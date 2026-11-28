Am 27. November startete Ugandas HIV-Forschungsinstitut eine Phase-1-Studie gegen Ebola Bundibugyo. In der Demokratischen Republik Kongo meldete die WHO bis zum 24. November mehr als 12.000 gemeldete Fälle und 5.900 Todesfälle.

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Am 27. November startete Ugandas HIV-Forschungsinstitut eine Phase-1-Studie gegen Ebola Bundibugyo. In der Demokratischen Republik Kongo meldete die WHO bis zum 24. November mehr als 12.000 gemeldete Fälle und 5.900 Todesfälle.

Das Uganda Institute for Virus Research (UVRI) gab am 27. November mit Moderna den Start einer Phase-1-Studie eines experimentellen Impfstoffs gegen Ebola Bundibugyo bekannt. Dies ist die erste Studie in Afrika, nach dem Institut, von einem messenger-RNA-Impfstoff gegen dieses virus. Eine erste Studie des gleichen Impfstoffkandidaten ist seit August in Kanada bei Erwachsenen im Gange.

Eine erste pädiatrische Komponente

Die ugandische Studie sollte etwa 224 gesunde Freiwillige im Alter zwischen einem und 65 Jahren umfassen. Das Institut berichtet, dass die Rekrutierung begonnen hat. Ziel ist es, die Sicherheit von Impfstoffen und die Immunantwort zu bewerten, auch bei Kleinkindern, die nicht in die kanadische Studie einbezogen wurden. Dies ist keine Impfkampagne: Der Start der Studie stellt nicht die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Krankheit fest.

In der Demokratischen Republik Kongo empfahl eine WHO-Expertengruppe, den Kandidaten in einer separaten klinischen Studie in einem fortgeschritteneren Stadium zu bewerten. Andere Kandidaten werden parallel untersucht. Die Aufnahme in diese Versuche stellt keine Zulassung dar.

In der Demokratischen Republik Kongo fordert die WHO den Schutz von Gesundheitsteams

In ihrem Kommuniqué vom 27. November berichtete die WHO, dass bis zum 24. November mehr als 12.000 Ebola-Fälle und 5.900 Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo gemeldet wurden. Sie behält den internationalen Gesundheits-Notstand bei. Sie sagte, sie habe mindestens 94 Gesundheits-Attacken im Land seit der Erklärung des Notfalls, etwa sechs Monate zuvor, verifiziert. Der Notstandsausschuss fordert einen sicheren Zugang zu den betroffenen Gebieten und einen kürzeren Zeitrahmen für Diagnose und Management.

Fotoarchiv: CDC / Amy Schuh,Public Health Image Bibliothek, Bwera, 26. Juni 2019. Das Bild stellt nicht den Test von 2026 dar.

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