sitzung des strategischen Dialogs zwischen den beiden Ländern geleitet. Nach den offiziellen katarischen Aufzeichnungen haben beide Parteien ein Memorandum über die Behandlung kritischer Mineralien unterzeichnet. Das gemeinsame Kommuniqué präsentiert diese Unterschrift als ein Mittel, um ihre Strategien näher zusammenzubringen und ihre Lieferungen weniger abhängig von einer begrenzten Anzahl von Lieferanten zu machen.

Die Behandlung erfolgt nach der Extraktion. Insbesondere ermöglicht es die Trennung und Reinigung von Materialien vor dem Einsatz in der Industrie. Der angekündigte Text bezieht sich auf diese Zusammenarbeit, aber der Bericht enthält keine detaillierten Angaben zu den betreffenden Themen, zum Standort von Einrichtungen oder zur Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den beiden Ländern. Die Unterschrift reicht daher nicht aus, um festzustellen, ob ein Industrieprojekt beschlossen wurde.

Ein zweiter Text zu Künstlicher Intelligenz

Katar kündigte auch die Unterzeichnung einer Partnerschaft zur Beschleunigung der Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Die gemeinsame Erklärung nennt Hochleistungs-Computing und digitale Infrastruktur zu den Bereichen, in denen die beiden Länder zusammenarbeiten wollen.

Washington erinnerte daran, dass Doha die Pax Silica-Erklärung, eine Technologie- und industrielle Kooperationsinitiative, unterzeichnet hatte. Dieser politische Rahmen erlaubt es nicht, die Investitionen zu quantifizieren, die sich aus der am Montag angekündigten Partnerschaft ergeben könnten. Im katarischen Protokoll sind weder spezifische Beträge für diesen Text noch Bereitstellungsfristen aufgeführt.

Zu Iran: Keine angekündigte Wiederaufnahme der Gespräche

Im Mittelpunkt des Dialogs stand auch die regionale Situation. Beide Regierungen bekräftigten ihr Engagement für die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Ormuz. Washington begrüßte Katars Vermittlungsbemühungen, aber das Kommuniqué legt kein Datum oder Format für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran fest.

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