BYD und INEOS haben exklusive Verhandlungen für das Moskauer Werk eröffnet. Der Verkauf steht noch aus und die Produktion des 4×4 könnte mittelfristig fortgesetzt werden.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der chinesische Hersteller BYD und der britische INEOS Automotive bestätigten am Dienstag, den 24. November, exklusive Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Hambacher Werks in Mosel. BYD will Fahrzeuge für europäische Autofahrer produzieren. Der Verkauf ist jedoch nicht abgeschlossen: Die Konsultation mit den Personalvertretern muss noch durchgeführt werden, und der potenzielle Käufer hat keinen Produktionsplan angekündigt.

Von Smart zu Grenadier, eine Fabrik zurück im Übergang

Der Mosellan-Standort hat den Smart schon lange montiert. Der Staat hatte seinen Wechsel von Daimler zu INEOS begleitet, der im Januar 2021 formalisiert wurde. Der britische Konzern machte es zum Produktionsstandort seines 4×4 Grenadiers, dann des Pick-up-Quartermasters. Diesmal würde der eventuelle Übergang zu BYD zumindest für einen Übergangszeitraum das Industrieprogramm des Käufers und die Fahrzeuge des Verkäufers nebeneinander bestehen.

INEOS gibt an, dass der Grenadier und der Quartermaster mittelfristig in Hambach weiter produziert würden, wenn der Verkauf gelingen sollte. Die Gruppe bereitet eine Parallelproduktion beider Modelle in den USA ab 2028 vor. Er sagte, er habe mehrere Standorte vorgewählt, ohne die Implantation zu stoppen. Diese separate Ankündigung legt nicht das Enddatum für die 4×4-Produktion in Mosel fest.

Die Verpflichtungen für Hambach müssen noch präzisiert werden

BYD will die industrielle Aktivität aufrechterhalten und lokale Arbeitsplätze erhalten. In seinem Kommuniqué werden jedoch weder das Produktionsvolumen noch die betreffenden Arbeitsplätze angegeben, und es wird kein Modell genannt. Für Mitarbeiter und Lieferanten stellt sich daher weniger die Frage, ob der Standort einen potenziellen Eigentümer gefunden hat, als die Kenntnis des Zeitpunkts der neuen Linien und der Garantien, die mit der Übernahme einhergehen würden. Weder der Preis der vorgeschlagenen Abtretung noch ein Datum der Unterzeichnung sind öffentlich.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews