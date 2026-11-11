Nawaf Salam kontaktierte die Justiz- und Sicherheitsbeamten nach fünf Festnahmen zwischen den Höhen von Batrun und Bcharré. Der Premierminister erklärt, dass das Gesetz die einzige Grenze für Untersuchungen sein wird. Die Staatsanwaltschaft stellt die festgenommenen Personen als Hisbollah-Mitglieder vor. Medienberichte unterscheiden sich in der Art der Dokumente, die sie angeblich besaßen. Im institutionellen Bericht sind keine Angriffspläne aufgeführt. Die politischen Vorwürfe unterscheiden sich von den erwarteten Schlussfolgerungen der Justiz in diesem Fall.

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Nawaf Salam kontaktierte am Mittwoch den 11. November 2026 die Justiz- und Sicherheitsbeamten über fünf Männer, die zwischen den Höhen von Batrun und Bcharré festgenommen wurden. Seit Antalya hat der Premierminister versichert, dass das Gesetz die einzige Grenze für Untersuchungen sein wird. Die Staatsanwaltschaft stellt die Verhafteten als Mitglieder der Hisbollah dar.

Salam folgt der Untersuchung von Antalya

Laut einem Bericht der libanesischen offiziellen Agentur trat der Regierungschef den Innen- und Justizministern bei. Er kontaktierte auch den Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts und den Generaldirektor der inneren Sicherheitskräfte (FSI).

Nawaf Salam, der an der COP31-Klimakonferenz in der Türkei teilnimmt, beurteilt die Umstände dieser verdächtigen Verhaftungen. Er sagt, dass die Zeit für mangelnde Verantwortung und erstickte Fälle vorbei ist. Diese politische Position greift den Untersuchungsergebnissen nicht vor.

Fünf Festnahmen in den Höhen von Batrun

Das Büro des Staatsanwalts Ahmad Rami al-Hajj bestätigte die Weiterverfolgung dieses Falls am Dienstag, den 10. November. Die Ermittlungen werden von der Geheimdienstabteilung der Internal Security Forces (ISF) durchgeführt. In der Akte der Staatsanwaltschaft sind weder die vorgesehenen Anklagepunkte noch die Identität der fünf Personen oder die genauen Umstände ihrer Festnahme aufgeführt.

Der Bericht, der am Dienstag von der Staatsanwaltschaft ausgestrahlt wurde, erwähnte nur die Höhen von Batrun. Derjenige, der Nawaf Salam gewidmet ist, stellt die Gruppe zwischen diesem Gebiet und den Höhen von Bcharré. Der genaue Zeitpunkt und Zeitpunkt der Festnahmen sind nicht angegeben.

Die Art der Dokumente bleibt ungewiss

Eine libanesische Kette berichtete, dass die fünf Männer Dokumente und Karten hielten, von denen einige angeblich zerrissen wurden. Dieses Detail ist in dem konsultierten institutionellen Bericht nicht enthalten.

Ein anderes Medium, das anonyme Sicherheitsquellen zitiert, beschreibt Papiere mit Namen. Es besagt, dass ihre Qualifikation als Karten oder Pläne nicht festgelegt ist und immer noch von technischen Prüfungen abhängt. Keiner dieser Berichte allein kann eine Vorbereitung auf einen Angriff bestätigen oder den Festgenommenen eine Absicht zuschreiben.

Eine separate politische Reaktion aus der Untersuchung

Am Mittwoch, den 11. November, reagierte der Abgeordnete Ghiyath Yazbek, ein Mitglied des libanesischen Truppenblocks, in einer Erklärung auf diese Verhaftungen. Er fordert die Behörden auf, härter zu sein und beschuldigt die Hisbollah, sich auf eine interne militärische Expansion vorzubereiten. Diese politischen Vorwürfe sind keine gerichtlichen Feststellungen.

In diesem Stadium bestätigt die Staatsanwaltschaft die Weiterverfolgung der Voruntersuchungen, ohne ein Urteil bekannt zu geben. Die Verhafteten gelten als unschuldig. Die genauen Gründe für ihre Präsenz in diesem Gebiet und die Art der beschlagnahmten Dokumente müssen durch die Untersuchung noch ermittelt werden.

Beirut Courthouse, undatiertes Archiv. Allgemeine Darstellung der Gerechtigkeit, die sich vom Ort der Festnahme unterscheidet. Foto: Libnanews Archiv. Kleid Libnanews.

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