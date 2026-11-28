Das Rathaus Rmeich hat die Abfallsortierung gestartet und verfügt über einen Satellitenanschluss. Versorgung und Zugang zu Dienstleistungen müssen noch dokumentiert werden.

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In Rmeich begann die Gemeinde im November mit der Verteilung von Sortierbehältern, und die Regierung sagte, sie habe eine Satellitenverbindung für die lokale Regierung aktiviert. Diese beiden Maßnahmen betreffen das tägliche Leben einer isolierten südlichen Gemeinde. Sie sagen nichts über die Regelmäßigkeit der Versorgung oder das Funktionieren aller Dienstleistungen.

Am 10. November kündigte die Gemeinde Rmeich den Beginn der Verteilung von roten Abfalleimern mit Mitteln der deutschen Botschaft an. Das Gerät erfordert, dass die Bewohner die Materialien an der Quelle trennen. Der Kreislauf hält nicht an der Fähre, er muss sie dann abholen und zu einem Behandlungsort bringen können. In der kommunalen Ankündigung werden weder die bereits entfernten Volumina noch die Häufigkeit der Sammlung angegeben.

Eine Verbindung für das Rathaus, nicht für alle Häuser

Am 4. November wies der Ministerrat darauf hin, dass Rmeich eine der ersten Verwaltungen und Organisationen war, deren Satelliten-Internetdienst aktiviert worden war. Der genannte Begünstigte ist die Gemeinde, nicht alle Einwohner. Das Schema fügt dem Rathaus ein Kommunikationsmittel hinzu, während die Vereinten Nationen die intermittierende Berichterstattung in mehreren Grenzdörfern dokumentiert haben. Es gibt keine öffentliche Aufzeichnung von Anschlusszeiten oder von Haushalten mit regelmäßigem Internetzugang in der Gemeinde.

Kraftstoff und Hilfsstoffe bleiben getrennte Themen

Am 31. Oktober sprach Bürgermeisterin Hanna el-Amil mit Nawaf Salam über die Lieferung von Gasöl an öffentliche Einrichtungen und die Ausweitung der Sozialhilfeprogramme. Seit dieser Bitte enthalten die Ankündigung der Verbindung des Rathauses und die Einleitung der Sortierung spezifische Elemente für zwei Dienste, aber der Regierungsbericht veröffentlicht keinen Zeitplan für die Lieferung von Kraftstoff oder eine Bilanz der im Dorf gezahlten Hilfe.

Am 22. November beantragte Nawaf Salam, die humanitäre Verbindung von Rmeich, Ain Ebel und Debel nach Ablauf des UNIFIL-Mandats aufrechtzuerhalten. Die Situation der drei Ortschaften wird nicht aus den gleichen kommunalen Ankündigungen abgeleitet. Rmeichs Behälter und Anschluss dokumentieren lokale Messungen; Verfügbarkeit in anderen Dörfern, regelmäßige Lieferungen und Zugang zu Dienstleistungen müssen separat ermittelt werden.

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