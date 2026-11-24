Die Philosophin und Schriftstellerin Catherine Clément starb mit 87 Jahren in Paris, wie ihr Bruder mitteilte. Von Theos Reise bis zu ihrem neuesten Roman über Sabbatai Tsevic machte sie Fiktion zu einer Möglichkeit, Religionen zu erkunden. Sie programmierte auch die Popular University des Branly Pier Museum.

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Catherine Clément starb am Montag, den 23. November in Paris, im Alter von 87 Jahren, kündigte ihr Bruder Jérôme Clément an. Der Philosoph und Romanschriftsteller hatte den Roman zu einem Weg gemacht, sich den Religionen ebenso zu nähern wie der Geschichte. Im November veröffentlichte die ThresholdDer Sabbat oder das Pflaster Gottes, die zu einer messianischen Bewegung zurückkehrt, die im Osmanischen Reich im siebzehnten Jahrhundert geboren wurde.

Aus dem Essay über Levi-Strauss zu Theos Reise

Catherine Clément lehrte Philosophie an der Sorbonne, bevor sie in der Presse arbeitete und die französische Vereinigung für künstlerische Aktion leitete. Das Musée du quai Branly-Jacques Chirac, das es als Teil seiner Popular University beherbergte, feiert auch seine Jahre in Indien, Österreich und Senegal. 1970 widmete sie dem Werk von Claude Lévi-Strauss einen Aufsatz.

InDie Reise von Theo1997 im Seuil veröffentlicht, vertraut sie die Entdeckung der Religionen einem Teenager an, der mit ihrer Tante reist. Die Geschichte spielt in Jerusalem, Istanbul oder Benares. Die Wahl des Romans ermöglicht es ihm, Überzeugungen durch Begegnungen und Orte zu offenbaren, anstatt Doktrinen nacheinander zu präsentieren.

Lesen Sie die Geschichten, von der Oper zum Glauben

Seine Arbeit beschränkte sich nicht auf die Religion. InDie Oper oder die Niederlage der Frauen, 1979 von Grasset veröffentlicht, stellte sie dem Publikum eine Frage: Warum werden so viele Heldinnen wegen ihrer Stimme und ihrer Anwesenheit durch das Booklet zum Unglück verurteilt? Sie lenkte so die Aufmerksamkeit der einzigen Musik auf das, was die Geschichte ihre weiblichen Charaktere leiden ließ.

Sie brachte diese Themen auch in die öffentliche Debatte. An der Branly-Werft, wo sie die People’s University programmierte, brachten die Treffen Interessengruppen aus verschiedenen Disziplinen zusammen. 2015 nahm sie mit dem Psychiater Tobie Nathan an einer Session über die Beziehung zwischen Mythologien, Sexualität und Religionen teil. In seinem neuesten Roman geben Rabbi Sabbatai Tsevi und Nathan von Gaza ihm erneut die Gelegenheit, über die Verbreitung des Glaubens zu erzählen, diesmal durch die jüdischen Gemeinden des Mittelmeers und Europas.

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