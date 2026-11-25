Neben dem Video, das in der Schule gedreht wurde, erschweren Reisebeschränkungen den Zugang zu Pflege, Wasser und Vorräten. In Debel bedeutet ein ankommender Konvoi nicht, dass die Straße offen bleibt.

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Die Sendung eines Videos vom 22. November, das in der öffentlichen Schule von Debel gedreht wurde, stellte dieses Grenzdorf im Südlibanon in den Mittelpunkt einer Kontroverse. In ihrer Antwort erinnerte die Gemeinde an ein viel weniger sichtbares Problem: Die Menschen leben seit Monaten unter israelischer Militärpräsenz mit eingeschränkten Bewegungen. Für diejenigen, die sich entscheiden zu bleiben, besteht die Herausforderung darin, für sich selbst zu sorgen, ihre Kinder zu versorgen und in die Schule zu schicken, ohne auf eine außergewöhnliche Passage angewiesen zu sein.

Ein vorbeifahrender Konvoi garantiert nicht den nächsten

Zwei East Work Operationen veranschaulichen diesen Unterschied. Im April gab der Verband die Ankunft eines Lastwagens in Debel bekannt, der nach zwei Wochen ohne Konvoi 30 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte transportierte. UNIFIL begleitete ihn. Am 20. Juli drehte sich dagegen ein weiterer vom Verein organisierter Konvoi um, ohne Debel, Ain Ebel oder Rmeich zu erreichen. Diese Episoden geben nicht den aktuellen Zustand der Straßen; Sie zeigen, dass die Passage einer Lieferung nicht allein die Kontinuität der Versorgung gewährleistet.

Am 28. Juli besuchte eine Mission unter der Leitung des humanitären Koordinators der Vereinten Nationen im Libanon diese drei Orte. Der Austausch mit Behörden und Anwohnern zeigte Schwierigkeiten beim Zugang zu Wasser, Gesundheit und Bildung sowie gestörte Lebensgrundlagen auf. Die Beobachtung betraf den gesamten Besuch: Es erlaubt nicht, die Bedürfnisse von Debel allein zu quantifizieren oder zu wissen, welche Dienste heute funktionieren.

Wasser und Medikamente, aber auch das Recht auf Bewegung

Anfang November präsentierten Debel, Rmeich, Ain Ebel, Quuzah und Alma al-Sha`b gemeinsam ihre Bedürfnisse in Bkerkeh. Ihre Gemeinden nannten Wasser, Strom, Kommunikation und Zugang zu Kraftstoff, Medikamenten und Lebensmitteln. Eine Lieferung kann Reservierungen mit sich bringen; sie ersetzt nicht die Netzwerkreparatur oder den kontinuierlichen Zugang zur Pflege. Im Süden betreffen diese Bedingungen sowohl die zurückgelassenen Familien als auch diejenigen, die eine Rückkehr planen.

Nach der Veröffentlichung des Videos erklärte die Gemeinde Debel, dass der Besuch nicht mit der Schule organisiert worden sei und dass die Wahl der Bewohner nicht bedeute, dass sie die Besetzung akzeptierten. Das Recht, zu Hause zu bleiben und unter sicheren Bedingungen zurückzukehren, wirft verschiedene Fragen auf. In beiden Fällen sind die greifbaren Zeichen die Regelmäßigkeit der Lieferungen, die Verfügbarkeit von Dienstleistungen und die Möglichkeit des Umzugs, nicht die bloße Anwesenheit von Bewohnern im Bild.

Humanitärer Zugang zum Post-FINUL-Test

Premierminister Nawaf Salam forderte die Reflexion über eine internationale Präsenz nach der UNIFIL, um unter anderem den humanitären Zugang von Debel und benachbarten Dörfern zu erhalten. Die Anwendung legt noch keinen Mechanismus oder Zeitplan fest. Für die Bewohner ist die Herausforderung genau das, was, wo möglich, die Koordination ersetzen wird, die bestimmte Lieferungen ermöglicht hat. Eine Formel, die eine internationale Präsenz aufrechterhält, ohne zu definieren, wie die Erleichterung Dörfer erreichen wird, würde diese Frage nicht beantworten.

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