Bell, Rogers und Telus haben bis zum 27. Dezember Zeit, bestimmte Gebühren, die Paketänderungen behindern, nicht mehr zu erheben. In einer separaten Entscheidung stellte die kanadische Regulierungsbehörde fest, dass Bell gegen die Regeln für die Telefonsperrung verstoßen hatte, und eröffnete eine Konsultation zu einer Strafe von bis zu 10 Millionen C $.

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Bell, Rogers und Telus haben bis zum 27. Dezember Zeit, bestimmte Gebühren, die Paketänderungen behindern, nicht mehr zu erheben. In einer separaten Entscheidung stellte die kanadische Regulierungsbehörde fest, dass Bell gegen die Regeln für die Telefonsperrung verstoßen hatte, und eröffnete eine Konsultation zu einer Strafe von bis zu 10 Millionen C $.

Die kanadische Radio-Fernseh- und Telekommunikationskommission (CRTC) ordnete Bell Canada, Rogers und Telus am Freitag, den 27. November an, eine Reihe von Gebühren zu beenden, die gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen. Die Anordnung bezieht sich auf Gebühren, die trotz der im Juni in Kraft getretenen Regeln zur Erleichterung der Aktivierung, Änderung und Kündigung von Mobiltelefon- oder Internetplänen verblieben sind. Die betreffenden Marktteilnehmer müssen der Entscheidung bis spätestens 27. Dezember nachkommen.

Rogers ’40 Dollar für die Inbetriebnahme des Flugzeugs

Die untersuchten Praktiken beinhalteten eine Abgabe von C $ 40 von Rogers. Es wurde Kunden in Rechnung gestellt, die ein Telefon mit ihrem Paket in den Kanälen gekauft haben, in denen sie Unterstützung von einem Verkäufer oder Kundendienst erhalten haben. Die Regulierungsbehörde hat diese Abgabe im Lichte der tatsächlichen Kaufbedingungen geprüft: Wenn die Gebühren notwendigerweise das Abonnement auf dem gewählten Kanal begleiten, reicht es nicht aus, sie als Dienst der Inbetriebnahme des Telefons darzustellen, um sie von der Aktivierung des Pakets zu trennen.

Im März kündigte das CRTC die Aufhebung der zusätzlichen Gebühren an, die für die Aktivierung, Änderung oder Kündigung eines Abonnements erhoben wurden, bevor der Schutz am 12. Juni in Kraft trat. Die Entscheidung vom November ist daher eine Compliance-Maßnahme und nicht der Beginn eines allgemeinen Verbots aller Telekommunikationsgebühren. Es legt nicht den Preis des Telefons oder die Höhe des Abonnements fest. Die Unterscheidung ist wichtig, wenn eine Rechnung den Preis des Geräts, das Paket und die mit dem Abonnement verbundenen zusätzlichen Gebühren in separaten Zeilen anzeigt.

Bell: 60-Tage-Lock beteiligt

In einem separaten Verfahren stellte das CRTC fest, dass Bell Canada gegen seine Verpflichtung zur Bereitstellung entsperrter Telefone verstoßen hatte. Ab April 2025 lieferten Bell und seine Marke Virgin Plus Geräte, die bis zu 60 Tage nach dem Kauf mit ihrem Netzwerk verbunden blieben. Ein gesperrtes Telefon kann nicht frei mit dem Netzwerk eines anderen Anbieters verwendet werden, auch wenn der Kunde bereit ist, seinen Plan zu ändern.

Bell erklärte, dass Kunden eine vorzeitige Veröffentlichung kostenlos verlangen könnten, vorbehaltlich einer Sicherheitsüberprüfung. Die regulierungsbehörde sagte, sie habe keine beweise dafür gefunden, dass bell diese entsperrung auflädte. Sie unterscheidet diese Praxis von der Regel, die von Anfang an die Bereitstellung eines entriegelten Geräts erforderte. In diesem zweiten Punkt fand er einen Verstoß.

Zehn Millionen Dollar: eine Obergrenze, keine Geldstrafe

Das CRTC ist vorläufig der Ansicht, dass eine Verwaltungsstrafe von bis zu 10 Millionen C$ angemessen sein könnte. Die Öffentlichkeit kann Kommentare bis zum 15. Januar 2027 einreichen und Bell kann bis zum 22. Januar antworten. Die Entscheidung vom 27. November stellt somit einen Verstoß, aber keine zu zahlende Strafe dar.

Die Regulierungsbehörde lehnte auch Telus ‘Zwischenantrag ab, die neuen Geräte für 60 Tage zu sperren. Sie hatte bereits vorübergehend und bedingt eine zweitägige Sperre genehmigt. Die Prüfung einer ständigen Regelung ist ein gesondertes Verfahren zur Harmonisierung der Verbraucherschutzkodizes, dessen öffentliche Anhörung am 30. November beginnen soll.

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