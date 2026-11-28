Manama veröffentlichte eine Protestnote an Hadi Hashem nach einem Treffen zur Unterstützung der bahrainischen Ordensleute in Beirut. Das libanesische Außenministerium sagt, die Regierung habe das Treffen nicht organisiert oder gesponsert.

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Manama veröffentlichte eine Protestnote an Hadi Hashem nach einem Treffen zur Unterstützung der bahrainischen Ordensleute in Beirut. Das libanesische Außenministerium sagt, die Regierung habe das Treffen nicht organisiert oder gesponsert.

Das bahrainische Außenministerium berief am Samstag, den 28. November, den libanesischen Botschafter in Manama, Hadi Hashem, ein. Der Generaldirektor der Bilateralen Beziehungen, Abdallah bin Ali Al Khalifa, gab ihm eine offizielle Protestnote. Das Ministerium behauptet, dass ein Treffen am Donnerstag in den südlichen Vororten von Beirut zu falschen Anschuldigungen und beleidigenden Bemerkungen gegen das Königreich und seine Gerechtigkeit geführt habe.

Ein Treffen zur Unterstützung bahrainischer Religiöser

Das Treffen am 26. November fand in der Al-Jinan-Halle auf dem Weg zum Flughafen Beirut statt. Libanesische religiöse Seminare und Organisationen hatten in Solidarität mit schiitischen Ordensleuten in Bahrain organisiert. Sprecher prangerten ihre Überzeugungen an. Das bahrainische Ministerium betrachtete diese Erklärungen als Einmischung in die Angelegenheiten des Königreichs und forderte die libanesischen Behörden auf, Schritte zu unternehmen, um eine Wiederholung solcher Treffen zu verhindern.

Die libanesische Regierung sagt, sie habe nicht an dem Treffen teilgenommen

Das libanesische Außenministerium verurteilte Bahrain und seine Justizbehörden am Samstag. Er behauptete, dass die auf dem Treffen abgegebenen Erklärungen den libanesischen Staat nicht verpflichtet hätten. Nach seiner Aussage hat die Regierung weder angerufen noch an dem Treffen teilgenommen noch Sponsoring geleistet.

Die libanesische Diplomatie erinnerte daran, dass die Ministererklärung der Regierung den Libanon aufforderte, nicht als Forum für Angriffe auf arabische oder befreundete Staaten zu dienen. Manama seinerseits bekräftigte sein Engagement für die bilateralen Beziehungen. Die libanesische Pressemitteilung kündigt keine Aktion gegen die Organisatoren an.

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