Zwei Studien bewerten Sepsiswarnungen und zeigen, warum die lokale Validierung, die Nachverfolgung falsch positiver Ergebnisse und die klinische Reaktion genauso wichtig sind wie das Modell.

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Ein medizinischer Alarm ist nur dann nützlich, wenn er früh genug ein Risiko meldet, das das Team überprüfen und behandeln kann. Seine Auswertung muss die tatsächlich erkannten Fälle, die Warnungen ohne Follow-up, Fortschritte bei der üblichen Diagnose und Ergebnisse für Patienten messen. Eine Punktzahl auf alten Dateien ersetzt diese Bilanz nicht.

Fehlende Fälle ebenso zählen wie Warnmeldungen

Die Empfindlichkeit zeigt den Anteil der Patienten an, die sich mit dem untersuchten Ereignis präsentieren, das eine Warnung ausgelöst hat. Die Spezifität gibt an, welcher Anteil der Patienten ohne dieses Ereignis keine Warnungen ausgelöst hat. Für ein Wachteam zählt eine weitere Zahl: Wie viele davon betreffen tatsächlich das gesuchte Risiko? Dieser Anteil hängt auch von der Häufigkeit des Problems im Dienst ab. Ein Werkzeug kann daher viele unnötige Signale geben, auch wenn seine Ergebnisse bei einer anderen Gruppe gut erscheinen.

Um die Zahlen vergleichbar zu machen, muss in einer Studie angegeben werden, was einen Fall darstellt, wann die Warnfrist beginnt und endet und ob wiederholte Ausschreibungen für dieselbe Zulassung getrennt gezählt werden. Ein Dienst sollte auch ein technisch genaues Signal von einem Signal unterscheiden, auf das die Besatzung noch einwirken kann. Die American Agency for Research on Quality of Care, AHRQ, erinnert daran, dass wiederholte Benachrichtigungen ohne klinische Folgen Teams für bevorstehende Alarme desensibilisieren können.

Zwei Studien beantworten zwei verschiedene Fragen

Eine im Jahr 2021 veröffentlichte externe Validierung, die von Forschern der University of Michigan durchgeführt wurde, testete ein Sepsis-Erkennungstool an 38.455 Krankenhausaufenthalten. An der Schwelle, die in dieser retrospektiven Analyse verwendet wurde, hätte es 67% der Sepsisfälle nicht identifiziert und eine Warnung für 18% der Krankenhausaufenthalte ausgelöst. Diese Werte beschreiben dieses Tool, den Schwellenwert und die Site. Sie sagen die Ergebnisse eines anderen Systems nicht voraus.

Eine prospektive Studie von fünf Krankenhäusern, darunter Forscher von Johns Hopkins, die 2022 veröffentlicht wurde, untersuchte ein anderes Werkzeug, das TREWS-System. Bei Patienten in der analysierten Kohorte, deren Alarm innerhalb von drei Stunden bestätigt wurde, war die bereinigte Krankenhausmortalität um 3,3 Prozentpunkte niedriger als die der Gruppe, deren Alarm nicht so schnell bestätigt wurde. Der Vergleich ist beobachtend: Es stellt eine Assoziation her, nicht den Beweis, dass der Alarm die Sterblichkeitsreduktion verursacht hat.

Was ein Krankenhaus überprüfen muss

Bevor ein System verallgemeinert wird, muss das Institut in der Lage sein, seine Leistung in seinen Diensten und in seiner eigenen Bevölkerung zu überprüfen, festzustellen, wer die Warnung erhält, und die verstrichene Zeit vor einer Bewertung zu messen. Nützliche Ergebnisse sind verpasste Fälle, Anzahl der Warnungen pro Tag des Krankenhausaufenthalts, Managementänderungen und unerwünschte Ereignisse. Die zitierten Studien beziehen sich auf amerikanische Betriebe; sie dokumentieren keine Bereitstellung oder klinische Validierung im Libanon.

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