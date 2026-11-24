Die italienische Wettbewerbsbehörde untersucht die Preise von Eurospin Duty-Free-Shops. Es soll ermittelt werden, ob diese Händler Rabatte auf die von der Gruppe gelieferten Produkte gewähren können. Die Inspektionen fanden am 18. November statt. Zu diesem Zeitpunkt wurde kein Verstoß festgestellt.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 23. November veröffentlichte die italienische Wettbewerbsbehörde eine Untersuchung der Preise von Eurospin Duty-Free-Shops. Sie fragte, ob diese Händler Rabatte auf die von der Gruppe gelieferten Produkte gewähren könnten. Die Einleitung der Untersuchung stellt keine Feststellung eines Verstoßes oder einer Strafe dar.

Könnte der Preis im Laden gesenkt werden?

Die Behörde zielt auf Eurospin Italia und fünf Unternehmen der Gruppe ab. Sie vermutet, dass ihre Franchisenehmer im Cash-Management-System bestimmte Produkte nicht billiger verkaufen können als der von der Gruppe festgelegte Preis. In der Pressemitteilung heißt es, dass die vom Franchisegeber gelieferten Produkte fast das gesamte Sortiment dieser Geschäfte darstellen.

Die Unterscheidung ist wichtig: Ein empfohlener Preis gibt dem Händler einen Benchmark, und ein Maximalpreis erlaubt ihm im Prinzip, billiger zu verkaufen. Ein Verbot der Preissenkung würde ein Minimum bedeuten. Die Untersuchung betrifft die von der Gruppe rechtlich getrennten Franchise-Filialen und die von der Gruppe gelieferten Produkte. Sie betrifft nicht die Zentralisierung der Preise in Geschäften, die direkt von Eurospin betrieben werden.

Inspektionen vor der öffentlichen Bekanntmachung

Die Behörde beschloss, den Fall am 10. November zu eröffnen. Seine Agenten, begleitet von Spezialisten der italienischen Finanzpolizei, führten am 18. November Inspektionen in mehreren Hauptquartieren der Gruppe und in angeschlossenen Geschäften durch. Die betroffenen Unternehmen können eine Anhörung beantragen. In der Eröffnungsentscheidung wird der 31. Dezember 2027 als Frist für das Verfahren festgelegt.

Für Kunden führt die Untersuchung nicht zu sofortigen Preisänderungen oder Rückerstattungen. Die Frage ist, ob Franchise-Shops die Freiheit hatten, lokal für die betreffenden Produkte zu werben. Die Behörde hat nicht festgestellt, dass eine Entfernung des verdächtigen Geräts den Preis der Rennen tatsächlich senken würde. Es wurde keine öffentliche Reaktion der Gruppe auf diese Untersuchung gefunden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews