EIB: Mehr als 10 Milliarden für europäische Technologie

Die Europäische Investitionsbank kündigt eine öffentliche und private Allianz von über 10 Milliarden Euro zur Finanzierung wachsender europäischer Technologieunternehmen an. Die Regelung kombiniert private Investitionsabsichten mit öffentlichen Verpflichtungen, wobei erste Entscheidungen in den kommenden Wochen erwartet werden. Es umfasst spezialisierte Fonds und eine Plattform für institutionelle Investoren. Sein Ziel ist es, die internationale Expansion europäischer Unternehmen zu erleichtern, ohne das heute angekündigte Kapital mit den Investitionen zu verwechseln, die tatsächlich getätigt werden.

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Am Montag, den 9. November, kündigte die Europäische Investitionsbank (EIB) eine öffentliche und private Allianz von über 10 Milliarden Euro an. Sie muss das Wachstum europäischer Technologieunternehmen finanzieren. An der Transaktion, die in Brüssel am Rande der Treffen der Finanzminister vorgestellt wurde, sind vierzehn institutionelle Investoren und sieben Mitgliedstaaten beteiligt.

EIB: öffentliche Verpflichtungen und private Absichten

Der angekündigte Umschlag bringt Beiträge anderer Art zusammen. Private Investoren und die französische Initiative Tibi wollen mehr als 8 Milliarden Euro für Innovationen bereitstellen. Die EIB-Gruppe und die Teilnehmerstaaten stellen in der ersten Finanzierungsrunde von ETCI 2.0 Verpflichtungen in Höhe von rund 2 Mrd. EUR bereit.

Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Spanien nehmen an dieser ersten Phase teil, so die EIB. Erste Investitionsentscheidungen werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Ankündigung bedeutet daher nicht, dass bereits 10 Milliarden Euro an Unternehmen gezahlt wurden.

Der schwierige Kurs der internationalen Expansion

ABN AMRO bestätigt seine Teilnahme an dieser ersten Aufhebung. Die niederländische Bank beschreibt einen besonders ausgeprägten Kapitalmangel, wenn Technologieunternehmen in ihre Wachstumsphase eintreten. Sie müssen dann ihre Investitionen finanzieren, ihre Aktivitäten ausweiten und in ausländische Märkte entsenden.

Dieser Bedarf übersteigt die Finanzierung eines Start-up-Unternehmens bei seiner Gründung. Ein Unternehmen kann eine Innovation und Geschäftstätigkeit haben, ohne die Mittel zu finden, um den Umfang zu ändern. ABN AMRO präsentiert sein Engagement als Unterstützung für Energiewende, Digitalisierung, Mobilität und Sicherheit.

Langfristig zielt das Programm auf Investitionen in Höhe von bis zu 80 Mrd. EUR ab, wobei die Operationen durchschnittlich etwa 200 Mio. EUR betragen. Dieser Betrag ist ein Gesamtziel, nicht das zum Start verfügbare Kapital. Die Fähigkeit, andere Investoren anzuziehen, bestimmt den Umfang der Finanzierung, die tatsächlich verfügbar ist.

Spezialisierte Fonds statt eines Zuschussfensters

Der Europäische Investitionsfonds, eine Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, beschreibt ETCI 2.0 als Erweiterung eines Fondsmodells. Die Regelung investiert in Fahrzeuge, die Unternehmen selbst finanzieren. Sie öffnet diese Strategie für mittelgroße Fonds, beginnend bei 300 Millionen Euro, neben großen Fonds von über einer Milliarde.

Diese Offenheit muss die für Investoren zugänglichen Gebiete und Unternehmen diversifizieren. Zielsektoren sind künstliche Intelligenz, Break-up-Technologien, Biowissenschaften, Cybersicherheit, Weltraum und saubere Technologien. Die angekündigten Bedingungen bieten auch Möglichkeiten für Co-Investments.

Die Kapitalfinanzierung beinhaltet eine Beteiligung an Eigenkapital und ein Risiko für Unternehmen. Es handelt sich weder um eine automatische Subvention noch um einen traditionellen Bankkredit. Die Plattform bietet mehrere Wege, angepasst an die Erfahrung, die finanzielle Leistungsfähigkeit und den Appetit auf das Risiko institutioneller Investoren.

Lange Einsparungen in die Technologie bringen

Die am Montag angekündigte Allianz verlängert den am 22. September von der Europäischen Kommission und der EIB-Gruppe ins Leben gerufenen Pakt. Mit diesem freiwilligen Rahmen sollen wachsende Unternehmen den Banken, Versicherern und Pensionskassen näher gebracht werden. Die Herausforderung besteht darin, ihnen Zugang zu langfristigem Kapital zu verschaffen und gleichzeitig ihre Entwicklung in Europa aufrechtzuerhalten.

Zwei Werkzeuge begleiten diesen Ansatz. Eine von der EIB-Gruppe geleitete Plattform teilt Investitionsmöglichkeiten und Marktinformationen. Ein von der Kommission geleitetes Forum organisiert den Austausch über Regulierungs- und Investitionspolitik. Ihre Aufgabe besteht darin, die Beteiligung der Anleger zu erleichtern, ohne individuelle Allokationsentscheidungen zu beseitigen.

ETCI 2.0 ist auch mit dem Scaleup Europe Fund verbunden, einem separaten Fonds für Verpflichtungen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Sie wurde im September als Direktinvestitionsinstrument vorgestellt und zielt auf Halbleiter, Robotik und Biotechnologie ab. Für die neue Finanzierungsrunde, die am Montag angekündigt wurde, werden die ersten Genehmigungen, die in den kommenden Wochen erwartet werden, den Übergang von Verpflichtungen zu Investitionen spezifizieren.

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